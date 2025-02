ETV Bharat / business

రూ.1లక్ష బడ్జెట్లో మంచి బైక్ కొనాలా? ఈ 2025లో యువతకు నచ్చే టాప్‌-10 మోడల్స్ ఇవే! - BEST BIKES UNDER 1 LAKH IN 2025

By ETV Bharat Telugu Team Published : Feb 4, 2025, 10:46 AM IST

Best Bikes Under 1 Lakh In 2025 : ఒక లక్ష రూపాయల బడ్జెట్లో మంచి బైక్ కొనాలా? లేటెస్ట్ ఫీచర్స్‌, స్పెక్స్‌తో మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్‌ కావాలా? అయితే ఇది మీ కోసమే. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న టాప్‌-10 మోటార్ సైకిల్స్ ఇవే! 1. Honda SP 125 : ఇండియాలోని బెస్ట్ బైక్‌ల్లో హోండా ఎస్‌పీ 125 ఒకటి. ఈ మైలేజ్ బైక్‌ 4 వేరియంట్లలో, 5 కలర్స్‌లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 123.94 సీసీ

పవర్‌ : 10.72 bhp

టార్క్‌ : 10.9 Nm

మైలేజ్‌ : 64 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 116 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 11.2 లీటర్స్‌ Honda SP 125 Price : మార్కెట్లో ఈ హోండా ఎస్‌పీ 125 బైక్ ధర సుమారుగా రూ.90,000 - రూ.1,00,000 వరకు ఉంటుంది. 2. TVS Raider 125 : టీవీఎస్‌ విడుదల చేసిన బెస్ట్ బైక్‌ల్లో రైడర్‌ 125 ఒకటి. ఇది 6 వేరియంట్లలో, 12 అందమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 124.8 సీసీ

పవర్‌ : 11.2 bhp

టార్క్‌ : 11.2 Nm

మైలేజ్‌ : 56.7 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 123 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 10 లీటర్స్‌ TVS Raider 125 Price : మార్కెట్లో ఈ టీవీఎస్‌ రైడర్‌ 125 బైక్ ధర సుమారుగా రూ.85,000 - రూ.1,04,000 వరకు ఉంటుంది. 3. Hero Xtreme 125R : ఇండియాలోని మంచి మైలేజ్‌ బైక్‌ల్లో హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ 125ఆర్ ఒకటి. ఇది 2 వేరియంట్లలో, 3 కలర్స్‌లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 124.7 సీసీ

పవర్‌ : 11.4 bhp

టార్క్‌ : 10.5 Nm

మైలేజ్‌ : 66 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 136 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 10 లీటర్స్‌ Hero Xtreme 125R Price : మార్కెట్లో ఈ హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ 125ఆర్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.96,000 - రూ.1,00,000 వరకు ఉంటుంది.

4. Bajaj Pulsar 125 : ఇండియాలోని మోస్ట్ పాపులర్ బైక్‌ల్లో బజాజ్‌ పల్సర్ 125 ఒకటి. ఈ బండి 6 వేరియంట్లలో, 8 రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 124.4 సీసీ

పవర్‌ : 11.4 bhp

టార్క్‌ : 10.5 Nm

మైలేజ్‌ : 50 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 140 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 11.5 లీటర్స్‌ Bajaj Pulsar 125 Price : మార్కెట్లో ఈ బజాజ్‌ పల్సర్‌ 125 బైక్ ధర సుమారుగా రూ.84,000 - రూ.92,000 వరకు ఉంటుంది. 5. Hero Splendor Plus : హీరో స్ల్పెండర్‌ ప్లస్‌ 4 వేరియంట్లలో, 7 అందమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 97.2 సీసీ

పవర్‌ : 7.91 bhp

టార్క్‌ : 8.05 Nm

మైలేజ్‌ : 60 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 4 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 112 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 9.8 లీటర్స్‌ Hero Splendor Plus Price : మార్కెట్లో ఈ హీరో స్ల్పెండర్‌ ప్లస్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.77,000 - రూ.79,000 వరకు ఉంటుంది. 6. Honda Shine : హోండా షైన్ బైక్‌ 2 వేరియంట్లలో, 5 అందమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 123.94 సీసీ

పవర్‌ : 10.59 bhp

టార్క్‌ : 11 Nm

మైలేజ్‌ : 55 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 113 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 10.5 లీటర్స్‌ Honda Shine Price : మార్కెట్లో ఈ హోండా షైన్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.84,000 - రూ.88,000 వరకు ఉంటుంది. 7. Bajaj Freedom : ఇండియాలోని ఫస్ట్ సీఎన్‌జీ బైక్ ఇది. ఇది 3 వేరియంట్లలో, 7 కలర్స్‌లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 125 సీసీ

మైలేజ్‌ : 91 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 149 కేజీ Bajaj Freedom Price : మార్కెట్లో ఈ బజాజ్‌ ఫ్రీడమ్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.89,000 - రూ.1.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. 8. TVS Sport : తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి బైక్ కొనాలని అనుకునేవారికి టీవీఎస్‌ స్పోర్ట్‌ చాలా బాగుంటుంది. ఇది 2 వేరియంట్లలో, 8 రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 109.7 సీసీ

పవర్‌ : 8.18 bhp

టార్క్‌ : 8.7 Nm

మైలేజ్‌ : 80 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 4 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 112 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 10 లీటర్స్‌ TVS Sport Price : మార్కెట్లో ఈ టీవీఎస్‌ స్పోర్ట్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.68,000 - రూ.72,000 వరకు ఉంటుంది. 9. Hero Glamour : హీరో గ్లామర్‌ బైక్‌ 4 వేరియంట్లలో, 4 రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 124.7 సీసీ

పవర్‌ : 10.39 bhp

టార్క్‌ : 10.4 Nm

మైలేజ్‌ : 55 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 5 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 121.3 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 10 లీటర్స్‌ Hero Glamour Price : మార్కెట్లో ఈ హీరో గ్లామర్‌ బైక్ ధర సుమారుగా రూ.82,000 - రూ.86,000 వరకు ఉంటుంది. 10. Bajaj Platina 100 : ఈ బజాజ్‌ ప్లాటినా 100 సింగిల్ వేరియంట్‌లో, 4 అందమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : 102 సీసీ

పవర్‌ : 7.79 bhp

టార్క్‌ : 8.34 Nm

మైలేజ్‌ : 72 కి.మీ/లీటర్‌

ట్రాన్స్‌మిషన్‌ : 4 స్పీడ్ మాన్యువల్‌

కెర్బ్‌ వెయిట్‌ : 117 కేజీ

ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ : 11 లీటర్స్‌ Bajaj Platina 100 Price : మార్కెట్లో ఈ బజాజ్‌ ప్లాటినా 100 బైక్ ధర సుమారుగా రూ.68,000 వరకు ఉంటుంది.