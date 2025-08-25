Cashless Health Insurance : బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్. ఈ పాలసీదారులకు నగదు రహిత చికిత్స (క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్) సౌకర్యాలను నిలిపివేయాలని అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ ఇండియా (ఏహెచ్ పీఐ) తమ సభ్యులను కోరింది. ఈ నిర్ణయం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ నిర్ణయం సజావుగా, ఒత్తిడి లేని వైద్య సంరక్షణ కోసం ఆరోగ్య బీమాపై ఆధారపడే పెద్ద సంఖ్యలో కుటుంబాలను ప్రభావితం చేయనుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆస్పత్రులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏహెచ్ పీఐ ఇటీవలే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులకు అనుగుణంగా బజాజ్ అలియాంజ్ హాస్పిటల్ రీయింబర్స్ మెంట్ రేట్లను నవీకరించడంలో విఫలమైందని అనేక ఆస్పత్రుల నుంచి ఏహెచ్ పీఐ ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ నేపథ్యంలో బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీదారులకు సెప్టెంబరు 1 నుంచి నగదు రహిత చికిత్స సౌకర్యాలను నిలిపివేయాలని ఏహెచ్ పీఐ నిర్ణయం తీసుకుంది.
స్పందించిన బీమా సంస్థ
బజాజ్ అలియాంజ్ పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులకు అనుగుణంగా ఆస్పత్రి రీయింబర్స్ మెంట్ రేట్లను సర్దుబాటు చేయలేదని ఏహెచ్ పీఐ పేర్కొంది. ఇప్పుడు గడువు ముగిసిన ఒప్పందాల కింద సంవత్సరాల క్రితం అంగీకరించిన సుంకాలను మరింత తగ్గించాలని ఆస్పత్రులపై ఒత్తిడి తెచ్చిందని అనేక హాస్పిటల్స్ నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయని వెల్లడించింది. కాగా, ఏహెచ్ పీఐ నిర్ణయంపై బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ స్పందించింది. ఈ నిర్ణయం తమను ఆశ్చర్యపరిచిందని, కస్టమర్ల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి అసోసియేషన్తో కలిసి పనిచేస్తున్నామని పేర్కొంది.
బీమా కంపెనీకి లేఖ- అయినా నో రెస్పాన్స్
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 15,200 ఆస్పత్రులు ఏహెచ్ పీఐ కింద ఉన్నాయి. దీని కింద పనిచేసే అస్పత్రులు బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏకపక్ష తగ్గింపులు, చెల్లింపులు ఆలస్యం, ప్రీ-ఆథరేషన్, ప్రీ-డిశ్చార్జ్ ఆమోదాలను జారీ చేయడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో ఏహెచ్ పీఐ గతంలో బజాజ్ అలియాంజ్కు లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, బీమా సంస్థ నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీదారులకు నగదు రహిత చికిత్స సౌకర్యాలను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది.
భారీగా పెరుగుతున్న వైద్య ద్రవ్యోల్బణం
పెరుగుతున్న ఖర్చులు, అధిక ఔషధ ధరలు, వినియోగ వస్తువులు మొదలైన వాటి కారణంగా వైద్య ద్రవ్యోల్బణం క్రమం తప్పకుండా ఏటా 7-8 శాతం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుందని ఏహెచ్ పీఐ డైరెక్టర్ జనరల్ గిరిదర్ జ్ఞానీ తెలిపారు. పాత రీయింబర్స్మెంట్ రేట్లతో పనిచేయడం ఆచరణీయం కాదని, ఆ రేట్లు చాలా తక్కువని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏహెచ్ పీఐ నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. మరోవైపు, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 22 కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కు కూడా ఇలాంటి హెచ్చరికనే అందజేసినట్లు ఏహెచ్ పీఐ తెలిపింది. ఆ బీమా సంస్థ నుంచి స్పందన లేకపోతే, కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లబ్ధిదారులకు నగదు రహిత సేవలను కూడా నిలిపివేయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
పాలసీదారులకు ఇబ్బందే!
బజాజ్ అలియాంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీదారులకు నగదు రహిత చికిత్సను నిలిపివేస్తే రోగులకు కాస్త ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు. ఇప్పటివరకు, పాలసీదారుడు నగదు రహిత బీమా ఉండడంతో నేరుగా ఆస్పత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందేవాడు. బీమాదారుడు నేరుగా వైద్య చికిత్స బిల్లులను చెల్లించేవాడు. అయితే క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్ను ఎత్తివేస్తే బజాజ్ అలియాంజ్ పాలసీదారులు ముందస్తుగా వైద్యం కోసం డబ్బులు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత వారు రీయింబర్స్ మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక సాధారణ మార్పులా అనిపించవచ్చు. కానీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, పెద్ద మొత్తాలను తక్షణమే ఏర్పాటు చేయడం రోగుల కుటుంబాలపై తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.