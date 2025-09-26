అక్టోబర్లో బ్యాంకులకు ఏకంగా 19రోజులు సెలవులు- ఏ రోజున మూసి ఉంటాయంటే!
2025 అక్టోబర్ నెలలో ఏకంగా 19 రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవు - ఈ హాలీ డేస్లో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు ఎలా చేయాలంటే?
Published : September 26, 2025 at 3:16 PM IST
Bank Holidays In October 2025 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) 2025 అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు ఏకంగా 19 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జాతీయ సెలవులు, మరికొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
2025 అక్టోబర్ నెలలో బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా ఇదే!
- అక్టోబర్ 1 (బుధవారం) : దసరా, ఆయుధ పూజ సందర్భంగా కర్ణాటక, ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, ఝార్ఖండ్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, త్రిపుర, అరుణాచల్ప్రదేశ్ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు
- అక్టోబర్ 2 (గురువారం) : మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దేశంలోని బ్యాంకులు అన్నింటికీ సెలవు.
- అక్టోబర్ 3 (శుక్రవారం) : దుర్గా పూజ సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకలకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 4 (శనివారం) : దుర్గా పూజ సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకలకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 6 (సోమవారం) : లక్ష్మీపూజ సందర్భంగా త్రిపుర, వెస్ట్ బెంగాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 7 (మంగళవారం) : మహర్షి వాల్మీకీ జయంతి, కుమార పూర్ణిమ సందర్భంగా కర్ణాటక, ఒడిశా, చంఢీగఢ్, హిమాచల్ప్రదేశ్ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 10 (శుక్రవారం) : కర్వా చౌత్ సందర్భంగా హిమాచల్ప్రదేశ్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 18 (శనివారం) : కటి బిహు పండుగ సందర్భంగా అసోంలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 20 (సోమవారం) : దీపావళి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 21 (మంగళవారం) : దీపావళి, గోవర్థన్ పూజ, లక్ష్మీపూజ సందర్భంగా మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, సిక్కిం, మణిపూర్, జమ్ము, శ్రీనగర్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 22 (బుధవారం) : దీపావళి, విక్రమ సంవత్సరం ప్రారంభం, బలిపాడ్యమి సందర్భంగా గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, యూపీ, రాజస్థాన్, సిక్కింలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 23 (గురువారం) : భైదూజ్, చిత్రగుప్త జయంతి, లక్ష్మీపూజ, నింగోల్ చకౌబా పండుగల సందర్భంగా గుజరాత్, సిక్కిం, మణిపూర్, యూపీ, వెస్ట్ బెంగాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 27 (సోమవారం) : చత్ పూజ (సాయంత్రం పూట చేసే పూజ) సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, ఝార్ఖండ్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 28 (మంగళవారం) : చత్ పూజ (ఉదయం చేసే పూజ) సందర్భంగా బిహార్, ఝార్ఖండ్ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- అక్టోబర్ 31 (శుక్రవారం) : సర్దార్ వల్లభ్ బాయి పటేల్ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?
How To Make Transactions In Bank Holidays : 2025 అక్టోబర్ నెలలో 19 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.
