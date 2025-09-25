కోపంతో 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్ బ్రష్లను మింగిన వ్యక్తి- ఎందుకో తెలుసా?
శస్త్ర చికిత్స ద్వారా స్పూన్లు, టూత్ బ్రష్లను బయటికి తీసిన వైద్యులు
Man Ate 29 Steel Spoons Toothbrushes : ఉత్తర్ప్రదేశ్ హపుడ్లో వింత ఘటన జరిగింది. డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో చేర్చారన్న కోపంతో 40 ఏళ్ల సచిన్ అనే వ్యక్తి 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్ బ్రష్లను మింగాడు. దీంతో తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆపరేషన్ చేసి తొలగించారు. ప్రస్తుతం యువకుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నాడని వైద్యులు తెలిపారు.
ఇదీ జరిగింది
బులంద్శహర్కు చెందిన సచిన్ మత్తు పదార్థాలకు బానిసగా మారడంతో ఇటీవల అతడి కుటుంబ సభ్యులు గజియాబాద్లోని డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో చేర్చారు. అయితే, తనను రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో చేర్చడంపై అసంతృప్తిగా ఉన్న సచిన్ ఆ కోపంతో అక్కడ బల్లపై ఉన్న స్పూన్లను, టూత్బ్రష్లను బాత్రూమ్లోకి తీసుకెళ్లి వాటిని విరిచి మింగాడు. అనంతరం తీవ్రమైన కడుపునొప్పి రావడంతో అతడిని హాపుడ్లోని ఆస్పత్రి తరలించి అల్ట్రాసౌండ్, ఎక్స్రే పరీక్షలు చేశారు. ఆ ఫలితాలు వైద్యులను షాక్కు గురిచేశాయి. ఒకటి రెండు కాదు మొత్తం 29 స్పూన్లు, 19 టూత్ బ్రష్లు అతని కడుపులో ఉన్నట్టు వైద్యులు గుర్తించారు. ఎండోస్కోపీ చేసి వీటిని బయటకు తీయాలని భావించి సచిన్ను మేరఠ్కు తరలించారు. అయితే, ఎండోస్కోపీతో వీటిని తొలగించడం సాధ్యం కాదని అక్కడి వైద్యులు చెప్పడంతో తిరిగి హాపుడ్కు తీసుకువచ్చారు. వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు సచిన్ కడుపులో నుంచి వాటిని బయటకి తీశారు. ప్రస్తుతం అతడు కోలుకుంటున్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఇలాంటి కేసు చూడడం తన కెరీర్లో ఇదే మొదటిసారని డాక్టర్ శ్యామ్ కుమార్ తెలిపారు.
"నా కుటుంబం డ్రగ్ డీ అడిక్షన్ సెంటర్లో బంధించి వెళ్లారు. ముందు కేవలం మందులు తీసుకున్నాకు వెంటనే ఇంటికి వెళదాం అని చెప్పారు. కానీ ఆ తర్వాత ఇక్కడే లాక్ చేసి వెళ్లిపోయారు. దీంతో నాకు కోపం వచ్చి సెంటర్లో ఉన్న స్టీల్ స్పూన్లు, టూత్ బ్రష్లు తీసుకుని బాత్రూమ్కు వెళ్లి వాటిని ముక్కలుగా చేసి మింగి నీటిని తాగాను."
--సచిన్, స్పూన్లు మింగిన యువకుడు
టూత్ బ్రష్ను 37 ఏళ్ల మహిళ
అంతకుముందు బంగాల్లోని కోల్కతాలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ 37 ఏళ్ల మహిళ టూత్ బ్రష్ను మింగింది. కడుపు నొప్పి రావడంతో వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లినా మింగిన విషయాన్ని చెప్పలేదు. అనంతరం దాదాపు 45నిమిషాల పాటు శ్రమించి బ్రష్ను బయటకు తీశారు వైద్యులు. సంజయ్ బసు నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందంమహిళకు మత్తు మందు ఇచ్చి ఈ అరుదైన చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. అయితే, మహిళ కడుపులో ఉన్న బ్రష్ను తీసేందుకు వైద్యులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఇందుకోసం ఎండోస్కోపీ సాయంతో నోటి నుంచి ఒక సన్నటి దారాన్ని లోపలికి పంపించారు. ఆ తర్వాత దారంతో బ్రష్ను ముడివేసి తీసేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదు. చివరకు దాదాపు 45 నిమిషాల శ్రమించి బ్రష్ను పూర్తిగా బయటకు తీశారు. ప్రక్రియను పూర్తిచేశారు.
