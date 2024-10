ETV Bharat / business

మీ స్టార్టప్ కోసం ఫండ్ రైజ్ చేయాలా? ఈ బెస్ట్​ స్ట్రాటజీ మీ కోసమే!

How To Attract Investors For Your Startup : భారతదేశంలో స్టార్టప్​​​లకు మంచి అనుకూల వాతావరణం ఉంది. అందుకే స్టార్టప్​​లను నెలకొల్పే యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం సైతం సహకరిస్తోంది. అయితే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఫండింగ్ చాలా అవసరం. వ్యాపార అభివృద్ధి, వస్తు, సేవల తయారీ, అమ్మకాలు, వ్యాపార విస్తరణ, మార్కెటింగ్, కార్యాలయ స్థలాలు ఇలా చాలా అవసరాల కోసం స్టార్టప్​లకు ఫండింగ్ అవసరం అవుతుంది. చాలా స్టార్టప్​లు థర్డ్ పార్టీల నుంచి నిధులు సేకరించవు. ఆ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడే వ్యాపారానికి కావాల్సిన నిధులు సమకూర్చుకుంటారు. అయితే కొన్ని స్టార్టప్​లకు నిధులు సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి మీరు కూడా మీ స్టార్టప్​ కోసం ఫండింగ్​ సంపాదించాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించి మీ స్టార్టప్ కోసం ఏ విధంగా ఫండింగ్ సంపాదించాలో ఈ ఆర్టికల్​లో తెలుసుకుందాం.

స్టార్టప్స్​కు నిధులు ఎందుకు అవసరం?

స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు పెట్టుబడిదారులను సంప్రదించడానికి ముందు వివరణాత్మకంగా ఆర్థిక, వ్యాపార ప్రణాళికను తయారు చేసుకోవాలి. ప్రోటో టైప్ క్రియేషన్, ప్రొడెక్ట్ డెవలప్​మెంట్, ఉద్యోగుల నియామకం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, లీగల్ అండ్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసులు, ముడి పదార్థాలు, పరికరాలు, లైసెన్సులు, సర్టిఫికెట్లు, మార్కెటింగ్​ల గురించి, వాటికయ్యే ఖర్చుల గురించి పెట్టుబడిదారులకు స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. అప్పుడే మీకు ఫండింగ్ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఫండింగ్​లో రకాలు

స్టార్టప్ ఫండింగ్స్ 3 రకాలుగా ఉంటాయి. అవే ఈక్విటీ ఫైనాన్సింగ్, డెబిట్ ఫైనాన్సింగ్, గ్రాంట్స్.

బ్రీఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ :

ఈక్విటీ ఫైనాన్సింగ్ అంటే పెట్టుబడిదారులు తాము ఇచ్చిన మూలధనానికి బదులుగా కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్లలో కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటారు.

డెట్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే పెట్టుబడిదారుల నుంచి డబ్బును అప్పుగా తీసుకోవడం. దీనిని మీరు వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

మీ స్టార్టప్​ పనితీరును చూసి, ఇన్వెస్టర్లు మిమ్మల్ని మరింత ప్రోత్సహించడానికి ఇచ్చే ఆర్థిక రివార్డే గ్రాంట్.

స్మార్టప్ దశలు, నిధులకు మార్గాలు

1. ఐడియా

స్టార్టప్ స్థాపన అనేది చిన్న ఐడియాతోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ దశలో వ్యవస్థాపకుడికి నిధులు తక్కువగా అవసరం అవుతాయి.