ETV Bharat / business

ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​- NPS లానే UPS చందాదారులకు ట్యాక్స్​ రిలీఫ్​! - BIG TAX RELIEF FOR GOVT EMPLOYEES

ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​- పన్ను నిబంధనలు మార్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- యూపీఎస్​ చందాదారులకు కూడా ఎన్​పీఎస్ లానే ట్యాక్స్ రిలీఫ్​

Tax Relief
Tax Relief (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

Big Tax Relief For Govt Employees : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ సోమవారం లోక్​సభలో పన్ను చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2025ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ప్రకారం ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (యూపీఎస్) చందాదారులు కూడా ఇకపై జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్​పీఎస్) చందాదారుల వలె కొన్ని పన్ను మినహాయింపులు పొందుతారు.

యూపీఎస్​లో ఏం మారింది?
నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు ప్రకారం, పదవీ విరమణ సమయంలో యూపీఎస్ చందాదారులు అందుకున్న మొత్తం డబ్బుల్లో 60 శాతానికి పన్ను నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ లేదా సూపర్​యాన్యుయేషన్ విషయంలోనూ ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. అంటే ఎన్​పీఎస్​ లాగానే యూపీఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. దీనితో పాటు సర్వీస్​ వ్యవధి ఆధారంగా అందుకున్న ఏకమొత్తం పేమెంట్​పై కూడా పన్ను ఉపశమనం కలుగుతుంది. క్లియర్​గా చెప్పాలంటే, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఆరు నెలల సేవకు గాను, నెలవారీ జీతంలో 10 శాతం పన్ను రహితంగా ఉంటుంది.

యూపీఎస్ అంటే ఏమిటి? అది ఎన్​పీఎస్​కు ఎలా లింక్ చేయబడుతుంది?
2025 ఏప్రిల్​ 1 నుంచి యూపీఎస్​ అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రస్తుత పెన్షన్ వ్యవస్థను సరళీకృతం చేయడం, ఏకీకృతం చేయడమే లక్ష్యంగా దీనిని ప్రారంభించారు. ఈ యూపీఎస్​ పథకంలో చేరిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఎన్​పీఎస్​ లాగానే పెట్టుబడి, ఉపసంహరణల సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. అలాగే స్థిరంగా నెలవారీ పెన్షన్ పొందగలగుతారు. వాస్తవానికి యూపీఎస్​ అనేది ఎన్​పీఎస్​ ట్రస్టు కింద నిర్వహించబడుతోంది. కనుక ఇకపై ఎన్​పీఎస్​కు లభించే అన్ని పన్ను ప్రయోజనాలు, యూపీఎస్​కు కూడా వర్తిస్తాయి.

పన్నుల నుంచి ఉపశమనం
ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్​కు- ఎన్​పీఎస్ లాంటి పన్ను మినహాయింపులు లేవు. కనుక పదవీ విరమణ సమయంలో ఉద్యోగులపై పన్నుల భారం పెరిగేది. కానీ తాజా బిల్లు అమలు తరువాత యూపీఎస్​ చందాదారులు పెన్షన్ హామీతోపాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. కనుక ఉద్యోగులు యూపీఎస్ పథకంలో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఆసక్తి ఉంటుంది. పైగా దీని వల్ల వారికి ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది అని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

గత నెలలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది. అందులో "ఎన్​పీఎస్​ కింద అందుబాటులో ఉన్న పన్ను ప్రయోజనాలు, అందులో ఒక ఎంపికగా ఉన్న యూపీఎస్​కు కూడా వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది" అని పేర్కొంది. తాజాగా అదే అంశాన్ని బిల్లులో పేర్కొంది. దీని వల్ల యూపీఎస్​ను ఎంచుకునే ఉద్యోగులకు గణనీయమైన పన్ను ఉపశమనం లభిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది.

రూ.12లక్షల కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా- వారెన్ బఫెట్ తులం బంగారం కూడా కొనలేదట- ఎందుకో తెలుసా?

రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!

Big Tax Relief For Govt Employees : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ సోమవారం లోక్​సభలో పన్ను చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2025ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ప్రకారం ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (యూపీఎస్) చందాదారులు కూడా ఇకపై జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్​పీఎస్) చందాదారుల వలె కొన్ని పన్ను మినహాయింపులు పొందుతారు.

యూపీఎస్​లో ఏం మారింది?
నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు ప్రకారం, పదవీ విరమణ సమయంలో యూపీఎస్ చందాదారులు అందుకున్న మొత్తం డబ్బుల్లో 60 శాతానికి పన్ను నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ లేదా సూపర్​యాన్యుయేషన్ విషయంలోనూ ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. అంటే ఎన్​పీఎస్​ లాగానే యూపీఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటాయి. దీనితో పాటు సర్వీస్​ వ్యవధి ఆధారంగా అందుకున్న ఏకమొత్తం పేమెంట్​పై కూడా పన్ను ఉపశమనం కలుగుతుంది. క్లియర్​గా చెప్పాలంటే, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఆరు నెలల సేవకు గాను, నెలవారీ జీతంలో 10 శాతం పన్ను రహితంగా ఉంటుంది.

యూపీఎస్ అంటే ఏమిటి? అది ఎన్​పీఎస్​కు ఎలా లింక్ చేయబడుతుంది?
2025 ఏప్రిల్​ 1 నుంచి యూపీఎస్​ అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రస్తుత పెన్షన్ వ్యవస్థను సరళీకృతం చేయడం, ఏకీకృతం చేయడమే లక్ష్యంగా దీనిని ప్రారంభించారు. ఈ యూపీఎస్​ పథకంలో చేరిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఎన్​పీఎస్​ లాగానే పెట్టుబడి, ఉపసంహరణల సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. అలాగే స్థిరంగా నెలవారీ పెన్షన్ పొందగలగుతారు. వాస్తవానికి యూపీఎస్​ అనేది ఎన్​పీఎస్​ ట్రస్టు కింద నిర్వహించబడుతోంది. కనుక ఇకపై ఎన్​పీఎస్​కు లభించే అన్ని పన్ను ప్రయోజనాలు, యూపీఎస్​కు కూడా వర్తిస్తాయి.

పన్నుల నుంచి ఉపశమనం
ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్​కు- ఎన్​పీఎస్ లాంటి పన్ను మినహాయింపులు లేవు. కనుక పదవీ విరమణ సమయంలో ఉద్యోగులపై పన్నుల భారం పెరిగేది. కానీ తాజా బిల్లు అమలు తరువాత యూపీఎస్​ చందాదారులు పెన్షన్ హామీతోపాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. కనుక ఉద్యోగులు యూపీఎస్ పథకంలో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఆసక్తి ఉంటుంది. పైగా దీని వల్ల వారికి ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది అని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

గత నెలలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది. అందులో "ఎన్​పీఎస్​ కింద అందుబాటులో ఉన్న పన్ను ప్రయోజనాలు, అందులో ఒక ఎంపికగా ఉన్న యూపీఎస్​కు కూడా వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది" అని పేర్కొంది. తాజాగా అదే అంశాన్ని బిల్లులో పేర్కొంది. దీని వల్ల యూపీఎస్​ను ఎంచుకునే ఉద్యోగులకు గణనీయమైన పన్ను ఉపశమనం లభిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది.

రూ.12లక్షల కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా- వారెన్ బఫెట్ తులం బంగారం కూడా కొనలేదట- ఎందుకో తెలుసా?

రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!

For All Latest Updates

TAGGED:

BIG TAX RELIEF FOR UPS SUBSCRIBERSUPS SUBSCRIBERS TAX RELIEFNPS VS UPS TAX BENEFITSCENTRE AMENDS TAX RULESBIG TAX RELIEF FOR GOVT EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.