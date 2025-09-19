2 పానీపూరీలు తక్కువ ఇచ్చాడంటూ రోడ్డుపై మహిళ ధర్నా
Woman Protest For Pani Puris : ఎంతోమంది పానీపూరీని లొట్టలేస్తూ తింటారు. రోజూ సాయంత్రమైతే చాలు పానీపూరీ ఫుడ్ ట్రక్ల వద్దకు ఆహార ప్రియులు క్యూ కడుతుంటారు. ఫుడ్ ట్రక్ నుంచి ప్లేట్ పానీపూరీని కొనగానే ఓ మహిళకు కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. ఆమె ఏడుస్తూ బిగ్గరగా అరవడంతో ఫుడ్ ట్రక్ నిర్వాహకుడు బిత్తరపోయాడు. ఆ మహిళ అంతటితో ఊరుకోకుండా నడిరోడ్డుపై కూర్చొని నినాదాలు చేసింది. వాహన ట్రాఫిక్ను స్తంభింపజేసింది. ఇంతకీ ఏమైంది? ఆమెకు కోపం ఎందుకొచ్చింది? తప్పు ఎవరిది?
ఒక ప్లేట్లో 6 పానీపూరీలను ఇవ్వాలి కదా?
పానీపూరీ గురించి ఎన్నో సరదా వార్తలను, వీడియోలను మనం చూశాం. దాని తయారీలోని లోపాలను ఎత్తిచూపే కంటెంట్ కూడా మన కళ్లబడింది. అయితేే వీటన్నింటికి భిన్నమైన షాకింగ్ ఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రం వడోదర నగరంలోని సుర్సాగర్ ఏరియాలో చోటుచేసుకుంది. ఓ మహిళ పానీపూరీ తినేందుకు సుర్సాగర్ ఏరియాలోని ఒక ఫుడ్ ట్రక్ వద్దకు వచ్చింది. ప్లేట్ పానీపూరీ ఇవ్వమంటూ రూ.20 ఇచ్చింది. డబ్బులు తీసుకొని, 4 పానీపూరీలను ఫుడ్ ట్రక్ నిర్వాహకుడు ఇచ్చాడు. దీంతో ఆ మహిళకు కోపం వచ్చింది. ఒక ప్లేట్లో 6 పానీపూరీలను ఇవ్వాలి కదా? అని అతడిని నిలదీసింది. పానీపూరీ తయారీకి వినియోగించే ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగాయని, అందుకే పానీపూరీల సంఖ్యను తగ్గించానని ఫుడ్ ట్రక్ నిర్వాహకుడు బదులిచ్చాడు. అయినా ఆమెకు కోపం తగ్గలేదు. దీంతో పక్కనే ఉన్న రోడ్డు మధ్యకు వెళ్లి కూర్చుంది. పానీపూరీ విక్రేతకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసింది. పానీపూరీలు తక్కువ సంఖ్యలో ఇచ్చాడంటూ అరిచింది. అతడి ఫుడ్ ట్రక్కును అడ్డుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.
పోలీసులు వచ్చాక ఏమైందంటే?
ఆ మహిళ సృష్టించిన రభస వల్ల వాహనాల ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. స్థానికులు ఎంత చెప్పినా, ఆమె రోడ్డుపై నుంచి కదలలేదు. తయారీ ఖర్చులు బాగా పెరిగాయని పానీపూరీ విక్రేత వచ్చి వివరించినా పట్టించుకోలేదు. దీంతో చివరకు పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారాన్ని చేరవేశారు. పోలీసులు వచ్చాక కూడా తన డిమాండ్ను వినిపించడాన్ని ఆమె కంటిన్యూ చేసింది. పట్టు వీడేందుకు నిరాకరించింది. రూ.20కి 6 పానీపూరీలను ఇవ్వాల్సిందే అంటూ భీష్మించింది. కేవలం పానీపూరీల కోసం వాహన ట్రాఫిక్కు, ఎంతో మంది ప్రజలకు ఇబ్బందిని కలిగించడం సరికాదని ఆ మహిళకు పోలీసులు హితవు పలికారు. దీంతో ఆమె శాంతించింది. రోడ్డుపై నిరసనను ఆపేసింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్య తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఒక ప్లేట్లో ఇచ్చే పానీపూరీల సంఖ్య, ధర వివరాలతో బోర్డును ఏర్పాటుచేయాలని విక్రేతలకు పోలీసులు సూచించారు. ఆ విధంగా తప్పక ఏర్పాట్లు చేస్తానని పోలీసులకు ఫుడ్ ట్రక్ నిర్వాహకుడు హామీ ఇచ్చాడు.
ఆరోపణ నిజమే vs రాద్ధాంతం సరికాదు
ఈ సంఘటనపై ఇప్పుడు ప్రజల్లోనూ చర్చ జరుగుతోంది. ఫుడ్ ట్రక్ల నిర్వాహకులు తరచుగా కస్టమర్లను మోసం చేస్తుంటారని ఆ మహిళ చేసిన ఆరోపణను కొందరు సమర్థిస్తున్నారు. అయితే పానీపూరి లాంటి చిన్న విషయానికి నడిరోడ్డుపై కూర్చొని రాద్ధాంతం చేయడం సరికాదని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాంటి ప్రవర్తన వల్ల నగరం ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. అంటే కొందరు అనుకూలంగా, మరికొందరు ప్రతికూలంగా స్పందిస్తున్నారు.
ద్రవ్యోల్బణం మంటకు పర్యవసానం
ఈ సంఘటనతో మన దేశంలో నానాటికీ పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం అంశం కూడా తెరపైకి వచ్చింది. ద్రవ్యోల్బణం వల్ల నిత్యావసరాల ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి. ఆహార పదార్థాలు, చిరుతిండ్లు ప్రియం అవుతున్నాయి. ఈక్రమంలోనే రూ.20కి 6 పానీపూరీలకు బదులుగా 4 పానీపూరీలను ఫుడ్ ట్రక్ నిర్వాహకుడు ఇచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని అతడు పదేపదే ఆ మహిళా కస్టమర్కు వివరించే ప్రయత్నం సైతం చేశాడు. కానీ ఆ మాటలను ఆమె జీర్ణం చేసుకోలేకపోయింది. రూ.20కి వచ్చే పానీపూరీల సంఖ్య తగ్గిందనే విషయాన్ని ఆమె మైండ్స్వీ కరించలేకపోయింది. పానీ పూరీల తయారీ కోసం బంగాళాదుంపలు, పూరీలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కారపు నీటిని రెడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. గత కొన్ని నెలల్లో వీటన్నింటి తయారీ వ్యయాలు పెరిగాయి. ఫలితంగా రూ.20కి 4 పానీపూరీలనే ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. అయితే పానీపూరీల సంఖ్యను తగ్గించకుండా, ప్లేట్ ధరను పెంచితే సరిపోతుందని పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా విషయమేంటో ఈజీగా కస్టమర్లకు బోధపడుతుందని అంటున్నారు.
