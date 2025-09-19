రూ.50 కోసం గొడవ- స్నేహితుడిని చంపిన వ్యక్తి
రూ.50కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ- కత్తితో దాడి- ఒకరు మృతి- మరోకరికి తీవ్ర గాయాలు
Published : September 19, 2025 at 10:18 AM IST
Youth Killed Friend: ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పుట్టినరోజు వేడుకల్లో విషాదం జరిగింది. క్షణికావేశంలో తన స్నేహితుడిని కత్తితో పొడవడంతో ఆ వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కాగా ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కేవలం రూ. 50 కోసం వారి మధ్య వివాదం చెలరేగడం గమనార్హం. ఈ విషాదకర ఘటన గుజరాత్లో వెలుగుచూసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
సూరత్ జిల్లా పాండేసరలోని లక్ష్మీనగర్లో నివసిస్తున్న భగత్సింగ్(28) తన స్నేహితుడైన బిట్టు కాశీనాథ్ సింగ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే స్నేహితులంతా పార్టీ కోసం ఆల్తాన్లోని ఓ హోటల్కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. పాండేసరలోని తిరుపతి ప్లాజా సమీపంలో వారంతా కలిశారు. ఈ క్రమంలో అనిల్ రాజ్భర్ అనే వ్యక్తి పుట్టిన రోజు పార్టీ ఖర్చుల కోసం బిట్టు నుంచి రూ. 50 డిమాండ్ చేశాడు.
క్షణికావేశంలో కత్తితో దాడి!
ఈ నేపథ్యంలో బిట్టు- అనిల్ మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ గొడవలో బిట్టు మరో స్నేహితుడు చందన్కు కూడా ఉన్నాడు. అయితే గొడవ తీవ్రతను గమనించిన భగత్ అనే వ్యక్తి వారి మధ్య జోక్యం చేసుకొని శాంతింపజేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో బిట్టు కత్తితో భగత్, అనిల్పై దాడి పాల్పడ్డాడు. అయితే గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల భగత్ మృతి చెందగా మరో స్నేహితుడు అనిల్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ఈ ఘటన అనంతరం భగత్ సోదరుడు నాగేంద్ర సింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు బిట్టు, బిహార్కు చెందిన చందన్ను అరెస్ట్ చేశారు. అయితే చందన్పై ఇప్పటికే నాలుగు దోపిడీ, దాడి కేసులు నమోదయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. కాగా ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!
క్రైమ్ ఫ్రీ విలేజ్- గొడవలకు అక్కడ చోటులేదు! ఇంతవరకూ ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదు!