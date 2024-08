ETV Bharat / business

కొత్త కారు కొనాలా? మీ బడ్జెట్ రూ.10లక్షలా? బెస్ట్-5 అప్​కమింగ్ మోడల్స్ ఇవే! - Best Upcoming Cars Under 10 Lakhs

By ETV Bharat Telugu Team

Best Upcoming Cars Under 10 Lakhs ( Getty Images )

Best Upcoming Cars Under 10 Lakhs : మన దేశంలో కార్లకు డిమాండ్ ఓ రేంజ్​లో ఉంది. పబ్లిక్ ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కాకుండా కుటుంబంతో కలిసి టూర్ వెళ్లాలన్నా, సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయాలన్నా కారు ఉండాల్సిందే. దీంతో అనేక మంది కారును కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. మరికొందరు త్వరలోనే కొనేందుకు ప్లాన్ కూడా చేస్తుంటారు. మరి రూ.10 లక్షల బడ్జెట్​లో త్వరలో ఇండియన్​ మార్కెట్లోకి వస్తున్న టాప్​-5 కార్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. Citroen Basalt Plus Turbo AT : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ ప్లస్ టర్బో AT కారును ఆగస్టు 15వ తేదీన లాంఛ్ చేయనునట్లు తెలుస్తోంది. మార్కెట్ ధర రూ.7.99 లక్షలుగా ఉండనునట్లు సమాచారం. ఈ కారులో యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్​తోపాటు సెంట్రల్​ లాకింగ్, చైల్డ్​ సేఫ్టీ లాకింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి చిన్న పిల్లలు ఉన్న వారికి ఈ కారు సేఫ్ అనే చెప్పాలి.

ఇంజిన్​ : ప్యూర్ టెక్ 110

ఫ్యూయెల్ టైప్​ : పెట్రోల్​

ట్రాన్స్​మిషన్​ : ఆటోమేటిక్​

గ్యేర్ బాక్స్​: 6-స్పీడ్

సీటింగ్​ కెపాసిటీ : 5

మైలేజ్​ : 19.05 కి.మీ/ లీటర్​

ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ: 45 లీటర్లు

2. Citroen Basalt Max Turbo : సిట్రోయెన్ సంస్థ బసాల్ట్ మాక్స్ టర్బో పేరుతో మరో కారును కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి తేనుంది. ఈ కారు కూడా ఆగస్టు 15వ తేదీన లాంఛ్ చేయనుందట. బసాల్ట్ మాక్స్ టర్బో వెహికల్​లో కూడా మంచి సేఫ్టీ ఫీచర్లను తీసుకురానుంది. రూ.7.99 లక్షలకు సేల్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.