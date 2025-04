Bank Holidays In May 2025 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) 2025 మే నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు 12 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జాతీయ సెలవులు, మరికొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల బ్యాంక్‌ కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్​ కార్యకలాపాలను ప్లాన్​ చేసుకోవడం మంచిది.

List Of Bank Holidays In May 2025

2025 మే​​​​ నెలలోని బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితా ఇదే!

మే 1 (గురువారం) : కార్మికుల దినోత్సవం, మహారాష్ట్ర డే, గుజరాత్ డే

కార్మికుల దినోత్సవం, మహారాష్ట్ర డే, గుజరాత్ డే మే 4 (ఆదివారం) :

మే 9 (శుక్రవారం) : రవీంద్రనాథ్ టాగూర్‌ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

రవీంద్రనాథ్ టాగూర్‌ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని బ్యాంకులకు సెలవు. మే 10 (శనివారం) : రెండో శనివారం

రెండో శనివారం మే 11 (ఆదివారం) :

మే 12 (సోమవారం) : బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా కర్ణాటకలోకి బ్యాంకులకు సెలవు.

బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా కర్ణాటకలోకి బ్యాంకులకు సెలవు. మే 16 (శుక్రవారం) : సిక్కిం స్టేట్ డే సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకులు ఈ రోజు పనిచేయవు.

సిక్కిం స్టేట్ డే సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకులు ఈ రోజు పనిచేయవు. మే 18 (ఆదివారం) :

మే 24 (శనివారం) : నాలుగో శనివారం

నాలుగో శనివారం మే 25 (ఆదివారం) :

మే 26 (సోమవారం) : కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం జన్మదినం సందర్భంగా త్రిపురలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం జన్మదినం సందర్భంగా త్రిపురలోని బ్యాంకులకు సెలవు. మే 29 (గురువారం) : మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి సందర్భంగా రాజస్థాన్‌, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌, హరియాణాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?

How To Make Transactions In Bank Holidays : మే ​నెలలో 12 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే అందుబాటులో ఉంటాయి. కనుక బ్యాంక్​లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.

నోట్‌ : ఆర్‌బీఐ అధికారిక సెలవుల జాబితాను ప్రకటించినప్పటికీ, కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఆ తేదీలు మారవచ్చు. ఉదాహరణకు, రాష్ట్రాలు, స్థానిక ప్రభుత్వాల నిర్ణయాలను బట్టి ప్రాంతీయ సెలవులు మారవచ్చు. లేదా ఊహించని సంఘటనల వల్ల షెడ్యూల్ మారవచ్చు. కనుక కచ్చితమైన సమాచారం కోసం ఆర్‌బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడాల్సి ఉంటుంది.

