అదానీని మించిన అంబానీ ఫ్యామిలీ సంపద- కుటుంబ వ్యాపారంలో టాప్‌-10లో ఎవరెవరు? - INDIA MOST VALUABLE FAMILY BUSINESS

కుటుంబ వ్యాపారంలో రిలయన్సే నంబర్‌ 1- టాప్‌-10లో ఎవరెవరు?

India Most Valuable Family Business
India Most Valuable Family Business ((IANS))
Published : August 12, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read

India Most Valuable Family Business : దేశంలో కుటుంబ వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న వారిలో ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబం మరోసారి అగ్రస్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ కుటుంబ వ్యాపారం మొత్తం విలువ రూ.28.2 లక్షల కోట్లు అని హురున్‌ ఇండియా అనే సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక చెప్పింది. ఈ మేరకు 2025 మోస్ట్‌ వాల్యుబుల్‌ ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్‌ నివేదికను మంగళవారం రిలీజ్​ చేసింది. అదానీ కుటుంబంతో పోలిస్తే అంబానీ కుటుంబ ఆదాయం రెట్టింపు అని తెలిపింది. అదానీ కుటుంబం ప్రస్తుతం రూ.14.01లక్షల కోట్లు సంపాదిస్తుంది. ఈ జాబితాలో వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా రిలయన్స్‌ ఫ్యామిలీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కుటుంబ వ్యాపారం మొత్తం విలువ భారత జీడీపీలో 12వ వంతుతో సమానమని నివేదికలో వెల్లడైంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మరో 10శాతం పెరిగిందని తెలిపింది. భారత్​లోని 300 ధనిక కుటుంబాల సంపద దాదాపు రూ.140లక్షల కోట్లను మించిందని, ఇది దేశ జీడీపీలో 40శాతమని పేర్కొంది.

ఇక ఈ జాబితాలో కుమార మంగళం బిర్లా నేతృత్వంలోని బిర్లా ఫ్యామిలీ రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ కుటుంబం ఆస్తుల విలువ మొత్తం 6.5 లక్షల కోట్లు కాగా, ఏడాదిలో రూ.1.1 లక్షల కోట్లకు చేరింది. జిందాల్‌ ఫ్యామిలీ 5.7 లక్షల కోట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. టాప్‌-3లో నిలిచిన కుటుంబ వ్యాపారాల మొత్తం విలువ 40.4 లక్షల కోట్లని, ఇది ఫిలిప్పీన్స్ దేశ జీడీపీకి సమానమని హురున్‌ ఇండియా చెప్పింది. ఏడాది కాలంలో అనిల్‌ అగర్వాల్‌ ఫ్యామిలీ ఆరు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని టాప్‌-10లో తొలిసారిగా చోటు దక్కించుకుంది. కుటుంబ వ్యాపారాల్లో ఫైనాన్షియల్‌ సర్వీసెస్‌, ఎనర్జీ, సాఫ్ట్‌వేర్‌ అత్యధిక సంపదను సృష్టించే వ్యాపారాలుగా ఉన్నాయని హురున్‌ నివేదిక పేర్కొంది.

టాప్‌ 10 జాబితాలో ఇవీ

  1. అంబానీ కుటుంబం (రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్)- రూ.28.23 లక్షల కోట్లు
  2. కుమార మంగళం బిర్లా (ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్‌)- రూ.6.47 లక్షల కోట్లు
  3. జిందాల్‌ కుటుంబం (జేఎస్‌డబ్ల్యూ స్టీల్‌) - రూ.5.7 లక్షల కోట్లు
  4. బజాజ్‌ కుటుంబం (బజాజ్‌ గ్రూప్‌)- రూ.5.64 లక్షల కోట్లు
  5. మహీంద్రా కుటుంబం (మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా)- రూ.5.43 లక్షల కోట్లు
  6. నాడార్‌ కుటుంబం (హెచ్‌సీఎల్‌ టెక్నాలజీస్)- రూ.4.68 లక్షల కోట్లు
  7. మురుగప్ప కుటుంబం (చోళమండలం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఫైనాన్స్‌) - రూ.2.92 లక్షల కోట్లు
  8. ప్రేమ్‌జీ కుటుంబం (విప్రో) - రూ.2.78 లక్షల కోట్లు
  9. అనిల్‌ అగర్వాల్‌ (హిందుస్థాన్‌ జింక్‌)- రూ.2.55 లక్షల కోట్లు
  10. ధనీ, చోక్సీ, వకిల్‌ కుటుంబాలు (ఏషియన్‌ పెయింట్స్‌) - రూ.2.20 లక్షల కోట్లు

