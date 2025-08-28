Mamata Rally Kolkata: బిహార్లో మొదలైన ఓటర్ల పునఃసమీక్ష వివాదం ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలకు వ్యాపిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తాను బతికున్నంత వరకు ప్రజల ఓటు హక్కును హరించనివ్వను అని బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నొక్కిచెప్పారు. ఈసీ తమ అధికారులను బయపెడుతోందన్నారు. ఈసీ పరిధి కాలం కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమేనని గుర్తుచేశారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఓటర్లును తొలగించాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ సర్వేలు నిర్వహిస్తోందని ఆరోపించారు. ఇందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 500 పైగా బృందాలు బంగాల్లో మోహరించిందని మమతా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తృణమూల్ విద్యార్థి పరిషత్ (టీఎంసీపీ) వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మమతా బెనర్జీ కీలక ప్రసంగం చేశారు.
'ఓటరు లిస్టులో మీ పేర్లు ఉన్నాయా? లేక తొలగించారా? అనేది మీరు తనిఖీ చేసుకోవాలి. మీకు ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి' అని మమతా ర్యాలీలో అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం తమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులను భయపెడుతోందని అన్నారు. వారి అధికార పరిధి (ఎన్నికల సమయంలో) కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమేనని, ఏడాది పోడవునా కాదని గుర్తుచేశారు.
VIDEO | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee while addressing an event organised on the occasion of foundation day of Trinamool Chhatra Parishad (TMCP) says, " election commission is threatening west bengal government officers claiming that their jurisdiction is just for 3… pic.twitter.com/n7JVa7d08J— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
బంగాలీ భాష లేకపోతే జాతీయ గీతం ఏ భాషలో రాసేవారు: మమతా
బీజేపీని విమర్శిస్తూ, వారి పూర్వీకులు జైలు నుంచి బయటపడటానికి హామీ ఇచ్చిన 'బ్రిటీష్ ఏజెంట్లు' అని మమతా అన్నారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో బంగాలీలు పోషించిన పాత్రను ప్రజలు మర్చిపోయేలా చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు. బంగాలీ భాష లేకపోతే జాతీయ గీతం ఏ భాషలో రాసేవారని, బంగాలీల చారిత్రక పాత్రను ప్రజలు మరచిపోవాలని వారు కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. ఈ భాషాపరమైన ఉగ్రవాదాన్ని మేం సహించం అని ఉద్ఘాటించారు.
ప్రజల కోసం తన ప్రభుత్వం అనేక సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని మమతా పేర్కొన్నారు. ఆర్ధికంగా వెనుకబడిన మహిళలకు సహాయం అందించడం కోసం 'లక్ష్మీర్ భండార్' పథకాన్ని తీసుకొచ్చామని, దాంతో ఎంతోమంది మహిళలకు సాధికారత కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మాత్రం అభివృద్ధి పేరుతో అవినీతికి పాల్పడిందని, ప్రజల్ని దోచుకుంటుందని ఆరోపించారు.
మరోపక్క సీపీఐ(ఎం) నేతృత్వంలోని వామపక్షాలను కూడా ఆమె తీవ్రంగా విమర్శించారు. తనను ఎదుర్కోవడానికి బీజేపీతో చేతులు కలుపుతున్నారని ఆరోపించారు. 'నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ బ్రిటీష్ వారికి భయపడి దేశం విడిచి పారిపోయారని కేరళలోని సీపీఐ(ఎం) ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. దీన్ని మేం ఖండిస్తున్నాం' అని మమతా అన్నారు.
యువకులు తమ గొంతులను వినిపించడానికి టీఎంసీపీ ఒక వేదిక: అభిషేక్ బెనర్జీ
VIDEO | Kolkata: TMC MP Abhishek Banerjee addresses an event organised on the occasion of foundation day of Trinamool Chhatra Parishad (TMCP).— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/ZxVtitUGVP
