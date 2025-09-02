ETV Bharat / bharat

డేంజర్ మార్క్​ దాటిన యమునా నది- జలదిగ్భందంలో అనేక కాలనీలు - YAMUNA CROSSES DANGER MARK

ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోన్న యమునా- 205.80 అడుగులకు పెరిగిన యమునా నది ప్రవాహం- యమునా నది గరిష్ట స్థాయి 205.33 అడుగులు- ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు

Yamuna Crosses Danger Mark
Yamuna Crosses Danger Mark (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 11:59 AM IST

Yamuna Crosses Danger Mark: దేశ రాజధాని దిల్లీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు యమునా నది ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. నది ప్రవాహం గంటగంటకు పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే డేంజర్​ మార్క్​ను దాటి ప్రవహిస్తున్నందున రాజధానికి ముంపు బెడద పొంచి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. యమునా నది గరిష్టస్థాయి 205.33 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం దిల్లీ పాత రైల్వే వంతెన వద్ద 205.80 అడుగుల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పరిసర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు వెంటనే సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.

కొండప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న వరదతో దిల్లీలోని యమునా నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు జలదిగ్భందంలో మునిగిపోయాయి. నది ఒడ్డున నివసించే ప్రజలను ఇళ్లను ఖాళీ చేయాలని అధికారులు పడవల ద్వారా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. హరియాణాలోని యమునానగర్​లోని హత్నికుండ్​ బ్యారేజీ నుంచి లక్షా 76వేల క్యూసెక్కులు, వజీరాబాద్‌ బ్యారేజి నుంచి 69వేల 210 క్యూసెక్కులు, ఓఖ్లా బ్యారేజీ నుంచి 73వేల 619 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో యమునా నదిలో ప్రవాహం క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. సాయంత్రానికల్లా యమునా ప్రవాహం 206అడుగులకు చేరుతుందని అంచనా వేశారు. ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతుండడంతో నది తీర ప్రాంత ప్రజలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోపక్క చాలా చోట్ల రోడ్లు తెగిపోయి రవాణాకు తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. వరద పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని యమునా నది పై వంతెన నుంచి రాకపోకలను నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నాం: రేఖా గుప్తా, దిల్లీ సీఎం
మరోవైపు ప్రస్తుత పరిస్థితులపై దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడారు. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడూ పర్యవేక్షించడానికి దిల్లీ అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తిచేసిందని పేర్కొన్నారు. హత్నికుండ్​ నుంచి విడుదలయ్యే నీటి వల్ల నగరం మొత్తం వరదల్లో చిక్కుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. మరోపక్క మంగళవారం సాయంత్రంలోగా యమునా నది 206 మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకోవచ్చునని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో ఉద్యోగులు తమ ఇంటి నుంచే విధులు నిర్వర్తించాలని, పాఠశాలలు ఆన్​లైన్​ తరగతులు నిర్వహించాలని సూచించాయి.

వరద బాధిత రాష్ట్రాలకు కేంద్రం మరిన్ని నిధులు కేటాయించాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్​ చేశాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నేపథ్యంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని కాంగ్రెస్​ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే నొక్కి చెప్పారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ము కశ్మీర్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణాల డిమాండ్ల మేరకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీని వెంటనే అందించాలని కాంగ్రెస్ చీఫ్ అన్నారు. పంజాబ్​లో భారీ వరదలతో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలుపుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు కాంగ్రెస్​ పార్టీ అన్నిరకాల సహాయసహకారాలను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

ఉత్తర భారతదేశంలో వరదల పరిస్థితి!
హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి ఏడుగురు మరణించారు. పంజాబ్‌లో సోమవారం కురిసిన కుండపోత వర్షం సాధారణ జనజీవనాన్ని దెబ్బతీసింది. దీంతో పంజాబ్​ రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలను మూసివేశారు. జమ్ము కశ్మీర్‌లోని కాట్రా పట్టణంలో భారీ వర్షాల మధ్య, గత మంగళవారం యాత్ర మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడి 34 మంది మరణించినప్పటి నుంచి మాతా వైష్ణో దేవి మందిరానికి యాత్ర వరుసగా ఏడో రోజు కూడా నిలిపివేశారు.

జమ్మూకశ్మీర్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడి 10మంది మృతి

సెప్టెంబర్​లోనూ భారీగా వర్షాలు- ఆకస్మిక వరదల ముప్పు : ఐఎండీ హెచ్చరిక

