2024 మే నెలలోని బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే! - Bank Holidays

Bank Holidays In May 2024 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) 2024 మే నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు ఏకంగా 11 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ సెలవుల్లో జాతీయ సెలవులు సహా, కొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్​ కార్యకలాపాలను ప్లాన్​ చేసుకోవడం మంచిది.

List Of Bank Holidays In May 2024

2024 మే​ నెలలో బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితా ఇదే!

మే 1 (బుధవారం) : మే 1న అంతర్జాతీయ కార్మికుల దినోత్సవం (మే డే) సందర్భంగా బ్యాంక్​లకు పబ్లిక్ హాలీడే ఉంటుంది.

మే 5 (ఆదివారం) : మే 5న ఆదివారం కనుక బ్యాంక్​లకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.

మే 8 (బుధవారం) : రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి (బంగాల్​లో బ్యాంక్​లకు సెలవు)

మే 10 (శుక్రవారం) : అక్షయ తృతీయ. అందువల్ల ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులకు సెలవు.

మే 11 (శనివారం) : మే నెలలో రెండో శనివారం ఇది. అందుకే బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు.

మే 12 (ఆదివారం) : సాధారణ సెలవు

మే 16 (గురువారం) : సిక్కిం రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం. అందుకే సిక్కింలో ఉన్న బ్యాంకులకు ఆ రోజు సెలవు.

మే 19 (ఆదివారం) : బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు

మే 23 (గురువారం) : బుద్ధ పూర్ణిమ. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోన్ని బ్యాంకులకు ఆ రోజు సెలవు ఉంటుంది.

మే 25 (శనివారం) : నజ్రుల్ జయంతి, నాలుగో శనివారం. అందువల్ల బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.

నజ్రుల్ జయంతి, నాలుగో శనివారం. అందువల్ల బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. మే 26 (ఆదివారం) : ఆదివారం బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు.

సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?

How To Make Transactions In Bank Holidays : మే ​నెలలో 11 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్​లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.

Bank holiday for Lok Sabha Election 2024 : లోక్ సభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. ఆ తేదీలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బ్యాంక్ హాలీడే డేట్ లోక్ సభ మూడో దశ పోలింగ్​ మే 7 లోక్ సభ నాలుగో దశ పోలింగ్​ మే13 లోక్ సభ ఐదో దశ పోలింగ్​ మే 20 లోక్ సభ ఆరో దశ పోలింగ్​ మే 25

ఏ దశలో - ఏ రాష్ట్రాలు :

మే 07 మూడో దశ (12 రాష్ట్రాలు/యూటీ, 94 స్థానాలు)

అస్సాం (4), బిహార్ (5), ఛత్తీస్​గఢ్​ (7), గోవా (2), గుజరాత్ (26), కర్ణాటక (14), మధ్యప్రదేశ్ (8), మహారాష్ట్ర (11), యూపీ (10), బంగాల్​ (4), దాద్రానగర్ హవేలీ, దమన్ దీవ్ (2), జమ్మూకశ్మీర్ (1)

మే 13 నాలుగో దశ (I0 రాష్ట్రాలు/యూటీ, 96 స్థానాలు)

ఆంధ్రప్రదేశ్ (25), బిహార్ (5), ఝార్ఖండ్ (4), మధ్యప్రదేశ్ (8), మహారాష్ట్ర (11), ఒడిశా (4), తెలంగాణ (17), యూపీ (13), పశ్చిమ బెంగాల్ (8), జమ్మూకశ్మీర్ (1)

మే 20 ఐదో దశ (8 రాష్ట్రాలు/యూటీ, 49 స్థానాలు)

బిహార్ (5), ఝార్ఖండ్ (3), మహారాష్ట్ర (13), ఒడిశా (5), యూపీ (14), బంగాల్​ (7), జమ్మూకశ్మీర్ (1), లద్దాఖ్ (1)

మే 25 ఆరో దశ (7 రాష్ట్రాలు/యూటీ, 57 స్థానాలు)

బిహార్ (8), హరియాణా (10), ఝార్ఖండ్ (4), ఒడిశా (6), యూపీ (14), బంగాల్​(8), దిల్లీ (7)





