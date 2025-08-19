ETV Bharat / bharat

అంతరిక్ష కేంద్రంలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది: శుక్లాను అడిగిన మోదీ - PM MODI TALK ASTRONAUT SHUKLA

శుంభాశు శుక్లా- ప్రధాని మోదీ భేటీకి వివరాలను మంగళవారం విడుదల చేసిన పీఎంఓ

PM Modi Talk Astronaut Shukla
PM Modi Talk Astronaut Shukla (Photo/X/@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read

PM Modi Talk Astronaut Shukla : భారత్​ నిర్వహించే గగన్‌యాన్ మిషన్ గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొందని, చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు మిషన్​లో భాగం కావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీ వివరాలను మంగళవారం పీఎంఓ విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా మోదీ, శుభాంశు శుక్లా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందని ప్రధాని మోదీ శుక్లాను అడిగారు. యుద్ధ విమానంలో కాక్ పిట్ కంటే ఎక్కువ చోటు ఉంటుందా? అని ప్రశ్నించారు. ఐఎస్​ఎస్​లో వ్యోమగాములు ఎలా ఉంటారనే వివరాలను ప్రధాని మోదీకి శుభాంశు శుక్లా వివరించారు.

శుభాంశును ఆప్యాయంగా హత్తుకున్న మోదీ!

అంతరిక్షం నుంచి తీసిన కొన్ని చిత్రాలను చూపిస్తూ వాటి గురించి శుక్లా ప్రధానికి వివరించారు. అంతరిక్ష అనుభవాలు, శాస్త్ర-సాంకేతిక రంగ పురోగతి, గగన్‌యాన్‌ మిషన్‌ వంటివాటిపై మోదీతో చర్చించారు. వ్యోమగాములు ధరించే ప్రత్యేక జాకెట్‌తో లోక్‌ కల్యాణ్‌ మార్గ్‌లోని ప్రధాని నివాసానికి శుభాంశు వెళ్లినప్పుడు మోదీ స్వాగతం పలికి ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారు. భుజంపై చేయివేసి ఆయనతో కలిసి నడుస్తూ ముచ్చటించారు. ఐఎస్‌ఎస్‌కు తీసుకువెళ్లిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని, యాక్సియం-4 మిషన్‌కు సంబంధించిన జ్ఞాపికను శుక్లా ప్రధాని మోదీకి అందజేశారు. ఈ మేరకు శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్షం నుంచి తీసిన దృశ్యాలను ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం విడుదల చేసింది.

యాక్సియం- 4 మిషన్​లో భాగంగా శుభాంశు శుక్లా పలు అంశాలను మోదీతో పంచుకున్నారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్షకేంద్రానికి తన ప్రయాణం, అక్కడి గురుత్వాకర్షణ పరిస్తితులను తనకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడం, ఆర్బిటాల్​ ల్యాబ్​లో తాను నిర్వహించిన ప్రయోగాల గురించి వివరించారు. తనతో కలిసి పనిచేసిన చాలా మంది సిబ్బంది అంతరిక్ష ప్రయాణం చేయాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ప్రస్తావిస్తూ, భవిష్యత్తులో​ నిర్వహించే అంతరిక్ష కార్యకలాపాల కోసం 40 నుంచి 50 మంది వ్యోమగాముల బృందం సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తెలిపారు.

ప్రధాని మోదీతో శుభాంశు భేటీ- యాత్ర విశేషాలు పంచుకున్న శుక్లా

భారత్​కు చేరుకున్న శుభాంశు శుక్లా- కేంద్రమంత్రి, సీఎం ఘనస్వాగతం

