దేశమంతా హ్యాపీగా దసరా వేడుకలు- కానీ ఆ ఫ్యామిలీ మాత్రం పస్తులతో నిద్ర- ఎందుకో తెలుసా?
దసరా పండగ రోజు నో భోజనం- రావణుడి పట్ల గౌరవంతో ఆకలితో నిద్ర- మంచంద కుటుంబం చరిత్ర ఏంటంటే?
Published : October 1, 2025 at 5:25 PM IST
Dussehra Unique Tradition : చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా అందరూ దసరా పండగను జరుపుకుంటారు. అమ్మవారు మహిషాసురుడిని వధించినందుకు సంతోషంతో దసరాను చేసుకుంటారు. అయితే హరియాణాలో యమునానగర్ చెందిన ఓ కుటుంబం మాత్రం అందుకు భిన్నం. రావణుడు, మేఘనాథుడు, కుంభకర్ణుడి దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేయడంలో నిమగ్నమైన ఓ కుటుంబం దసరా రోజు రాత్రి భోజనం చేయదు. ఆకలితో నిద్రపోతుంది. ఈ క్రమంలో ఎందుకు దసరా రోజు వారు భోజనం చేయట్లేదు? దాని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి?
గత ఐదు తరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
గత ఐదు తరాలుగా రావణుడు, మేఘనాథుడు, కుంభకర్ణుడి దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేస్తోంది యమునానగర్ లోని మంచంద కుటుంబం. వారికి దసరా ఒక భావోద్వేగమైన పండుగ. ఈ కుటుంబం 70 అడుగుల ఎత్తు గల దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేస్తోంది. యమునానగర్ లో దసరా వేడుకల్లో మంచంద కుటుంబం తయారుచేసిన దిష్టిబొమ్మలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ దిష్టిబొమ్మలను దాదాపు నెల రోజుల్లో తయారుచేస్తారు.
రావణుడిని గురువుగా భావించి!
మంచంద కుటుంబం రావణుడిని తమ గురువుగా భావిస్తుంది. రావణుడు జ్ఞానవంతుడు, శక్తివంతుడు, తెలివైనవాడని నమ్ముతుంది. అన్నీ రంగాల్లో ప్రావీణ్యం కలిగినవాడని విశ్వసిస్తుంది. అందుకే దసరా రోజు రాత్రి రావణుడిని దహనం చేసినప్పుడు, మంచంద కుటుంబం తమ ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోయినట్లు భావిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దసరా రోజు సాయంత్రం మంచంద కుటుంబం వంటగది పొయ్యిని వెలిగించదు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆ కుటుంబం అనుసరిస్తున్న ఆచారం ఇది. అలాగే ఆహారం వండరు. ఖాళీ కడుపుతో నిద్రపోతుంది. ఆ ఫ్యామిలీ రావణుడికి నివాళి అర్పించే మార్గం ఇది.
సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఫ్యామిలీ
ప్రస్తుతం మహేంద్ర మంచంద, అతని కుమారుడు పంకజ్ మంచంద ఈ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. వారి తరువాతి తరం పిల్లలు కూడా రావణుడు, మేఘనాథుడు, కుంభకర్ణుడి దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందుకు కుటుంబ సభ్యులు కూడా సహకరిస్తున్నారు. మంచంద కుటుంబ కథ సున్నితమైన సామాజిక, సాంస్కృతిక అనుబంధంతో కూడి ఉంటుంది. యమునానగర్ లో దసరా ఉత్సవాలు వారు లేకుండా అసంపూర్ణంగా అనిపిస్తాయి. కానీ దసరా రోజు మంచంద కుటుంబం ఇల్లు నిశబ్దంగా భక్తితో నిండి ఉంటుంది.
'ఇది మాకు వృత్తి కాదు- విశ్వాసం కూడా'
తమ కుటుంబం ఐదు తరాలుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తోందని మహేంద్ర మంచంద తెలిపాడు. తాము రావణుడు, మేఘనాధుడు, కుంభకర్ణుడి దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేస్తామని పేర్కొన్నాడు. ఇది తమకు వృత్తి మాత్రమే కాదని, విశ్వాసం కూడా అని వెల్లడించాడు. దిష్టిబొమ్మలను తయారు చేయడానికి దాదాపు ఒక నెల సమయం పడుతుందని చెప్పాడు. తమ కుటుంబం మొత్తం దిష్టిబొమ్మల తయారీలో పాల్గొంటుందని స్పష్టం చేశాడు. అయితే ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తాము తయారు చేసిన ఈ దిష్టిబొమ్మలను ఎటువంటి సపోర్టు లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తామన్నాడు. "దిష్టిబొమ్మల కోసం దుస్తులను దర్జీలు కుట్టి, రాజ వైభవంతో దసరా మైదానానికి తీసుకువెళతారు. అక్కడ ఆచార పూజ, ముడుపు నిర్వహిస్తారు." అని మహేంద్ర తెలిపాడు.
తమ ఆరో తరం కూడా ఈ సంప్రదాయంలో చేరుతోందని మహేంద్ర కుమారుడు పంకజ్ మంచంద పేర్కొన్నాడు. "పిల్లలు తమ ఇష్టానుసారం వీలైనంత వరకు సహకరిస్తారు. ఇది కేవలం ఒక పని కాదు. భావోద్వేగం, భక్తితో అనుసరించే మా వారసత్వం. మేము తయారు చేసే దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయడం ద్వారా దసరా జరుపుకున్నప్పటికీ, ఆ రాత్రి మా ఇంట్లో వంటగదిలోని పొయ్యి వెలగదు. ఎందుకంటే మాకు రావణుడు కేవలం ఒక పాత్ర కాదు. గురువు" అని పంకజ్ మంచంద వెల్లడించాడు.