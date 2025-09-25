'ప్రభుత్వ పథకాలతో ఆహార ఎగుమతులు 20రెట్లు పెరిగాయి'- పెట్టుబడులు పెట్టాలని మోదీ పిలుపు
జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగం చాలా ప్రయోజనమని మోదీ వ్యాఖ్య భారత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపు
Published : September 25, 2025 at 11:12 PM IST
World Food India 2025 : భారత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భారతదేశ వైవిధ్యం, డిమాండ్, మార్కెట్ కారణంగా ఆకర్షణీయంగా గమ్యస్థానంగా మారిందని తెలిపారు. గత పదేళ్లుగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగానికి ప్రభుత్వం చాలా ప్రోత్సహాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పారు. మెగా ఫుడ్ పార్క్స్తో పాటు ఉత్పత్తిని పెంచే పథకాలతో ఎగుమతులు 20రెట్లు పెరిగాయని గుర్తు చేశారు. దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా 2025 ప్రారంభించిన అనంతరం మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రి చిరాగ్ పాశవాన్, రైల్వే సహాయ మంత్రి రవనీత్ సింగ్ బిట్టు పాల్గొన్నారు.
"ప్రపంచం మొత్తం ముఖ్యంగా ఫుడ్ రంగంలో ఉన్న వారు భారత్ వైపు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వైవిధ్యంతో పాటు డిమాండ్, మార్కెట్ ఉన్నాయి. భారత్ అన్ని రకాల పండ్లు, ధాన్యాలు, కూరగాయలను పండిస్తుంది. ఈ వైవిధ్యమే భారత్ను ప్రపంచంలో ప్రత్యేకంగా నిలిపింది. మన ఆహారం, రుచి ప్రతీ 100 కిలోమీటర్లకు మారుతూ ఉంటుంది. ఫలితంగా ఈ వెరైటీ వంటకాలకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. కొత్త పరిచయాలు, కొత్త సంబంధాలు, క్రియేటివిటి కలిసి వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా ఇప్పుడు పెద్దగా మారిపోయింది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Delhi: PM Modi inaugurates World Food India 2025 with MoS Railway Ravneet Singh Bittu and Minister of Food Processing Industries Chirag Paswan— ANI (@ANI) September 25, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/IovMGKatOw
జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగం చాలా ప్రయోజనం
ఇటీవలె ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగం చాలా ప్రయోజనం పొందిందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. అనేక ఆహార ఉత్పత్తులు 5శాతం నుంచి సున్నా శాతానికి మారిపోయాయని గుర్తు చేశారు. ఇంకా పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించిన ప్యాకేజింగ్ ఉత్పత్తులను 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించినట్లు తెలిపారు. భారత్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో అంతర్జాతీయ సంస్థలకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయని, వీటిని అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో 100 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi | At the inauguration of World Food India 2025, PM Modi says, " in the last 10 years, 25 crore people in india have overcome poverty. all of these people have now become part of the neo-middle class. this neo-middle class is the country's most energetic and… pic.twitter.com/XQV1csAmRC— ANI (@ANI) September 25, 2025
"అంతర్జాతీయ ఆహార భద్రత కోసం భారత్ నిరంతరం కృషి చేస్తుంది. ప్రభుత్వ విధానాలతో పాటు మన రైతులు, మత్స్యకార్మికులు ఇందుకోసం ఎంతగానో సాయం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా భారత దేశ సామర్థ్యం రోజురోజూకు పెరుగుతూనే ఉంది. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాల సరఫరాదారుగా భారత్ నిలిచింది. ఇంకా తృణధాన్యాలను భారీ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. భారత్లోని నైపుణ్యం కలిగిన యువత ప్రతి రంగంలోని రాణిస్తున్నారు. అందుకు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగం కూడా అతీతం కాదు. ప్రపంచంలోని మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ వ్యవస్థగా భారత్ నిలిచింది. ఇందులో అనేక స్టార్టప్లు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, వ్యవసాయ రంగాలకు సంబంధిచినవే ఉన్నాయి. ఏఐ, ఈ కామర్స్, డ్రోన్స్, యాప్స్ కూడా ఇందులో భాగం అయ్యాయి."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
ఫిషరీస్ రంగం కోసం కోల్డ్ చైన్, స్మార్ట్ హార్బర్లు, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లను ఆధునికరించడంపైన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. పంట వృథాను తగ్గించడంతోపాటు ఎక్కువ కాలం నిలిచేలా ఆధునిక సాంకేతికతపైన పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు చెప్పారు. గత 10 ఏళ్లలో భారత్లో సుమారు 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని వివరించారు.