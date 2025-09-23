త్వరలో 'ఆధార్'లో భారీ మార్పులు! కొత్తగా యాప్, ఫేసియల్ అథెంటికేషన్!
ఇకపై ఆధార్ వెరిఫికేషన్ను ఆఫ్లైన్లోనూ చేసుకునేలా యూఐడీఏఐ కొత్త ఫీచర్
Published : September 23, 2025 at 4:53 PM IST
Aadhar Card New Changes : మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా మారిపోయింది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్ ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డుగా మారింది. అంతటి ప్రాధాన్యమున్న ఆధార్లో ఇప్పటికే అనేక మార్పులు చేయగా, ప్రజలు సులభంగా వినియోగించేలా మరికొన్ని మార్పులను ప్రవేశపెట్టనుంది భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ). ఈ నేపథ్యంలోనే త్వరలో ఆధార్ కార్డ్లో వచ్చే మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- కాగా, ఆన్లైన్లో ఆధార్ వివరాలు మార్చుకునేలా ఇటీవలె కొత్త అప్డేట్ను తీసుకువచ్చారు. ఫలితంగా ఆధార్కు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్, ఈ మెయిల్ అడ్రస్, చిరునామాను సులభంగా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆధార్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- ఆ తర్వాత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్లో కూడా కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది ఆధార్ సంస్థ. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్, కంటి ఐరిస్ స్కాన్ను ఇప్పుడు మరింత ప్రతిభావంతంగా పనిచేసేలా మార్పులు చేశారు. ఫలితంగా బ్యాకింగ్, ఇన్సూరెన్స్తో పాటు ఇతర సేవలు ఉపయోగించే సమయంలో సులభంగా, వేగంగా పనులు పూర్తిచేసుకోవచ్చు.
- ముఖ్యంగా ప్రజల గోప్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాస్క్డ్ ఆధార్ను వినియోగించేలా ప్రచారం చేస్తుంది. ఇందులో 12 అంకెల పూర్తి ఆధార్ నంబర్ కాకుండా చివరి నాలుగు నంబర్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. దీని వల్ల యూజర్ల ప్రైవసీ భద్రంగా ఉంటుందని అంటున్నారు.
- బ్యాకింగ్ రంగంలో ముఖ్యమైన ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను మరింత సులభంగా మార్చారు. ఫలితంగా కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్ కనెక్షన్, లేదా ఏదైనా ఆన్లైన్ సేవలను సులభంగా పొందే అవకాశం కలుగుతుంది.
- పాన్, బ్యాంక్ ఖాతాలకు ఆధార్ కార్డును లింక్ చేసినప్పటి నుంచి ట్యాక్స్, ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించిన మోసాలు తక్కువవయ్యాయి.
త్వరలో తీసుకువచ్చే మార్పులు
- ఆధార్ను మరింత సురక్షితంగా, ఆధునికంగా మార్చేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) అనేక మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే కొత్త మార్పులను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇందులో ముందుగా బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్లో భాగంగా ఫేస్ అథెంటికేషన్ ఫీచర్ను తీసుకురానుంది. ఫలితంగా ఇప్పుడు వాడుతున్న ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిస్ స్కాన్కు అదనంగా ఫేసియల్ అథెంటికేషన్ను యూజర్లు వినియోగించుకోవచ్చు.
- ఇకపై ఆధార్ వెరిఫికేషన్ను ఆఫ్లైన్లోనూ చేసుకునేలా యూఐడీఏఐ కొత్త ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దీని వల్ల ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేకుండానే ఆధార్ వెరిఫికేషన్ సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
- ముఖ్యంగా డిజిటల్ ఆధార్ వాలెట్లా ఉపయోగపడేలా కొత్తగా ఒక యాప్ను తీసుకురానుంది యూఐడీఏఐ. ఫలితంగా ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్ సులభంగా కావడంతో పాటు యూజర్ వివరాలు భద్రంగా ఉంటాయి.
- ఇంకా ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలను గోప్యంగా ఉంచేలా కొత్త ఎన్క్రిప్షన్, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ను యూఐడీఏఐ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇది ప్రజల వివరాలను చోరీ కాకుండా చేసి మోసాలను అరికడుతుంది.