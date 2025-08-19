PM Modi Talk Astronaut Shukla : భారత్ నిర్వహించే గగన్యాన్ మిషన్ గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొందని, చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు మిషన్లో భాగం కావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీ వివరాలను మంగళవారం పీఎంఓ విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా మోదీ, శుభాంశు శుక్లా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందని ప్రధాని మోదీ శుక్లాను అడిగారు. యుద్ధ విమానంలో కాక్ పిట్ కంటే ఎక్కువ చోటు ఉంటుందా? అని ప్రశ్నించారు. ఐఎస్ఎస్లో వ్యోమగాములు ఎలా ఉంటారనే వివరాలను ప్రధాని మోదీకి శుభాంశు శుక్లా వివరించారు.
శుభాంశును ఆప్యాయంగా హత్తుకున్న మోదీ!
#WATCH | Delhi: During his interaction with PM Modi, Group Captain Shubhanshu Shukla said, " ...when i joined the air force, i thought that i would not have to study, but i will have to study a lot after that. and after becoming a test pilot, it becomes a discipline of… pic.twitter.com/17UKwo0mA1— ANI (@ANI) August 19, 2025
యాక్సియం- 4 మిషన్లో భాగంగా శుభాంశు శుక్లా పలు అంశాలను మోదీతో పంచుకున్నారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్షకేంద్రానికి తన ప్రయాణం, అక్కడి గురుత్వాకర్షణ పరిస్తితులను తనకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడం, ఆర్బిటాల్ ల్యాబ్లో తాను నిర్వహించిన ప్రయోగాల గురించి వివరించారు. తనతో కలిసి పనిచేసిన చాలా మంది సిబ్బంది అంతరిక్ష ప్రయాణం చేయాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ప్రస్తావిస్తూ, భవిష్యత్తులో నిర్వహించే అంతరిక్ష కార్యకలాపాల కోసం 40 నుంచి 50 మంది వ్యోమగాముల బృందం సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తెలిపారు.
ప్రధాని మోదీతో శుభాంశు భేటీ- యాత్ర విశేషాలు పంచుకున్న శుక్లా
భారత్కు చేరుకున్న శుభాంశు శుక్లా- కేంద్రమంత్రి, సీఎం ఘనస్వాగతం