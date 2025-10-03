బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై గంటల వ్యవధిలోనే చెక్ క్లియరెన్స్​!

ETV Bharat / business

Banks To Clear Cheques On Same Day : బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్. ఇకపై చెక్కు క్లియరన్స్ ఒక్కరోజులోనే (సేమ్ డే) పూర్తి కానుంది. అది కూడా కొన్ని గంటల్లోపే. ఆర్​బీఐ సూచించిన ఈ సెటిల్మెంట్​ ఫ్రేమ్​వర్క్ అక్టోబర్​ 4 నుంచే అమల్లోకి రానుంది.

టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాక చాలా వరకు బ్యాంకింగ్​ కార్యకలాపాలు వేగవంతం అయ్యాయి. మొబైల్​లోనే వేగంగా నగదు చెల్లింపు, స్వీకరణ చేసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది. ముఖ్యంగా మొబైల్​ అప్లికేషన్​ (బ్యాంకింగ్​​ యాప్స్​) అందుబాటులోకి వచ్చాక బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గింది. కానీ ఇప్పటికీ చెక్కుల విషయంలో మాత్రం చాలా ఆలస్యం అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఏదైనా చెక్కు క్లియర్ కావాలంటే కనీసం 2 రోజుల సమయం పడుతోంది. దీని వల్ల కస్టమర్లకు ఎంతో ఇబ్బంది ఏర్పడుతోంది. అందుకే ఆర్​బీఐ నూతన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, ఇకపై చెక్​ క్లియరెన్స్ ఒక్కరోజులోనే పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అంగీకరించడంతో అక్టోబర్​ 4 (శనివారం) నుంచి చెక్ క్లియర్స్​ అదే రోజు కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తి కానుంది.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
బ్యాంక్​లో డిపాజిట్ చేసిన చెక్కులు క్లియర్ చేయడానికి అయ్యే సమయాన్ని తగ్గించేందుకు ఆర్​బీఐ కంటిన్యూస్​ క్లియరింగ్ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చింది. అందువల్ల ఇకపై కస్టమర్​ చెక్కు సమర్పించిన గంటల వ్యవధిలోనే అది క్లియర్ అవుతుంది. ఈ విధానంలో బిజినెస్​ టైమ్​లో చెక్కుల స్కానింగ్​, సమర్పణ, క్లియరింగ్ మొదలైనవి నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి.

కొత్త విధానం ప్రకారం, ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు చెక్కులు సమర్పించవచ్చు. ఆ చెక్కులు సాయంత్రం 7 గంటల్లోపు క్లియర్ అవుతాయి. అంటే మీరు చెక్కు సమర్పించిన రోజే, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్​లో డబ్బులు జమ అయిపోతాయి. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఇంకో విషయం ఏమిటంటే, ఆర్​బీఐ నిర్దేశం ప్రకారం, కస్టమర్లు డిపాజిట్ చేసిన చెక్​లను బ్యాంకులు ఆమోదించడమో, తిరస్కరించడమో, ఏదైనా సరే ఆ రోజు సాయంత్రం 7 గంటల్లోపే జరిగిపోవాలి.

కేవలం 3 గంటల్లోనే!
ఈ కొత్త వ్యవస్థ రెండు దశల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఫేజ్​-1లో సాయంత్రం 7 గంటల్లోపు చెక్​లను క్లియర్ చేయాల్సి ఉండగా, ఫేజ్​-2లో చెక్కు సమర్పించిన 3 గంటల్లోపు దానిని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2026 జనవరి 3 నుంచి రెండో ఫేజ్​ ప్రారంభం కానుంది. ఇదే జరిగితే మునుపటిలా రోజుల తరబడి చెక్ క్లియరెన్స్ కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది.

దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేటు బ్యాంకులైన హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఐసీఐసీఐ సహా ప్రైవేటు బ్యాంకులు అన్నీ అక్టోబర్ 4 నుంచి ఒకే రోజు చెక్ క్లియరెన్స్ చేస్తామని తెలియజేశాయి. అయితే చెక్​ బౌన్స్​ కాకుండా, ఆలస్యం లేదా తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఉండడానికి కస్టమర్లు అన్ని వివరాలు కచ్చితంగా నింపాల్సి ఉంటుందని అవి స్పష్టం చేశాయి.

అంతేకాదు భద్రత కోసం పాజిటివ్ పే సిస్టమ్​ను ఉపయోగించాలని బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లను కోరుతున్నాయి. రూ.50వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన చెక్కులను డిపాజిట్​ చేయాలంటే, కనీసం 24 పనిగంటలకు ముందు కస్టమర్ల తమ ఖాతా నంబర్​, చెక్ నంబర్​, తేదీ, డబ్బు మొత్తం, లబ్ధిదారుడి పేరును బ్యాంకుకు తెలియజేయాలని సూచిస్తున్నాయి. అన్ని వివరాలు సరిపోతేనే, బ్యాంకులు ఆ చెక్​లను ధ్రువీకరిస్తాయి. ఆ తరువాత అన్ని వివరాలు సరిపోతేనే చెక్​లను క్లియర్ చేస్తాయి. లేకుంటే చెక్ క్లియరెన్స్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.

