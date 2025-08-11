Essay Contest 2025

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే! - NEW HOME POSSESSION CHECKLIST

ఈ 7 అంశాలను చెక్ చేశాకే కొత్త ఇంటిని కొనండి- పేపర్ వర్క్‌లో పడిపోయి వీటిని విస్మరిస్తే ఇబ్బందులే!

New Home Possession Checklist
New Home Possession Checklist (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 11:53 AM IST

New Home Possession Checklist : కొత్త ఇంటిని కొనడం అనేది థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించే అంశం. ఈ పనిని చకచకా పూర్తి చేసుకునే తొందరలో మనం చాలా విషయాల్ని విస్మరిస్తుంటాం. పేపర్ వర్క్, ఇంటి అప్పగింతపైనే మనం ఫోకస్ చేస్తుంటాం తప్ప, ఇంటితో ముడిపడిన ముఖ్య అంశాలను పక్కన పెడుతుంటాం. వీటిని పలువురు బిల్డర్లు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తమ చెక్ లిస్టులో చేర్చకుండా వదిలేస్తుంటారు. నివాస స్వాధీన పత్రంపై సంతకం చేయడానికి ముందే మీరు కొత్త ఇంటిలోని కొన్ని అంశాలను తప్పకుండా చెక్ చేయాలి. లేదంటే ఆ తర్వాత ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తుంది. అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. ఇంటిని కొనే ముందు ఏమేం చెక్ చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం.

1. ఇంటి తుది పరిశీలన
మీరు కొనబోయే ఇంటిని ఫార్మాలిటీ కోసం చూసి రావడం సరికాదు. అక్కడికి వెళ్లేటప్పుడు ఫ్లాష్ లైట్, కొలతల టేప్, నోట్ బుక్‌లను తీసుకెళ్లండి. ఇంట్లో చీకటిగా ఉన్నచోట ఫ్లాష్ లైట్ వేసి నిశితంగా పరిశీలించండి. టేప్‌తో ఇంటిలోని గదుల కొలతలను లెక్కేసి, నోట్‌బుక్‌లో రాసుకోండి. ఇంటి సీలింగ్, కార్నర్లకు ఏవైనా పగుళ్లు, తేమ వంటివి ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. ఇంటి గోడల ఫినిషింగ్‌తో పాటు టైలింగ్, ఫ్లోరింగ్ సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించండి. ఇంటికి సంబంధించి ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా, బిల్డర్‌ను ఏవైనా ప్రశ్నలు అడగాలని భావించినా నోట్‌బుక్‌లో రాయడం మరవొద్దు. మీ వెంట ఒక సివిల్ ఇంజినీర్ లేదా ఆర్కిటెక్ట్‌ను కూడా తీసుకెళ్తే బెటర్. వాళ్లు మీకు ఇంటి వివరాలను అక్కడికక్కడే శాస్త్రీయంగా చెప్పగలుగుతారు.

ప్రో టిప్ : ఇంటి గోడలు, టైల్స్ బోలుగా ఉన్నాయా? బలంగా ఉన్నాయా? అనేది తెలుసుకోవడానికి వాటిని నొక్కి చూడండి. ఇంటి నిర్మాణ పనులు సరిగ్గా జరగకపోయి ఉంటే అవి బోలుగా ఉంటాయి.

2. ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ సౌకర్యాల తనిఖీ
ఇంటిలోని ప్రతీ నల్లాను విప్పి చూడండి. టాయిలెట్లలో నీటి సరఫరాను చెక్ చేయండి. నీటి ప్రెషర్ ఎలా ఉంది? డ్రెయినేజీ ఎలా ఉంది? అనేవి తప్పక తనిఖీ చేయాలి. అన్ని పవర్ ఔట్‌లెట్లను మొబైల్ ఛార్జర్ లేదా టెస్టర్లతో పరిశీలించాలి. లైట్లు పెట్టే హోల్డర్లు, ఫ్యాన్లు అమర్చే పాయింట్లు, గీజర్ స్విచ్ బోర్డులు ఉన్నాయా? పనిచేస్తున్నాయా? అనేది నిర్ధరించుకోండి. విద్యుత్ మీటర్ ఎవరి పేరుపై ఉందనేది తెలుసుకోవాలి. ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకునేలోగా దాన్ని మీ పేరుపైకి మార్పించుకోండి.

3. తలుపులు, కిటికీల చెకింగ్
బాత్‌ రూంలు, బాల్కనీలు సహా ఇంట్లోని అన్నిభాగాల్లో ఉన్న తలుపులు, కిటికీలను చెక్ చేయండి. వాటి అమరిక సరిగ్గానే ఉందా, సాఫీగానే తెరుచుకుంటున్నాయా అనేది పరిశీలించండి. ఇంటి లాకింగ్ సిస్టమ్స్‌ను సైతం తనిఖీ చేయాలి. తలుపులు, కిటికీల గొళ్లేలు వదులుగా ఉన్నాయా, వాటి ఫ్రేమ్‌లు సరిగ్గా అమరి లేవా అనేది స్వయంగా చెక్ చేసి నిర్ధరించుకోవాలి. చాలామంది వీటిని పరిశీలించకుండానే ఇళ్లను కొనేస్తుంటారు.

4. క్లబ్ హౌజ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, గార్డెన్, జిమ్ ఉన్నాయా? లేదా?
కొంతమంది బిల్డర్లు ఇళ్లను అమ్మే ముందు క్లబ్ హౌజ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, గార్డెన్, జిమ్ వంటి అదనపు సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తుంటారు. అయితే ఈ హామీలను ఎంతమేరకు నెరవేర్చారు అనేది తెలుసుకోవాలి. మీరు ఉండబోయే అపార్ట్‌మెంట్ లేదా కాలనీలో ఉన్న అదనపు సౌకర్యాలను స్వయంగా పరిశీలించి ఫొటోలు తీసుకోవాలి. అవి ఇంకా నిర్మాణదశలోనే ఉంటే, ఎప్పటికల్లా పనులు పూర్తవుతాయో తెలుసుకోండి. మీకు ఇంటిని విక్రయించే పత్రంలో ఈ వివరాలను రాతపూర్వకంగా పొందుపర్చమని అభ్యర్థించండి.

5. సీసీ, ఓసీ సర్టిఫికెట్లు ఉంటేనే కొనండి
స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసే 'ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్' (ఓసీ)‌ను పొందకుండా ఇళ్లను బిల్డర్లు విక్రయించడం కుదరదు అని చట్టాలు చెబుతున్నాయి. భవనం సురక్షితమైందని, అందులో ప్రజలు నివసించొచ్చని ధ్రువీకరిస్తూ స్థానిక సంస్థలు 'ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్' (ఓసీ)‌ను జారీ చేస్తాయి. కొందరు బిల్డర్లు దీన్ని పొందకుండానే ఇళ్లను అమ్మేస్తుంటారు. ఓసీ రాక ముందే, ఇంటిని కొన్నవాళ్లు ఇంటీరియర్స్ పనులు మొదలుపెట్టేస్తారు. అలా చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇంటి నిర్మాణ పనులు పూర్తయినట్టుగా ధ్రువీకరించే కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ (సీసీ)తో పాటు ఓసీ ఉన్న ఇళ్లనే కొనండి.

6. ఇంటి బకాయిలు, ఛార్జీల లెక్కలు తెలుసుకోండి
ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ షీట్‌ను ఇవ్వమని మీకు ఇంటిని విక్రయించే బిల్డర్‌ను అడగండి. ఇందులో ఆ ఇంటికి సంబంధించిన పెండింగ్ బకాయిలు, నిర్వహణ డిపాజిట్, క్లబ్ హౌజ్ ఛార్జీలు, ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ ఫీజులు, లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఖర్చులు వంటివన్నీ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు బిల్డర్లు చివరి నిమిషాల్లో ఇలాంటి లెక్కలన్నీ చెప్పి, డబ్బులను వసూలు చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందుకే ముందస్తుగా దీనిపై ఆరా తీయాలి. మీరు కొనబోయే ఇంటికి సంబంధించిన లెక్కలన్నీ క్లియర్‌గా ఉన్నాయని నిర్ధరణ చేసుకకున్నాకే, కొనుగోలు పత్రంపై సంతకాలు చేయండి.

7. లీగల్ డాక్యుమెంట్లు, సర్టిఫికెట్లు తీసుకోండి
సేల్ డీడ్, అలాట్‌మెంట్ లెటర్, బిల్డర్ బయ్యర్ అగ్రిమెంట్, ఓసీ, సీసీ వంటి చట్టపరమైన డాక్యుమెంట్లు, సర్టిఫికెట్ల ఒరిజినల్స్‌తో పాటు ఇంటిలోని సామగ్రి వ్యారంటీ పత్రాలను ఇవ్వమని అడగండి. వాటిని చెక్ చేయండి. ఇంటి తాళాల అప్పగింత, వాహన పార్కింగ్ కేటాయింపు, సొసైటీ ఏర్పాటు ప్రస్తుత స్థితికి సంబంధించిన సమాచారంపై బిల్డర్ నుంచి రాతపూర్వక ధ్రువీకరణ పొందండి. ఇంటి కొనుగోలు అనేది గిఫ్టు కాదు. అదొక 'కాంట్రాక్ట్ క్లోజ్ ఔట్'. ఇంటిని అమ్మేశాక తమ బాధ్యత ముగిసిందని చాలామంది బిల్డర్లు భావిస్తుంటారు. అందుకే ఇంటిని కొనే ముందే మీరు దాన్ని బాగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈక్రమంలో మీరు ఏ ఒక్క అంశాన్ని విస్మరించినా, తర్వాత తీవ్ర అసౌకర్యాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మీ సమయం, డబ్బు, మానసిక శాంతి దెబ్బతింటాయి. బిల్డర్ అందించే నామమాత్రపు చెక్ లిస్టుపై ఆధారపడటం మానేయండి. ఈ కథనం ప్రకారం మీ సొంత చెక్ లిస్టును తయారు చేసుకోండి. చక్కటి ఇంటి ఎంపిక దిశగా ముందడుగు వేయండి!

