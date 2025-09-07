డెబిట్ కార్డుపై ప్రమాద బీమా- పరిహారం చెల్లించని బ్యాంకు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు ఫైన్
డెబిట్ కార్డుపై ప్రమాద బీమా- బాధిత కుటుంబానికి పరిహారాన్ని చెల్లించేందుకు బ్యాంకు, బీమా కంపెనీ కొర్రీలు- దీనితో ఫైన్ వేసిన కోర్టు
Published : September 7, 2025 at 1:20 PM IST
Accident Insurance on Debit Card : మనలో చాలా మంది వద్ద బ్యాంకు డెబిట్ (ఏటీఎం) కార్డులు ఉంటాయి. అయితే ఆ కార్డులతో పాటు ప్రమాద బీమా పాలసీ జారీ అవుతుందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఇందుకుగానూ డెబిట్ కార్డుల కస్టమర్ల నుంచి వార్షిక ఛార్జీలతో పాటు వస్తుసేవల పన్ను (జీఎస్టీ)ను బ్యాంకులు వసూలు చేస్తాయి. ఆ 'ఆన్ టూ ది యూజర్' (on to the user) కార్డు వినియోగంలో ఉండగా బ్యాంకు ఖాతాదారుడు రోడ్డు, రైలు, విమాన ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతే, అతడి నామినీకి బీమా పరిహారాన్ని చెల్లిస్తారు. అయితే ఓ కేసులో డెబిట్ కార్డు యూజర్ ఒకరు ప్రమాదంలో చనిపోగా, ఆయన నామినీకి పరిహారాన్ని చెల్లించేందుకు బ్యాంకు, బీమా సంస్థ నిరాకరించాయి. అంతేకాదు రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ ఎదుట కుంటిసాకులను చూపించాయి. ఇంతకీ ఆ ఏమిటీ కేసు? చివరికి ఏం జరిగింది? దీని నుంచి ప్రతీ డెబిట్ కార్డు యూజర్ నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమిటి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు ఏమైంది?
హిమాచల్ప్రదేశ్లోని బడ్డి పట్టణానికి చెందిన బల్దేవ్ భాటియా కుమారుడు జగత్ ప్రకాశ్. పట్టణంలోని యాక్సిస్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్లో జగత్ ప్రకాశ్కు ఖాతా ఉంది. రూ.5 లక్షల వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా కవరేజీ సదుపాయంతో కూడిన ఒక డెబిట్ (ఏటీఎం) కార్డును ఆయనకు యాక్సిస్ బ్యాంకు మంజూరు చేసింది. ఆ ప్రమాద బీమా పాలసీని న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ ద్వారా జగత్ ప్రకాశ్కు బ్యాంకు జారీ చేసింది. 2017 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 18న రోడ్డు ప్రమాదంలో జగత్ ప్రకాశ్ చనిపోయారు. దీనికి కొన్ని రోజుల ముందు వరకు కూడా డెబిట్ కార్డును ఆయన ఉపయోగించారు. అంటే ప్రమాద బీమా పరిహారాన్ని పొందేందుకు జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబానికి అర్హత ఉంది. అందుకే జగత్ ప్రకాశ్ మరణం తర్వాత బీమా పరిహారం కోసం యాక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీకి బల్దేవ్ భాటియా దరఖాస్తు సమర్పించారు. అయితే బ్యాంకు, బీమా కంపెనీ రెండూ పరిహారాన్ని చెల్లించడానికి నో చెప్పాయి.
నో నో బ్యాంకు, బీమా కంపెనీ వాదన
తమకు న్యాయం చేయాలంటూ హిమాచల్ప్రదేశ్లోని బిలాస్పూర్లో ఉన్న జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ను జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబీకులు ఆశ్రయించారు. అక్కడ కూడా వారి విన్నపం తిరస్కరణకు గురైంది. ఈమేరకు 2024 మార్చి 27న జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ ఆదేశాలను హిమాచల్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్లో జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబీకులు సవాల్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ ఎదుట యాక్సిస్ బ్యాంకు, న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు వినిపించిన వాదనల గురించి ప్రతీ ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిందే. "మేం ఖాతాదారుడికి, అతడి నామినీకి బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలను మాత్రమే కల్పిస్తాం. ఆ ప్రమాద బీమా పాలసీని మంజూరు చేసిన బీమా కంపెనీయే పరిహారాన్ని చెల్లించాలి. డెబిట్ కార్డు యూజర్కు ప్రమాదం జరిగాక, 90 రోజుల్లోపు మాకు బాధిత కుటుంబం సమాచారాన్ని ఇవ్వలేదు. అందుకే ఈ క్లెయిమ్ చెల్లదు" అని యాక్సిస్ బ్యాంకు వాదించింది. "జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబం నుంచి మాకు ప్రమాద బీమా క్లెయిమ్ అప్లికేషన్ ఏదీ అందలేదు. మరణించిన వ్యక్తికి (జగత్ ప్రకాశ్కు) ప్రమాద బీమా కవర్ ఉందని కూడా నిరూపితం కాలేదు. అందుకే బీమా పరిహారాన్ని చెల్లించే బాధ్యత మాపై లేదు" అని న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ తేల్చి చెప్పింది.
బ్యాంకు, బీమా కంపెనీ వాదనలన్నీ తూచ్
ఈ అంశంపై హిమాచల్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ ఛైర్మన్ జస్టిస్ ఇంద్ర సింగ్ మెహతా కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆయన జారీ చేసిన ఆర్డర్స్ ప్రకారం, మరణించిన వ్యక్తి (జగత్ ప్రకాశ్) ప్రమాదానికి గురికావడానికి కొన్ని రోజుల ముందు వరకు డెబిట్ కార్డును ఉపయోగించారు. దీంతో ప్రమాద బీమా కవరేజీ యాక్టివ్గా ఉండగానే జగత్ ప్రకాశ్ చనిపోయారని నిర్ధరించారు. జగత్ ప్రకాశ్ మరణించాక 90 రోజుల్లోగా తమకు సమాచారాన్ని ఇవ్వలేదనే బ్యాంకు వాదన తప్పు అని తేలింది. ఎందుకంటే జగత్ ప్రకాశ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వెంటనే కేసు, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదయ్యాయి. ఆ రెండు ధ్రువపత్రాలను బ్యాంకుకు జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబీకులు సమర్పించారు. ఈ ఆధారాలన్నీ ఉన్నా ప్రమాద బీమా కవర్ గడువు ముగిసిందని బ్యాంకు వాదించడం సరికాదని జస్టిస్ ఇంద్ర సింగ్ మెహతా పేర్కొన్నారు. ఆ డెబిట్ కార్డుపై ఉన్న రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమాకు 9 శాతం వార్షిక వడ్డీని కలిపి జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబానికి చెల్లించాలని న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీని ఆదేశించారు. ఈ కేసు వల్ల 2017 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబం మానసిక వేదన అనుభవించిందని జస్టిస్ ఇంద్ర సింగ్ మెహతా తెలిపారు. ఇందుకుగానూ బ్యాంకు, బీమా కంపెనీ రెండూ కలిసి బాధిత ఫ్యామిలీకి నష్టపరిహారంగా అదనంగా రూ.1 లక్ష కూడా చెల్లించాలని నిర్దేశించారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ కేసు అప్పీళ్ల కోసం లీగల్ ఖర్చులు చేయాల్సి వచ్చినందుకు జగత్ ప్రకాశ్ కుటుంబానికి మరో రూ.50 వేలు సైతం చెల్లించాలన్నారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్, న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ సంయుక్తంగా 45 రోజుల్లోగా బాధిత కుటుంబానికి రూ.6.50 లక్షలు చెల్లించాలన్నారు.
బ్యాంకు ఖాతాదారులు హక్కుల గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి
"బ్యాంకు ఖాతాదారులు తమ హక్కుల గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఏ బ్యాంకు నుంచి డెబిట్ కార్డ్ తీసుకున్నా, దానిపై అందుబాటులో ఉన్న ప్రమాద బీమా కవర్ సమాచారాన్ని సేకరించాలి. దానితో ముడిపడిన నిబంధనలు, షరతుల గురించి తెలుసుకోవాలి" అని హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ రిజిస్ట్రార్ నరేంద్ర మెహతా తెలిపారు.
డెబిట్ కార్డుపై ప్రమాద బీమా - ఇవి తెలుసుకోండి
- చాలా బ్యాంకులు తమ ఏటీఎం/డెబిట్ కార్డు హోల్డర్లకు ఉచితంగానే ప్రమాద బీమా సదుపాయాన్ని కల్పిస్తుంటాయి.
- సాధారణ తరహా వార్షిక ఛార్జీలు కలిగిన డెబిట్ కార్డుతో రూ.2 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది.
- వార్షిక ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉండే పలు డెబిట్ కార్డులపై రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల దాకా ప్రమాద బీమా కవరేజీ ఉంటుంది.
- ఏదైనా ప్రమాదంలో కార్డుదారుడు చనిపోతే, ఈ కవరేజీని బ్యాంకు ఖాతాదారుడి నామినీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
- డెబిట్ కార్డు యాక్టివ్గా ఉంటేనే, ఈ బీమాను క్లెయిమ్ చేసుకునే అర్హత ఉంటుంది. అంటే డెబిట్ కార్డు యూజర్ చనిపోవడానికి ముందు 45 నుంచి 60 రోజుల్లో కార్డు నుంచి లావాదేవీ చేసి ఉండాలి.
- కొన్ని డెబిట్ కార్డులు విమాన ప్రమాదం, రైలు ప్రమాదానికి ప్రత్యేక బీమా కవరేజీని అందిస్తాయి.
- ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కార్డుదారుడి కుటుంబం లేదా నామినీ తొలుత బ్యాంకు లేదా డెబిట్ కార్డు నెట్వర్క్కు ఈ విషయం తెలియజేయాలి.
క్లెయిమ్ దరఖాస్తును సమర్పించండిలా1
- ఈక్రమంలో డెబిట్ కార్డు గత లావాదేవీల వివరాల కాపీ, ప్రమాదం గురించి పోలీసు స్టేషన్లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, నామినీని ధ్రువీకరించేలా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను బ్యాంకు లేదా డెబిట్ కార్డు నెట్వర్క్కు ఇవ్వాలి.
- అనారోగ్య మరణాలు, సహజ మరణాలకు ఈ పాలసీ వర్తించదు.
- వివిధ బ్యాంకులలో ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల నిబంధనలు భిన్నంగా ఉండొచ్చు.