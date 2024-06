2024 జూన్​ నెలలోని బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే! - Bank Holidays In June 2024

Bank Holidays In June 2024 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) 2024 జూన్​ నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు ఏకంగా 10 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జాతీయ సెలవులు, మరికొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్​ కార్యకలాపాలను ప్లాన్​ చేసుకోవడం మంచిది.

List Of Bank Holidays In June 2024

2024 జూన్​​ నెలలో బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితా ఇదే!

జూన్​ 2 (ఆదివారం) : తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు.

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్​ 9 (ఆదివారం) : మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి సందర్భంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్, హరియాణా, రాజస్థాన్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి సందర్భంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్, హరియాణా, రాజస్థాన్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్​ 10 (సోమవారం) : శ్రీ గురు అర్జున్​ దేవ్​జీ వర్ధంతి సందర్భంగా పంజాబ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

శ్రీ గురు అర్జున్​ దేవ్​జీ వర్ధంతి సందర్భంగా పంజాబ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్​ 14 (శుక్రవారం) : పహిలి రాజా పండుగ సందర్భంగా ఒడిశాలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

పహిలి రాజా పండుగ సందర్భంగా ఒడిశాలోని బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్​ 15 (శనివారం) : రాజా సంక్రాంతి సందర్భంగా ఒడిశాలో; యంగ్ మిజో అసోసియేషన్ డే సందర్భంగా మిజోరంలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

రాజా సంక్రాంతి సందర్భంగా ఒడిశాలో; యంగ్ మిజో అసోసియేషన్ డే సందర్భంగా మిజోరంలోని బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్​ 16 (ఆదివారం) :

జూన్ 17 (సోమవారం) : బక్రీద్​/ ఈద్-అల్​-అదా సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులన్నింటికీ సెలవు. (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తప్ప)

బక్రీద్​/ ఈద్-అల్​-అదా సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులన్నింటికీ సెలవు. (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తప్ప) జూన్ 21 (శుక్రవారం) : వట్ సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.

వట్ సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. జూన్ 22 (శనివారం) : సంత్​ గురు కబీర్ జయంతి సందర్భంగా ఛత్తీస్​గఢ్​, హిమాచల్​ ప్రదేశ్​, హరియాణా, పంజాబ్​ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సంత్​ గురు కబీర్ జయంతి సందర్భంగా ఛత్తీస్​గఢ్​, హిమాచల్​ ప్రదేశ్​, హరియాణా, పంజాబ్​ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు. జూన్ 30 (ఆదివారం) : రెమ్నా ని (శాంతి దినోత్సవం) సందర్భంగా మిజోరంలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?

How To Make Transactions In Bank Holidays : జూన్​ ​నెలలో 10 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్​లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.

