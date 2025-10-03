బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్- ఇకపై గంటల వ్యవధిలోనే చెక్ క్లియరెన్స్!
చెక్కు క్లియరెన్స్ ఇక గంటల్లోనే- రేపటినుంచే అమల్లోకి
Published : October 3, 2025 at 1:23 PM IST
Banks To Clear Cheques On Same Day : బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్. ఇకపై చెక్కు క్లియరన్స్ ఒక్కరోజులోనే (సేమ్ డే) పూర్తి కానుంది. అది కూడా కొన్ని గంటల్లోపే. ఆర్బీఐ సూచించిన ఈ సెటిల్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అక్టోబర్ 4 నుంచే అమల్లోకి రానుంది.
టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాక చాలా వరకు బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు వేగవంతం అయ్యాయి. మొబైల్లోనే వేగంగా నగదు చెల్లింపు, స్వీకరణ చేసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది. ముఖ్యంగా మొబైల్ అప్లికేషన్ (బ్యాంకింగ్ యాప్స్) అందుబాటులోకి వచ్చాక బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గింది. కానీ ఇప్పటికీ చెక్కుల విషయంలో మాత్రం చాలా ఆలస్యం అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఏదైనా చెక్కు క్లియర్ కావాలంటే కనీసం 2 రోజుల సమయం పడుతోంది. దీని వల్ల కస్టమర్లకు ఎంతో ఇబ్బంది ఏర్పడుతోంది. అందుకే ఆర్బీఐ నూతన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, ఇకపై చెక్ క్లియరెన్స్ ఒక్కరోజులోనే పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అంగీకరించడంతో అక్టోబర్ 4 (శనివారం) నుంచి చెక్ క్లియర్స్ అదే రోజు కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తి కానుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసిన చెక్కులు క్లియర్ చేయడానికి అయ్యే సమయాన్ని తగ్గించేందుకు ఆర్బీఐ కంటిన్యూస్ క్లియరింగ్ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చింది. అందువల్ల ఇకపై కస్టమర్ చెక్కు సమర్పించిన గంటల వ్యవధిలోనే అది క్లియర్ అవుతుంది. ఈ విధానంలో బిజినెస్ టైమ్లో చెక్కుల స్కానింగ్, సమర్పణ, క్లియరింగ్ మొదలైనవి నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి.
కొత్త విధానం ప్రకారం, ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు చెక్కులు సమర్పించవచ్చు. ఆ చెక్కులు సాయంత్రం 7 గంటల్లోపు క్లియర్ అవుతాయి. అంటే మీరు చెక్కు సమర్పించిన రోజే, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు జమ అయిపోతాయి. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఇంకో విషయం ఏమిటంటే, ఆర్బీఐ నిర్దేశం ప్రకారం, కస్టమర్లు డిపాజిట్ చేసిన చెక్లను బ్యాంకులు ఆమోదించడమో, తిరస్కరించడమో, ఏదైనా సరే ఆ రోజు సాయంత్రం 7 గంటల్లోపే జరిగిపోవాలి.
కేవలం 3 గంటల్లోనే!
ఈ కొత్త వ్యవస్థ రెండు దశల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఫేజ్-1లో సాయంత్రం 7 గంటల్లోపు చెక్లను క్లియర్ చేయాల్సి ఉండగా, ఫేజ్-2లో చెక్కు సమర్పించిన 3 గంటల్లోపు దానిని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2026 జనవరి 3 నుంచి రెండో ఫేజ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇదే జరిగితే మునుపటిలా రోజుల తరబడి చెక్ క్లియరెన్స్ కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది.
దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేటు బ్యాంకులైన హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ సహా ప్రైవేటు బ్యాంకులు అన్నీ అక్టోబర్ 4 నుంచి ఒకే రోజు చెక్ క్లియరెన్స్ చేస్తామని తెలియజేశాయి. అయితే చెక్ బౌన్స్ కాకుండా, ఆలస్యం లేదా తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఉండడానికి కస్టమర్లు అన్ని వివరాలు కచ్చితంగా నింపాల్సి ఉంటుందని అవి స్పష్టం చేశాయి.
అంతేకాదు భద్రత కోసం పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ను ఉపయోగించాలని బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లను కోరుతున్నాయి. రూ.50వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన చెక్కులను డిపాజిట్ చేయాలంటే, కనీసం 24 పనిగంటలకు ముందు కస్టమర్ల తమ ఖాతా నంబర్, చెక్ నంబర్, తేదీ, డబ్బు మొత్తం, లబ్ధిదారుడి పేరును బ్యాంకుకు తెలియజేయాలని సూచిస్తున్నాయి. అన్ని వివరాలు సరిపోతేనే, బ్యాంకులు ఆ చెక్లను ధ్రువీకరిస్తాయి. ఆ తరువాత అన్ని వివరాలు సరిపోతేనే చెక్లను క్లియర్ చేస్తాయి. లేకుంటే చెక్ క్లియరెన్స్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.
RBI కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం
చరిత్ర సృష్టించిన ఎలాన్ మస్క్- 500బిలియన్ డాలర్ల సంపద కలిగిన మొదటి వ్యక్తిగా రికార్డ్