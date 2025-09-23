ETV Bharat / business

త్వరలో 'ఆధార్'​లో భారీ మార్పులు! కొత్తగా యాప్​, ఫేసియల్​ అథెంటికేషన్!​

ఇకపై ఆధార్​ వెరిఫికేషన్​ను ఆఫ్​లైన్​లోనూ చేసుకునేలా యూఐడీఏఐ కొత్త ఫీచర్​

Aadhar Card New Changes
Aadhar Card New Changes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aadhar Card New Changes : మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా మారిపోయింది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్ ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డుగా మారింది. అంతటి ప్రాధాన్యమున్న ఆధార్​లో ఇప్పటికే అనేక మార్పులు చేయగా, ప్రజలు సులభంగా వినియోగించేలా మరికొన్ని మార్పులను ప్రవేశపెట్టనుంది భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ). ఈ నేపథ్యంలోనే త్వరలో ఆధార్​ కార్డ్​లో వచ్చే మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • కాగా, ఆన్​లైన్​లో ఆధార్​ వివరాలు మార్చుకునేలా ఇటీవలె కొత్త అప్​డేట్​ను తీసుకువచ్చారు. ఫలితంగా ఆధార్​కు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్, ఈ మెయిల్ అడ్రస్​, చిరునామాను సులభంగా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఆన్​లైన్​లో చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆధార్​ సెంటర్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
  • ఆ తర్వాత బయోమెట్రిక్​ అథెంటికేషన్​లో కూడా కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది ఆధార్​ సంస్థ. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫింగర్​ ప్రింట్​, కంటి ఐరిస్​ స్కాన్​ను ఇప్పుడు మరింత ప్రతిభావంతంగా పనిచేసేలా మార్పులు చేశారు. ఫలితంగా బ్యాకింగ్, ఇన్సూరెన్స్​తో పాటు ఇతర సేవలు ఉపయోగించే సమయంలో సులభంగా, వేగంగా పనులు పూర్తిచేసుకోవచ్చు.
  • ముఖ్యంగా ప్రజల గోప్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాస్క్​డ్ ఆధార్​ను వినియోగించేలా ప్రచారం చేస్తుంది. ఇందులో 12 అంకెల పూర్తి ఆధార్​ నంబర్​ కాకుండా చివరి నాలుగు నంబర్​లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. దీని వల్ల యూజర్ల ప్రైవసీ భద్రంగా ఉంటుందని అంటున్నారు.
  • బ్యాకింగ్​ రంగంలో ముఖ్యమైన ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను మరింత సులభంగా మార్చారు. ఫలితంగా కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్​ కనెక్షన్​, లేదా ఏదైనా ఆన్​లైన్​ సేవలను సులభంగా పొందే అవకాశం కలుగుతుంది.
  • పాన్​, బ్యాంక్ ఖాతాలకు ఆధార్​ కార్డును లింక్​ చేసినప్పటి నుంచి ట్యాక్స్​, ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించిన మోసాలు తక్కువవయ్యాయి.

త్వరలో తీసుకువచ్చే మార్పులు

  • ఆధార్​ను మరింత సురక్షితంగా, ఆధునికంగా మార్చేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) అనేక మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే కొత్త మార్పులను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇందులో ముందుగా బయోమెట్రిక్​ వెరిఫికేషన్​లో భాగంగా ఫేస్​ అథెంటికేషన్​ ఫీచర్​ను తీసుకురానుంది. ఫలితంగా ఇప్పుడు వాడుతున్న ఫింగర్ ప్రింట్​, ఐరిస్​ స్కాన్​కు అదనంగా ఫేసియల్​ అథెంటికేషన్​ను యూజర్లు వినియోగించుకోవచ్చు.
  • ఇకపై ఆధార్​ వెరిఫికేషన్​ను ఆఫ్​లైన్​లోనూ చేసుకునేలా యూఐడీఏఐ కొత్త ఫీచర్​ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దీని వల్ల ఇంటర్​నెట్​ సదుపాయం లేకుండానే ఆధార్​ వెరిఫికేషన్​ సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
  • ముఖ్యంగా డిజిటల్​ ఆధార్​ వాలెట్​లా ఉపయోగపడేలా కొత్తగా ఒక యాప్​ను తీసుకురానుంది యూఐడీఏఐ. ఫలితంగా ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​ వెరిఫికేషన్​ సులభంగా కావడంతో పాటు యూజర్​ వివరాలు భద్రంగా ఉంటాయి.
  • ఇంకా ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలను గోప్యంగా ఉంచేలా కొత్త ఎన్​క్రిప్షన్​, మల్టీ ఫ్యాక్టర్​ అథెంటికేషన్​ను యూఐడీఏఐ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇది ప్రజల వివరాలను చోరీ కాకుండా చేసి మోసాలను అరికడుతుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

AADHAR CARD NEW CHANGESBIG AADHAAR CHANGES COMINGAADHAR CARD UPCOMING CHANGES UPDATEAADHAR CARD NEW APP LAUNCHAADHAR CARD NEW CHANGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.