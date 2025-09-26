ETV Bharat / business

Bank Holidays In October 2025 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) 2025 అక్టోబర్​ నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు ఏకంగా 19 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జాతీయ సెలవులు, మరికొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్​ కార్యకలాపాలను ప్లాన్​ చేసుకోవడం మంచిది.

List Of Bank Holidays In October 2025
2025 అక్టోబర్​ నెలలో బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితా ఇదే!

  • అక్టోబర్ 1 (బుధవారం) : దసరా, ఆయుధ పూజ సందర్భంగా కర్ణాటక, ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్​, పశ్చిమ బెంగాల్​, బిహార్​, ఝార్ఖండ్​, మేఘాలయ, నాగాలాండ్​, త్రిపుర, అరుణాచల్​ప్రదేశ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు
  • అక్టోబర్ 2 (గురువారం) : మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దేశంలోని బ్యాంకులు అన్నింటికీ సెలవు.
  • అక్టోబర్ 3 (శుక్రవారం) : దుర్గా పూజ సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకలకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 4 (శనివారం) : దుర్గా పూజ సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకలకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 5 (ఆదివారం) :
  • అక్టోబర్ 6 (సోమవారం) : లక్ష్మీపూజ సందర్భంగా త్రిపుర, వెస్ట్​ బెంగాల్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 7 (మంగళవారం) : మహర్షి వాల్మీకీ జయంతి, కుమార పూర్ణిమ సందర్భంగా కర్ణాటక, ఒడిశా, చంఢీగఢ్, హిమాచల్​ప్రదేశ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 10 (శుక్రవారం) : కర్వా చౌత్​ సందర్భంగా హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 12 (ఆదివారం) :
  • అక్టోబర్ 18 (శనివారం) : కటి బిహు పండుగ సందర్భంగా అసోంలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 19 (ఆదివారం) :
  • అక్టోబర్ 20 (సోమవారం) : దీపావళి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ సహా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 21 (మంగళవారం) : దీపావళి, గోవర్థన్​ పూజ, లక్ష్మీపూజ సందర్భంగా మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్​, ఒడిశా, సిక్కిం, మణిపూర్​, జమ్ము, శ్రీనగర్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 22 (బుధవారం) : దీపావళి, విక్రమ సంవత్సరం ప్రారంభం, బలిపాడ్యమి సందర్భంగా గుజరాత్​, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, యూపీ, రాజస్థాన్​, సిక్కింలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 23 (గురువారం) : భైదూజ్​, చిత్రగుప్త జయంతి, లక్ష్మీపూజ, నింగోల్​ చకౌబా పండుగల సందర్భంగా గుజరాత్​, సిక్కిం, మణిపూర్​, యూపీ, వెస్ట్​ బెంగాల్​, హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 26 (ఆదివారం) :
  • అక్టోబర్ 27 (సోమవారం) : చత్​ పూజ (సాయంత్రం పూట చేసే పూజ) సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్​, బిహార్​, ఝార్ఖండ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 28 (మంగళవారం) : చత్​ పూజ (ఉదయం చేసే పూజ) సందర్భంగా బిహార్​, ఝార్ఖండ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
  • అక్టోబర్ 31 (శుక్రవారం) : సర్దార్​ వల్లభ్​ బాయి పటేల్​ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?
How To Make Transactions In Bank Holidays : 2025 అక్టోబర్ ​నెలలో 19 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్​లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.

త్వరలో 'ఆధార్'​లో భారీ మార్పులు! కొత్తగా యాప్​, ఫేసియల్​ అథెంటికేషన్!​

దసరా, దీపావళికి షాపింగ్ చేయాలా?- నో కాస్ట్ EMI ట్రాప్​లో పడ్డారో- ఇక మీ పని అంతే!

