ETV Bharat / bharat

బతుకు బండి లాగేందుకు ఆటో డ్రైవర్లుగా మహిళలు- కుటుంబ పోషణ కోసం కష్టాలు!

ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న మహిళలు- ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక ఇబ్బందులు

Women Auto Drivers In Odisha
Women Auto Drivers In Odisha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Women Auto Drivers In Odisha : మహిళల అందరి జీవితం అంత సాఫీగా సాగిపోదు. భర్తల్ని కోల్పోయి కొందరు, వారితో విడిపోయి మరికొందరు, భర్త మంచాన్న పడి ఇంకొందరు ఆర్థిక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సామాజిక, ఆర్థికపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి వారు నానాపట్లు పడుతుంటారు. అయితే ఒడిశాకు చెందిన కొందరు మహిళలు ఆటో నడుపుతూ ఆర్థిక స్వావలంభన పొందుతున్నారు. ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న తమ కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆటో డ్రైవర్లుగా మారిన ఒడిశా మహిళల గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

అవహేళలను తట్టుకుని ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు
సాధారణంగా ఆటోలను ఎక్కువగా పురుషులే నడుపుతారు. మహిళలు ఆటో డ్రైవర్లగా మారడం చాలా అరుదు. అయితే ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్ లో మాత్రం పలువురు మహిళలు కుటుంబ పోషణ కోసం ఆటోను నడుపుతున్నారు. చేతిలో స్టీరింగ్, భుజాలపై బాధ్యత, పెదవులపై చిరునవ్వుతో బలమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. సమాజంలోని కొందరు చేసే హేళనలను దాటి గర్వంగా తమ పనిలో ముందుకు సాగుతున్నారు. మరికొందరు మహిళలు బస్సులలో గైడ్​లుగా మారి తమ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు.

కొవిడ్​తో భర్త మృతి
కొవిడ్ వల్ల భర్తను కోల్పోయిన నమిత కథ అలాంటిదే. భర్త మరణాంతరం ఏం చేయాలి? తన పిల్లల భవిష్యత్తును ఎలా నిర్మించాలి? అని నమిత ఆందోళన చెందేది. తన చేయి పట్టుకుని జీవితాంతం ఉంటాడనుకున్న వ్యక్తి మధ్యలోనే వెళ్లిపోవడంతో ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది. ఆ తర్వాత తన అత్తింటివారితో కలిసి గంజాం నుంచి భువనేశ్వర్​కు మకాం మార్చింది. అక్కడే ఆటో డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంది. ఇప్పుడు భువనేశ్వర్​లో ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటోంది. గత నాలుగేళ్లుగా రేయింబవళ్లు కష్టపడతూ ఆర్థిక స్వావలంభన వైపునకు అడుగులు వేస్తోంది.

Women Auto Drivers In Odisha
ఆటో డ్రైవర్లుగా పని చేస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

కుటుంబం కోసం జీవితం త్యాగం
అలాగే గంజాం జిల్లాకు చెందిన పినాకి రాణి పట్నాయక్ కుటుంబం ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతోంది. పినాకి రాణికి ఇద్దరు సోదరిమణులు ఉన్నారు. వారికి వివాహం అయ్యింది. అయితే కుటుంబం కోసం పినాకి రాణి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. గత 15 సంవత్సరాలుగా భువనేశ్వర్‌లో నివసిస్తోంది. ఉద్యోగాల కోసం ఆమె చాలా చోట్ల ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇప్పుడు ఆటోను నడుపుతూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటోంది. స్నేహితులు, బంధువులు ఎగతాళి చేసినా అవేమి పట్టించుకోకుండా తన వృత్తిలో ముందుకు దూసుకెళ్తోంది.

మంచాన్న పడ్డ భర్త
అదేవిధంగా, గంజాం జిల్లాకు ప్రధాన్ అనే మహిళ భర్త కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు మంచం పట్టాడు. అలాంటి పరిస్థితిలో ప్రధాన్ కుటుంబ పోషణ కోసం ఆందోళన చెందింది. సొంత ఊరిని వదిలి భువనేశ్వర్​కు వెళ్లింది. పోలీస్ కావాలన్న తన లక్ష్యాన్ని పక్కనపెట్టి అక్కడ చాలా చోట్ల ఉద్యోగాల కోసం వెతికింది. చాలా ప్రయత్నం తర్వాత, ఆమెకు భువనేశ్వర్‌ లోని ఓ బస్సులో కండక్టర్, గైడ్ జాబ్ దొరికింది. సాధారణంగా ఎక్కువగా గైడ్​లుగా పురుషులే ఉంటారు. కానీ కుటుంబ కోసం ఆ పనిని చేసేందుకు వెనుకాడలేదు. గత ఐదేళ్లుగా ప్రధాన్ బస్సులో కండక్టర్​గా పనిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా బస్సులో కండక్టర్​గా పనిచేయడం చాలా కష్టం. ప్రతిరోజూ వేర్వేరు వ్యక్తులు బస్సులో ప్రయాణిస్తారు. చాలా మందితో వాదనలు జరుగుతాయి. కానీ ఇలాంటి అవాంతరాలు ఉన్నప్పటికీ కుటుంబం కోసం ఈ పనిని చేస్తున్నానని ప్రధాన్ చెప్పింది.

Women Auto Drivers In Odisha
ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

ఇతరులకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్న మహిళలు
సాధారణంగా, మహిళలు ఆటోలు నడపడం చాలా అరుదు. మొదట్లో ఆటో నడపడానికి, కండక్టర్ ఉద్యోగం చేయడానికి అందరూ వెనకాడుతారు. అయితే పరిస్థితుల వల్ల ఈ వృత్తిని చేపట్టాల్సి వస్తుంటుంది. ఆటో డ్రైవర్, కండక్టర్​గా ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాలలో మహిళలు వేధింపులను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. తమ కుటుంబం కోసం అలాంటి ఇబ్బందుల్ని తట్టుకుని పోరాటం చేస్తున్నారు నమిత, పినాకి రాణి, ప్రధాన్ వంటి మహిళలు. పురుషుల కంటే తామేమి తక్కువ కాదని, మహిళలు ప్రతీ పనిని చేయగలరని నిరూపిస్తున్నారు. నారీమణులు తమ మదిలో ఉన్న భయాలను వీడి, మనోధైర్యాన్ని పెంచుకుంటే వారికి ప్రతిదీ సాధ్యమవుతుందని చేతల్లో చేసి చూపించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS WORKING SHAKTI AUTO DRIVER FEMALE AUTO DRIVERS ODISHAWOMEN AUTO DRIVERS IN BHUBANESWAREMPOWERING WOMEN AUTO DRIVERSWOMEN AUTO DRIVERS IN ODISHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.