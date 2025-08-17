YouTuber Elvish Yadav House Attack : ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్, బిగ్బాస్ ఓటీటీ (హిందీ) సీజన్-2 విజేత ఎల్విశ్ యాదవ్ ఇంటిపై గుర్తు తెలియని దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 5.30 గంటల సమయంలో గురుగ్రామ్లోని ఎల్విశ్ ఇంటి వద్దకు ముగ్గురు గుర్తు తెలియని దుండగులు బైక్పై వచ్చారు. కాసేపు అక్కడ తచ్చాడి, ఎల్విశ్ నివాసంపై 24 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఫోరెన్సిక్ బృందాల సహాయంతో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని తెలిపారు.
భవనంలోని రెండు, మూడో అంతస్తులో ఎల్విశ్ కుటుంబంతో సహా నివసిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు. దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో తూటాలు మొదటి అంతస్తులోకి దూసుకువెళ్లాయని తెలిపారు. అయితే, దాడి జరిగిన సమయంలో ఎల్విశ్ ఇంట్లో లేడని, అతడి కుటుంబసభ్యులు, కేర్టేకర్ ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తుమని తెలిపారు. నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. అయితే ఘటనకు ముందు అతడికి ఎటువంటి బెదిరింపులు రాలేదని కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నారు.
Between 5:30 and 6 AM today, some unknown persons fired at a house in the jurisdiction of Police Station Sector-56, Gurugram. Elvish Yadav lives on the second floor of the house in which the firing took place. Elvish Yadav was not at…
ఎల్విశ్ యాదవ్ తండ్రి రామ్ అవతార్ తెలిపారు. 'సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు మా ఇంటికి వచ్చి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు మా కుటుంబం ఇంట్లోనే ఉంది. అప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నా. పోలీసులు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నారని మేం నమ్ముతున్నాం. దాదాపు 25-30 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. సిసిటివి ఫుటేజ్లో, ముగ్గురు దుండగులు కనిపించారు. వారిలో ఇద్దరు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు' అని ఆయన అన్నారు.
YouTuber Elvish Yadav's father, Ram Avtar Yadav, claims that three miscreants fired around 25–30 rounds at their residence in Gurugram. He says, "The police administration is doing its job well. Our family was present at home when the Firing incident happened. I…"
కాగా, 2024లో ఎల్విశ్ యాదవ్ను పాము విషంతో రేవ్పార్టీ నిర్వహించడనే0 కేసులో నోయిడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎల్విశ్తో సహా ఐదుగురు వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి ఐదు తాచు పాములు, ఒక కొండ చిలువ, రెండుతలల పాము, ర్యాట్ స్నేక్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. వీటితోపాటు పార్టీలో 20 మిల్లీలీటర్ల పాము విషాన్ని కూడా గుర్తించి సీజ్ చేశారు.