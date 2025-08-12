Big Tax Relief For Govt Employees : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సోమవారం లోక్సభలో పన్ను చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2025ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ప్రకారం ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (యూపీఎస్) చందాదారులు కూడా ఇకపై జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్పీఎస్) చందాదారుల వలె కొన్ని పన్ను మినహాయింపులు పొందుతారు.
యూపీఎస్లో ఏం మారింది?
నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు ప్రకారం, పదవీ విరమణ సమయంలో యూపీఎస్ చందాదారులు అందుకున్న మొత్తం డబ్బుల్లో 60 శాతానికి పన్ను నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ లేదా సూపర్యాన్యుయేషన్ విషయంలోనూ ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. అంటే ఎన్పీఎస్ లాగానే యూపీఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. దీనితో పాటు సర్వీస్ వ్యవధి ఆధారంగా అందుకున్న ఏకమొత్తం పేమెంట్పై కూడా పన్ను ఉపశమనం కలుగుతుంది. క్లియర్గా చెప్పాలంటే, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఆరు నెలల సేవకు గాను, నెలవారీ జీతంలో 10 శాతం పన్ను రహితంగా ఉంటుంది.
యూపీఎస్ అంటే ఏమిటి? అది ఎన్పీఎస్కు ఎలా లింక్ చేయబడుతుంది?
2025 ఏప్రిల్ 1 నుంచి యూపీఎస్ అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రస్తుత పెన్షన్ వ్యవస్థను సరళీకృతం చేయడం, ఏకీకృతం చేయడమే లక్ష్యంగా దీనిని ప్రారంభించారు. ఈ యూపీఎస్ పథకంలో చేరిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఎన్పీఎస్ లాగానే పెట్టుబడి, ఉపసంహరణల సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. అలాగే స్థిరంగా నెలవారీ పెన్షన్ పొందగలగుతారు. వాస్తవానికి యూపీఎస్ అనేది ఎన్పీఎస్ ట్రస్టు కింద నిర్వహించబడుతోంది. కనుక ఇకపై ఎన్పీఎస్కు లభించే అన్ని పన్ను ప్రయోజనాలు, యూపీఎస్కు కూడా వర్తిస్తాయి.
పన్నుల నుంచి ఉపశమనం
ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్కు- ఎన్పీఎస్ లాంటి పన్ను మినహాయింపులు లేవు. కనుక పదవీ విరమణ సమయంలో ఉద్యోగులపై పన్నుల భారం పెరిగేది. కానీ తాజా బిల్లు అమలు తరువాత యూపీఎస్ చందాదారులు పెన్షన్ హామీతోపాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. కనుక ఉద్యోగులు యూపీఎస్ పథకంలో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఆసక్తి ఉంటుంది. పైగా దీని వల్ల వారికి ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది అని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
గత నెలలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది. అందులో "ఎన్పీఎస్ కింద అందుబాటులో ఉన్న పన్ను ప్రయోజనాలు, అందులో ఒక ఎంపికగా ఉన్న యూపీఎస్కు కూడా వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది" అని పేర్కొంది. తాజాగా అదే అంశాన్ని బిల్లులో పేర్కొంది. దీని వల్ల యూపీఎస్ను ఎంచుకునే ఉద్యోగులకు గణనీయమైన పన్ను ఉపశమనం లభిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది.
రూ.12లక్షల కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా- వారెన్ బఫెట్ తులం బంగారం కూడా కొనలేదట- ఎందుకో తెలుసా?
రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!