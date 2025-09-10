'నీ భర్త అప్పుడే విడిచిపెట్టాడు, నేనే ఆయన చట్టబద్ధమైన భార్యను'- కోర్టులో కపూర్ భార్య
రూ. 30వేల కోట్ల ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ దిల్లీ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై తీవ్ర వివాదం
Published : September 10, 2025 at 1:13 PM IST
Karishma Kapoor Delhi High Court : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సంజయ్ కపూర్ రూ. 30వేల కోట్ల ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ దిల్లీ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై గట్టి వాదనలు జరిగాయి. బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ పిల్లలు సమైరా, కియాన్ మార్చి 21న హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, బుధవారం ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే దీనిని సవాల్ చేస్తూ సంజయ్ భార్య ప్రియ, కరిష్మాపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె తరఫున హాజరైన న్యాయవాది రాజీవ్ నాయర్ కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.
ఈ పిటిషన్ అసలు విచారించదగినది కాదు. నేను ఆయనకు చట్టబద్ధమైన భార్యను. సుప్రీం కోర్టు వరకు సుదీర్ఘ కాలం విడాకుల కోసం పోరాడినప్పుడు ప్రేమ, అప్యాయతలు ఎక్కడికి వెళ్లాయి. నా భర్త మరణించాడు. నాపైన కాస్త సానుభూతిని చూపండి. నేను ఇప్పుడు వితంతువుని. ఆయనను చట్టబద్ధంగా వివాహం చేస్కున్న చివరి భార్యను. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు. మీ భర్త చాలా క్రితమే మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు.
--ప్రియా కపూర్ తరఫున న్యాయవాది
ఇదీ కేసు
అంతకుముందు రూ.30 వేల కోట్ల విలువైన సంపద కలిగిన తమ తండ్రి సంజయ్ కపూర్ నుంచి ఆస్తిలో వాటా కోరుతూ బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ ఇద్దరు పిల్లలు కోర్టుకెక్కారు. తమ తండ్రి, దివంగత సంజయ్ కపూర్ వీలునామా విషయంలో సవతి తల్లి ప్రియ సచ్దేవ్ మోసం చేశారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. సంజయ్ కపూర్ రాసిచ్చిన అసలు వీలునామాను దాచిపెట్టి నకిలీ వీలునామాని ప్రియ ఇటీవల జరిగిన ఫ్యామిలీ మీటింగ్లో చూపించారని ఆరోపించారు. తమ తండ్రి మరణానంతరం ఆస్తి వివరాలు చెప్పేందుకుగానీ సంబంధిత పత్రాలు చూపించేందుకు ఆమె నిరాకరించేవారని కోర్టుకు తెలిపారు. అందుకే చట్టపరంగా ఆస్తిలో తమకు రావాల్సిన వాటాను ఇప్పించాలని కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ తండ్రి మరణించేనాటికి ఆయన వ్యక్తిగత ఆస్తుల్ని గురించిన వివరాలు తమకు తెలియవని వారు కోర్టుకు సమర్పించిన అభ్యర్థనలో పేర్కొన్నారు. తమ తండ్రి మరణించేనాటికి ఆయనకున్న ఆస్తి మొత్తం వివరాలను తెలియజేయాలని వారు సవతి తల్లి ప్రియా కపూర్ను కోరారు. మరోవైపు ప్రియ సచ్దేవ్తో సహా పలువురు వ్యక్తులు బలవంతంగా తమ తల్లి సంతకాలు తీసుకున్నారని సంజయ్ సోదరి మందిర కపూర్ మీడియాకు చెప్పారు.
బ్రిటన్లో గుండెపోటుతో మరణించిన సంజయ్ కపూర్
కరిష్మా, సంజయ్ కపూర్లు 2003లో వివాహం చేసుకొని 2016లో విడాకులు పొందారు. వారికి ఒక అబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి. అనంతరం సంజయ్ ప్రియను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్లో లండన్లో పోలో ఆడుతూ సంజయ్ కపూర్ గుండెపోటుతో మరణించారు. అయితే, సంజయ్ సహజంగా మరణించలేదని, హత్యకు గురయ్యాడని పేర్కొంటూ ఇటీవల ఆయన తల్లి రాణీ కపూర్ బ్రిటన్ అధికారులకు లేఖ రాశారు. తన కుమారుడి హత్య వెనక దాగిన కుట్రను, ఆర్థిక మోసాన్ని బహిర్గత పరిచేందుకు విచారణ జరపాల్సిందిగా ఆమె బ్రిటన్ అధికారుల్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.
