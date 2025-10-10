మహిళ కడుపులో 760 గ్రాముల వెంట్రుకలు- శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించిన వైద్యులు
'ట్రైకోఫాజియా' వ్యాధితో బాధపడుతున్న మహిళ
Published : October 10, 2025 at 4:13 PM IST
Woman Eating Her Hair : కొందరి మనుషుల్లో రకరకాలైన వ్యాధులు వచ్చి వింతవింత పనులు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా వారు చేసిన పనులు తమ ప్రాణాల మీదకే తెస్తాయి. తాజాగా అలాంటి సంఘటనే ఒకటి ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగింది. 'ట్రైకోఫాజియా' అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్న మహిళ 50 సంవత్సరాలుగా తన తల వెంట్రుకలు పీక్కొని తింటూ వచ్చింది. దీంతో కొంత కాలంగా ఆమె కడుపులో నొప్పి ఏర్పడడం, వాతులు అవడం ప్రారంభమయ్యాయి. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మహిళను షాగంజ్లోని సాకేత్ కాలనీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు ఆమె కడుపులో నుంచి ఏకంగా 760 గ్రాములు బరువున్న వెంట్రుకల గుత్తిని తొలగించారు.
వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఆగ్రాకు చెందిన 62 ఏళ్ల మహిళ 2025 అక్టోబర్ 6వ తేదీన తన ఆసుపత్రిలో చేరిందని డాక్టర్ సునీల్ శర్మ తెలిపారు. తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, వాంతులతో బాధపడుతున్న ఆమెకు ఎండోస్కోపి పరీక్ష చేయగా కడుపులో జుట్టు పేరకుపోయినట్లు గుర్తించామని పేర్కొన్నారు. అయితే కడుపులో వెంట్రుకలు ఇరుక్కుపోవడంతో తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం, నిరంతరం వాంతులు అవడం వంటి పరిస్థితులను రోగి ఎదుర్కొందని వైద్యులు తెలిపారు.
మహిళ కడుపులో 760 గ్రాముల బరువున్న పెద్ద జుట్టు గుత్తి!
ఈ నేపథ్యంలో ఆగ్రా సర్జన్స్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు, నవదీప్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ సునీల్ శర్మ పర్యవేక్షణలో శస్త్రచికిత్స చేసి రోగి కడుపులోనుంచి ఏకంగా 760 గ్రాముల బరువు ఉన్న పెద్ద జుట్టు గుత్తిని బయటకు తీసినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మహిళ పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వారు తెలిపారు. అయితే ఆ మహిళ కొంత కాలంగా 'ట్రైకోఫాగియా' అనే వ్యాధితో బాధపుడుతుందని వైద్యులు చెప్పారు.
"రోగి కొంతకాలంగా 'ట్రైకోఫాజియా' అనే వ్యాధితో బాధపడుతుంది. ఈ రకం వ్యాధి సోకిన రోగులు తమ జుట్టు తామే పీక్కుని తింటారు. అయితే ఇలా తినడం వల్ల కడుపులోని పేగుల్లో జుట్టు పేరుకుపోతుంది. ఫలితంగా జీర్ణవ్యవస్థలో హెయిర్ బాయిల్ అనే గడ్డలు ఏర్పడతాయి. వీటి వల్ల జీర్ణక్రియ క్రమంగా మూసుకుపోతుంది. ఈ వ్యాధి తరచుగా పిల్లలు, కౌమరదశలో కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే వైద్యుణ్ని సంప్రదించండి"
-- సునీల్ శర్మ, డాక్టర్
ఇది వరకు కూడా ఇదే తరహాలో శస్త్రచికిత్స
మరోవైపు ఈ మహిళ 35 ఏళ్ల క్రితం కడుపునొప్పి వాంతులతో నవదీప్ ఆస్పత్రిలో చేరిందని, అప్పుడు కూడా శస్త్రచికిత్స చేసి ఆమె కడుపులోనుంచి వెంట్రుకలను తొలగించామని వైద్యులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆమె కడుపులో నుంచి 200 గ్రాముల బరువున్న వెంట్రుకలను బయటకు తీశామని పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఈ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న మహిళకు మానసిక వైద్యుడి ద్వారా చికిత్స అందిచాలని కుటుంబ సభ్యులకు సూచించినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
10ఏళ్లుగా ఆకులే ఆహారం- కొండపైనే ఒంటరి బతుకు- కోతులను చూసి!
కుట్టు పిండి తిన్న 300 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత- ఆగని వాంతులు, విరేచనాలు