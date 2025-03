ETV Bharat / business

2025 ఏప్రిల్​​ నెలలోని బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే! - BANK HOLIDAYS IN APRIL 2025

ETV Bharat Telugu Team

List Of Bank Holidays In April 2025 2025 ఏప్రిల్​​​​ నెలలో బ్యాంక్​ సెలవుల జాబితా ఇదే!

Bank Holidays In April 2025 : ఏప్రిల్ నెలలో దేశంలోని ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఏయే తేదీల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) ప్రకటించింది. జాతీయ, ప్రాంతీయ, మతపరమైన ప్రాధాన్యం కలిగిన దినాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వివిధ తేదీల్లో బ్యాంకులకు సెలవులను ఇచ్చారు. అందుకే బ్యాంకుల సెలవులు రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారిపోతుంటాయి. ఇక ఏప్రిల్ నెల 1వ తేదీన దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజున వార్షిక ఖాతాల లెక్కలకు తుదిరూపు ఇస్తారు. దీంతోపాటు మహవీర్ జయంతి, అంబేద్కర్ జయంతి, గుడ్ ఫ్రైడే, అక్షయ తృతీయ వంటి ప్రత్యేక సెలవు దినాలు ఉన్నాయి. మొత్తం మీద ఏప్రిల్‌లో బ్యాంకులకు దాదాపు 14 సెలవులు ఉన్నాయి.

ఏప్రిల్ 1 (మంగళవారం) : సర్హుల్ సందర్భంగా జార్ఖండ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సర్హుల్ సందర్భంగా జార్ఖండ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు. ఏప్రిల్ 5 (శనివారం) : బాబూ జగ్జీవన్ రాం జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

ఏప్రిల్ 10 (గురువారం) : మహవీర్ జయంతి/మహవీర్ జన్మకల్యానక్ సందర్భంగా గుజరాత్, మిజోరం, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్లీ, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్​లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

ఏప్రిల్ 14 (సోమవారం) : అంబేద్కర్ జయంతి, ఇతర పండుగలు (విషు, మహా విషువ సంక్రాంతి, తమిళ నూతన సంవత్సరం, బొహాగ్ బిహు, చీరవోబా); త్రిపుర, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఒడిశా, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, అసోం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మణిపూర్, రాజస్థాన్, జమ్మూకశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, బంగాల్, గోవా, బిహార్, జార్ఖండ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

అంబేద్కర్ జయంతి, ఇతర పండుగలు (విషు, మహా విషువ సంక్రాంతి, తమిళ నూతన సంవత్సరం, బొహాగ్ బిహు, చీరవోబా); త్రిపుర, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఒడిశా, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, అసోం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మణిపూర్, రాజస్థాన్, జమ్మూకశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, బంగాల్, గోవా, బిహార్, జార్ఖండ్​ల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు. ఏప్రిల్ 15 (మంగళవారం) : బెంగాలీ నూతన సంవత్సరం, హిమాచల్ డే, బొహగ్ బిహు సందర్భంగా త్రిపుర, అరుణాచల్​ప్రదేశ్, బంగాల్, హిమాచల్​ప్రదేశ్, అసోంలోని బ్యాంకులకు హాలీడే.

బెంగాలీ నూతన సంవత్సరం, హిమాచల్ డే, బొహగ్ బిహు సందర్భంగా త్రిపుర, అరుణాచల్​ప్రదేశ్, బంగాల్, హిమాచల్​ప్రదేశ్, అసోంలోని బ్యాంకులకు హాలీడే. ఏప్రిల్ 16 (బుధవారం) : బొహగ్ బిహు సందర్భంగా అసోంలోని బ్యాంకులు పనిచేయవు.

బొహగ్ బిహు సందర్భంగా అసోంలోని బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఏప్రిల్ 18 (శుక్రవారం) : గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా గుజరాత్, మిజోరం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛండీగఢ్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మణిపూర్, అరుణాచల్​ప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, నాగాలాండ్, బంగాల్, దిల్లీ, గోవా, బిహార్, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్, మేఘాలయ, కేరళల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.

ఏప్రిల్ 21 (సోమవారం) : గారియా పూజ సందర్భంగా త్రిపురలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

ఏప్రిల్ 29 (మంగళవారం) : భగవాన్ శ్రీ పరశురాం జయంతి సందర్భంగా హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని బ్యాంకులకు హాలీడే.

భగవాన్ శ్రీ పరశురాం జయంతి సందర్భంగా హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని బ్యాంకులకు హాలీడే. ఏప్రిల్ 30 (బుధవారం) : బసవ జయంతి/ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా కర్ణాటకలోని బ్యాంకులకు సెలవు.

సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?

How To Make Transactions In Bank Holidays : ఏప్రిల్​​ ​నెలలో 14 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్​లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.