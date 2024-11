ETV Bharat / business

ఆన్​లైన్ షాపింగ్​లో 'Buy Now, Pay Later​' ఆప్షన్ సేఫేనా? దీనితో లాభమా, నష్టమా?

Buy Now Pay Later ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team

Buy Now Pay Later Pros And Cons : ప్రస్తుతం ఆన్​లైన్ షాపింగ్​లో 'బై నౌ, పే లేటర్​' (BNPL) మంచి ప్రాచుర్యం పొందింది. ఎందుకంటే, సమయానికి చేతిలో డబ్బులు లేకపోయినా, నచ్చిన, అవసరమైన వస్తువులు కొనడానికి ఇది వీలుకల్పిస్తుంది. అయితే పేమెంట్ విధానం వల్ల లాభాలతోపాటు, కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉంటాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.