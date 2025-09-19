ETV Bharat / bharat

రూ.50 కోసం గొడవ- స్నేహితుడిని చంపిన వ్యక్తి

రూ.50కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ- కత్తితో దాడి- ఒకరు మృతి- మరోకరికి తీవ్ర గాయాలు

Youth Killed Friend
Youth Killed Friend (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Killed Friend: ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పుట్టినరోజు వేడుకల్లో విషాదం జరిగింది. క్షణికావేశంలో తన స్నేహితుడిని కత్తితో పొడవడంతో ఆ వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కాగా ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కేవలం రూ. 50 కోసం వారి మధ్య వివాదం చెలరేగడం గమనార్హం. ఈ విషాదకర ఘటన గుజరాత్​లో వెలుగుచూసింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
సూరత్​ జిల్లా పాండేసరలోని లక్ష్మీనగర్​లో నివసిస్తున్న భగత్​సింగ్​(28) తన స్నేహితుడైన బిట్టు కాశీనాథ్​ సింగ్​ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే స్నేహితులంతా పార్టీ కోసం ఆల్తాన్​లోని ఓ హోటల్​కు వెళ్లాలని ప్లాన్​ చేసుకున్నారు. పాండేసరలోని తిరుపతి ప్లాజా సమీపంలో వారంతా కలిశారు. ఈ క్రమంలో అనిల్​ రాజ్​భర్​ అనే వ్యక్తి పుట్టిన రోజు పార్టీ ఖర్చుల కోసం బిట్టు నుంచి రూ. 50 డిమాండ్​ చేశాడు.

క్షణికావేశంలో కత్తితో దాడి!
ఈ నేపథ్యంలో బిట్టు- అనిల్​ మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ గొడవలో బిట్టు మరో స్నేహితుడు చందన్​కు కూడా ఉన్నాడు. అయితే గొడవ తీవ్రతను గమనించిన భగత్​ అనే వ్యక్తి వారి మధ్య జోక్యం చేసుకొని శాంతింపజేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో బిట్టు కత్తితో భగత్, అనిల్​పై దాడి పాల్పడ్డాడు. అయితే గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల భగత్​ మృతి చెందగా మరో స్నేహితుడు అనిల్​కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

ఈ ఘటన అనంతరం భగత్​ సోదరుడు నాగేంద్ర సింగ్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు బిట్టు, బిహార్​కు చెందిన చందన్​ను అరెస్ట్​ చేశారు. అయితే చందన్​పై ఇప్పటికే నాలుగు దోపిడీ, దాడి కేసులు నమోదయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. కాగా ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.

పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!

క్రైమ్​ ఫ్రీ విలేజ్​- గొడవలకు అక్కడ చోటులేదు! ఇంతవరకూ ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదు!

For All Latest Updates

TAGGED:

TEEN KILLED FRIENDKILLED FRIEND BIRTHDAY PARTYKILLED FRIEND BIRTHDAY PARTY 50 RSBIRTHDAY PARTY KILL FRIENDYOUTH KILLED FRIEND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.