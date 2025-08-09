US Tariffs On Indian Electronics : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దిగుమతి సుంకాలను ఎడాపెడా పెంచుతుండటంతో భారత్లోని ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం ఆందోళనకు గురవుతోంది. 'సెక్షన్ 232' ప్రకారం త్వరలో తమ ఉత్పత్తులపైనా 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా పెంచే ముప్పు ఉందని కలత చెందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొంతకాలం పాటు తమను అస్థిరత వెంటాడే ముప్పు ఉందని భారతీయ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల తాము వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలను తాత్కాలికంగా పక్కనపెట్టి, ఆదాయ అంచనాలను తగ్గించుకోవాల్సి రావచ్చని అంటున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికా మార్కెట్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, ఇతర మార్కెట్లపై ఫోకస్ను పెంచడం తప్ప తమకు మరో మార్గం లేదని పేర్కొంటున్నాయి.
గుబులు పుట్టిస్తున్న 'సెక్షన్ 232'
'సెక్షన్ 232'ను అమెరికాలోని ట్రంప్ సర్కారు సమీక్షిస్తోందనే వార్తలు భారతీయ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ వర్గాల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి. విదేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే సెమీ కండక్టర్ భాగాలపై 100 శాతం దాకా సుంకాన్ని విధించాలనే ప్లాన్తో ఉన్నామని ఆగస్టు 6న వైట్హౌస్ వేదికగా ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో ఈ ఆందోళన మరింత పెరిగింది. ఈ ప్రకటన ఒకవేళ అమలైతే, భారత్లోని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉపకరణాలు, విడి భాగాల తయారీ పరిశ్రమలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతాయి. భారత్లో తయారు చేస్తున్న స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, వివిధ టెలికాం విడిభాగాలను రేట్లు పెంచి అమెరికా మార్కెట్లో విక్రయించాల్సి వస్తుంది. అదే జరిగితే చౌకధరలకు పేరుగాంచిన చైనా కంపెనీలతో భారతీయ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలు పోటీపడటం మరింత కష్టతరంగా మారుతుంది.
మిగతా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులకూ 'సుంకాల' గండం
భారత్లో తయారయ్యే బ్యాటరీ ఛార్జర్లు, ఎలక్ట్రిక్ ఇన్వర్టర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల భాగాలు వంటి మొత్తం 14 ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు ఇప్పటికే అమెరికా విధించే 50 శాతం అదనపు సుంకం కేటగిరీలోకి చేరాయి. వీటిని మినహాయించి, ప్రస్తుతానికి 50 శాతం అమెరికా సుంకం కేటగిరీలోకి చేరని భారతీయ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.4.30 లక్షల కోట్లు (50 బిలియన్ డాలర్ల) దాకా ఉంటుంది. వీలైనంత త్వరగా భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరకుంటే, వీటిపైనా అమెరికా 50 శాతం సుంకాన్ని అమల్లోకి తెస్తుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తుల తయారీ రంగంలో ఉన్న భారతీయ కంపెనీల ఆదాయాలు స్వల్పకాలం పాటు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ప్రపంచ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ హబ్గా మారాలనే భారత్ లక్ష్యానికి ఇది పెద్ద అవాంతరంగా మారొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో భారతీయ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీల చూపు ఐరోపా దేశాలు, ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు, పశ్చిమాసియా దేశాల మార్కెట్ల వైపు మళ్లొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా మార్కెట్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు ఆ కంపెనీలు ప్రయత్నిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
లిథియం అయాన్ సెల్స్ పరిశ్రమలో టెన్షన్
బ్యాటరీలలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా లిథియం అయాన్ సెల్స్నే వినియోగిస్తున్నారు. భారతీయ కంపెనీలు ఏటా పెద్దసంఖ్యలో ఈ సెల్స్ను అమెరికాకు ఎగుమతి చేస్తున్నాయి. చెన్నైకు చెందిన మునోత్ ఇండస్ట్రీస్ (Munoth Industries) పవర్ బ్యాంక్లలో వినియోగించే లిథియం అయాన్ సెల్స్ను తయారు చేస్తుంటుంది. ఇది యాంకెర్ (Anker) అనే అమెరికన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీతో ప్రతినెలా 10 లక్షల సెల్స్ను సప్లై చేసే కాంట్రాక్టును ఇటీవలే కుదుర్చుకుంది. దీనివల్ల భారతీయ మార్కెట్లో ఆర్జిస్తున్న ఆదాయాల కంటే రెట్టింపు రేంజులో అమెరికాలో ఆదాయాలను ఆర్జిస్తామనే అంచనాకు మునోత్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి అమెరికా విధిస్తున్న 50 శాతం అదనపు సుంకాల కేటగిరీలో లిథియం అయాన్ సెల్స్ లేకపోవడం సానుకూల అంశం. అయితే రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా ప్రభుత్వం పాలసీని మరింత కఠినతరం చేస్తే మాత్రం, తమ ఆదాయ అంచనాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని మునోత్ ఇండస్ట్రీస్ వైస్ ఛైర్మన్ జస్వంత్ మునోత్ తెలిపారు. తమ కంపెనీ తయారు చేసే లిథియం అయాన్ సెల్స్లో 25 శాతం అమెరికా మార్కెట్లోకే వెళ్తుంటాయన్నారు.
కాంట్రాక్ట్ మొబైల్ ఫోన్ల తయారీ పరిశ్రమలో స్తబ్ధత
అమెరికన్ కంపెనీల కోసం పలు భారతీయ కంపెనీలు ఫోన్లను, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలను తయారు చేస్తుంటాయి. డిక్సస్ టెక్నాలజీస్ ఈ వ్యాపారమే చేస్తోంది. ఈ కంపెనీ అమెరికాకు చెందిన మోటొరోలా కోసం భారత్లో ఫోన్లను తయారుచేస్తోంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి అమెరికాకు తమ కంపెనీ మొబైల్ ఫోన్ల ఎగుమతులు పెరుగుతాయనే అంచనాతో డిక్సస్ టెక్నాలజీస్ ఉంది. విదేశీ సెమీకండక్టర్ ఉత్పత్తులపై సుంకాలను విధించే అంశంపై ఈ నెలాఖరు కల్లా అమెరికా నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీంతో డిక్సస్ టెక్నాలజీస్ వంటి భారతీయ కంపెనీలు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నాయి.
ఏమిటీ సెక్షన్ 232?
అమెరికా వాణిజ్య చట్టాల్లోని ఒక నిబంధనే 'సెక్షన్ 232'. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు భంగం కలిగించేలా ఉండే దిగుమతులపై సుంకాలను విధించేందుకు దేశాధ్యక్షుడికి హక్కును కల్పించే నిబంధన ఇది. దీని ప్రకారం దేశ భద్రతకు భంగం కలిగించే విదేశీ ఉత్పత్తులపై పన్నులను పెంచొచ్చు. లేదంటే వాటి దిగుమతిపై బ్యాన్ను విధించొచ్చు.
'అమెరికా వద్దంటే మనకు మరో మార్కెట్- ఈయూతో FTA కుదుర్చుకోవాలి'