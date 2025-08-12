India Most Valuable Family Business : దేశంలో కుటుంబ వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న వారిలో ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబం మరోసారి అగ్రస్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ కుటుంబ వ్యాపారం మొత్తం విలువ రూ.28.2 లక్షల కోట్లు అని హురున్ ఇండియా అనే సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక చెప్పింది. ఈ మేరకు 2025 మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ నివేదికను మంగళవారం రిలీజ్ చేసింది. అదానీ కుటుంబంతో పోలిస్తే అంబానీ కుటుంబ ఆదాయం రెట్టింపు అని తెలిపింది. అదానీ కుటుంబం ప్రస్తుతం రూ.14.01లక్షల కోట్లు సంపాదిస్తుంది. ఈ జాబితాలో వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా రిలయన్స్ ఫ్యామిలీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కుటుంబ వ్యాపారం మొత్తం విలువ భారత జీడీపీలో 12వ వంతుతో సమానమని నివేదికలో వెల్లడైంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మరో 10శాతం పెరిగిందని తెలిపింది. భారత్లోని 300 ధనిక కుటుంబాల సంపద దాదాపు రూ.140లక్షల కోట్లను మించిందని, ఇది దేశ జీడీపీలో 40శాతమని పేర్కొంది.
ఇక ఈ జాబితాలో కుమార మంగళం బిర్లా నేతృత్వంలోని బిర్లా ఫ్యామిలీ రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ కుటుంబం ఆస్తుల విలువ మొత్తం 6.5 లక్షల కోట్లు కాగా, ఏడాదిలో రూ.1.1 లక్షల కోట్లకు చేరింది. జిందాల్ ఫ్యామిలీ 5.7 లక్షల కోట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. టాప్-3లో నిలిచిన కుటుంబ వ్యాపారాల మొత్తం విలువ 40.4 లక్షల కోట్లని, ఇది ఫిలిప్పీన్స్ దేశ జీడీపీకి సమానమని హురున్ ఇండియా చెప్పింది. ఏడాది కాలంలో అనిల్ అగర్వాల్ ఫ్యామిలీ ఆరు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని టాప్-10లో తొలిసారిగా చోటు దక్కించుకుంది. కుటుంబ వ్యాపారాల్లో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఎనర్జీ, సాఫ్ట్వేర్ అత్యధిక సంపదను సృష్టించే వ్యాపారాలుగా ఉన్నాయని హురున్ నివేదిక పేర్కొంది.
టాప్ 10 జాబితాలో ఇవీ
- అంబానీ కుటుంబం (రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్)- రూ.28.23 లక్షల కోట్లు
- కుమార మంగళం బిర్లా (ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్)- రూ.6.47 లక్షల కోట్లు
- జిందాల్ కుటుంబం (జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్) - రూ.5.7 లక్షల కోట్లు
- బజాజ్ కుటుంబం (బజాజ్ గ్రూప్)- రూ.5.64 లక్షల కోట్లు
- మహీంద్రా కుటుంబం (మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా)- రూ.5.43 లక్షల కోట్లు
- నాడార్ కుటుంబం (హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్)- రూ.4.68 లక్షల కోట్లు
- మురుగప్ప కుటుంబం (చోళమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్స్) - రూ.2.92 లక్షల కోట్లు
- ప్రేమ్జీ కుటుంబం (విప్రో) - రూ.2.78 లక్షల కోట్లు
- అనిల్ అగర్వాల్ (హిందుస్థాన్ జింక్)- రూ.2.55 లక్షల కోట్లు
- ధనీ, చోక్సీ, వకిల్ కుటుంబాలు (ఏషియన్ పెయింట్స్) - రూ.2.20 లక్షల కోట్లు