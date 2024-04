బెస్ట్​ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కొనాలా? రూ.10 లక్షల బడ్జెట్లోని టాప్​-5 మోడల్స్ ఇవే! - Best Mileage Cars In India 2024

Best Mileage Cars In India Under 10 Lakh : భారతదేశంలో నేడు దొరకని కారు మోడల్​ లేదంటే అది ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. హ్యాచ్​బ్యాక్​, సెడాన్​, కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ, ఫుల్​-సైజ్​ ఎస్​యూవీ సహా అన్ని రకాల కార్​ మోడల్స్​ ఇండియాలో లభిస్తున్నాయి. అయితే ఎక్కువ మంది, తక్కువ ధరలో మంచి పెర్ఫార్మెన్స్, సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్న కార్లను కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ మైలేజ్ కార్లు కొనేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఈ ఆర్టికల్​లో రూ.10 లక్షల బడ్జెట్లో, మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్​-5 కార్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

1. Maruti Suzuki WagonR : మారుతి సుజుకి వ్యాగన్-ఆర్​ అనేది ఒక హ్యాచ్​బ్యాక్​. మార్కెట్​లో దీని ధర సుమారుగా రూ.5.52 లక్షల నుంచి రూ.7.38 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం) ఉంటుంది. దీనిలోని పెట్రోల్ ఇంజిన్, మాన్యువల్​ ట్రాన్స్​మిషన్​తో అయితే​ 24.43 కి.మీ kmpl మైలేజ్ ఇస్తుంది. అదే పెట్రోల్ ఇంజిన్​, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్​మిషన్​తో 24.43 kmpl మైలేజ్ ఇస్తుంది.

2. Maruti Suzuki Dzire : ఈ మారుతి సుజుకి డిజైర్ అనేది ఒక కాంపాక్ట్​ సెడాన్​ కారు. ఇండియాలో దీని ధర సుమారుగా రూ.6.57 లక్షలు నుంచి రూ.9.39 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం) ఉంటుంది. దీని పెట్రోల్ ఇంజిన్​ ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియెన్సీ 26 కి.మీ/లీటర్​.

3. Hyudai i20 : ఈ హ్యుందాయ్​ ఐ20 అనేది ఒక హ్యాచ్​బ్యాక్. దీని ధర సుమారుగా రూ.7.04 నుంచి రూ.11.21 లక్షల (ఎక్స్​-షోరూం) ప్రైస్​ రేంజ్​లో ఉంటుంది. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్​ ఇంజిన్ అనే రెండు పవర్​ట్రైన్​ ఆప్షనలతో వస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్​ 20 kmpl, డీజిల్ ఇంజిన్​ 21 kmpl మైలేజ్ ఇస్తాయి.

4. Tata Altroz : ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ విడుదల చేసిన మంచి హ్యాచ్​బ్యాక్​ టాటా ఆల్ట్రోజ్​. దీని ప్రైస్​ రేంజ్​ రూ.6.65 లక్షల నుంచి రూ.10.80 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం) ఉంటుంది. ఈ కారు కూడా పెట్రోల్​, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియెన్సీ 18.05 కి.మీ/లీటర్​. డీజిల్ ఇంజిన్​ ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియెన్సీ 23.64 కి.మీ/లీటర్​.

5. Maruti Suzuki Baleno : మారుతి సుజుకి బాలెనో కూడా హ్యాచ్​బ్యాకే. మార్కెట్లో దీని ధర సుమారుగా రూ.6.66 లక్షల నుంచి రూ.9.88 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూం) ఉంటుంది. దీనిలోని పెట్రోల్ ఇంజిన్​ లీటర్​కు 22.9 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుంది.

