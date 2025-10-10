పదేళ్లుగా కాటికాపరి పనిచేస్తున్న మహిళ- 4వేలకుపైగా మృతదేహాలు దహనం- ఎక్కడో తెలుసా?
కాటికాపరిగా పనిచేస్తున్న సుధారాణి- ఆ పనిలో ఆనందం ఉందంటోన్న మహిళ
Published : October 10, 2025 at 12:33 PM IST
Woman Cemetery Caretaker : పురుషులు మాత్రమే చేసే కాటికాపరి పనిని గత పదేళ్లుగా చేస్తోంది కర్ణాటకకు చెందిన ఓ మహిళ. ఇప్పటివరకు సుమారు 4వేలకు పైగా మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించి తన మంచి మనసును చాటుకుంది. రేయింబవళ్లు శ్మశానంలో ఉండి నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో సదరు మహిళ కాటికాపరిగా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది? దీని వెనుకున్న కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
శ్మశానవాటిక అంటే ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే వెళ్లే ప్రదేశం. కానీ, ఒక మహిళ అక్కడ ఒంటరిగా ఉండటం సాధ్యమేనా? రాత్రిపూట ఆ శవాల మధ్య ఆమె ఎలా ఉండగలదు? అని అందరికీ సందేహం కలుగుతుంది. కానీ సుధారాణి మాత్రం రేయింబవళ్లు శ్మశానంలోనే ఉండిపోగలదు. అంతటి ధైర్యం, తెగువ ఉంది ఆమెకు. గత పదేళ్లుగా దహన సంస్కారాల్లో పాల్గొంటున్న సుధారాణి, ఈ వృత్తిని పవిత్రంగా భావిస్తోంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 4వేలకుపైగా మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించింది.
కొవిడ్ సమయంలోనూ సేవలు
సుధారాణిది దావణగెరెలోని దొడ్డ మాగడి గ్రామం. ఆమె విజయపురానికి చెందిన సిద్ధరామేశ్వర స్వామిజీని వివాహం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అదే దావణగెరెలోని పీబీ రోడ్లోని వైకుంఠ ట్రస్ట్ లో మేనేజర్గా తన వృత్తిని ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత కాటికాపరిగా మారి మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలను నిర్వహిస్తోంది. కొవిడ్ సమయంలో మృతదేహాల వద్దకు ఎవరూ రాని సమయంలో కూడా సుధారాణి ధైర్యాన్ని చూపించింది. ఒంటిరిగా మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించింది. జిల్లాలోని నాలుగైదు అనాథాశ్రమాలలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు అనాథలు ఎవరైనా చనిపోతే వారి మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు చేస్తుంది సుధారాణి. అలాగే అనాథల చీతాభస్మాన్ని తుంగభద్ర నదిలో కలుపుతుంది.
మొదట్లో భయపడ్డాను : సుధారాణి
"మొదట్లో ఈ పని చేయడానికి చాలా భయపడ్డాను. 2-3 మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు చేసిన తర్వాత ఈ పనికి అలవాటు పడ్డాను. తర్వాత ఆ భయం పోయింది. అప్పటి నుంచి నేను వేలాది మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు చేశాను. కొవిడ్ సమయంలో నెలకు 100-120 మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించాను. ప్రతి నెలా దాదాపు 30-35 మృతదేహాలను దహన సంస్కారాలు చేస్తాను. శవాల దహనం సమయంలో బంధువులు కట్టెలు అందించడానికి ముందుకు రారు. వారు దూరంగా ఉంటారు. అప్పుడు పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేయలేరు. వారు బతికి ఉన్నప్పుడే బాగా చూసుకోవాలి. " అని మహిళా కాటికాపరిగా పనిచేస్తోన్న సుధారాణి చెప్పింది.
పెళ్లైన తర్వాత తాను ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ దావణగెరెకు వచ్చానని సుధారాణి తెలిపింది. అప్పుడు పీబీ రోడ్లోని వైకుంఠ ట్రస్ట్లో మేనేజర్ గా ఉద్యోగం దొరికిందని పేర్కొంది. "అయితే నా భర్త కూడా ఇక్కడ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మొత్తం శ్మశానవాటికను నిర్వహిస్తున్నాడు. నేనొచ్చిన ప్రారంభంలో ఇక్కడ మృతదేహాలను దహనం చేసేటప్పుడు కాటికాపరులు మద్యం తాగేవారు. అప్పుడు వారిని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించి నేనే కాటికాపరిగా మారాను. విముక్తి వాహనం ద్వారా వచ్చే మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాల్లో ప్రాధాన్యం ఇస్తాం. మృతదేహాన్ని తగలబెట్టడమే కాకుండా, నేను గంటల తరబడి అక్కడే ఉంటాను. మృతదేహం బూడిదగా మారిన తర్వాత దాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తాను." అని సుధారాణి వెల్లడించింది.
'మృతదేహం దహనం చాలా కష్టం'
మృతదేహాన్ని దహనం చేయడానికి చాలా కష్టపడాలని సుధారాణి పేర్కొంది. గంటల తరబడి మంట ముందు నిలబడాలని చెప్పింది. మృతదేహం బూడిదగా మారేలా చూసుకోవాలని తెలిపింది. "మృతదేహాన్ని కట్టెలపై ఉంచి, దానిపై మరిన్ని కట్టెలు వేస్తారు. తర్వాత డీజిల్ జల్లుతారు. దాదాపు మృతదేహం బూడిదగా మారడానికి మూడు గంటలు పడుతుంది. నేను ఒంటరిగా మృతదేహాలను దహనం చేస్తాను. కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో నేను చాలా కష్టపడాను. చాలా మంది దహన సంస్కారాలంటే భయపడుతున్నారు. ప్రారంభంలో నేను కూడా అంతే. కానీ, ఇప్పుడు అలా లేను. ప్రస్తుతం నేను జీవించి ఉన్న వ్యక్తులకు భయపడుతున్నాను." అని సుధారాణి స్పష్టం చేసింది.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన సుధారాణి భర్త
తన భార్య సుధారాణి కాటికాపరి మారడంపై సిద్ధరామేశ్వర స్వామీజీ స్పందించాడు. "మానవుడిగా జన్మించిన తర్వాత సమాజానికి కొంత సేవ చేయాలి. నా భార్య సుధారాణి గత 9-10 ఏళ్లుగా శవాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తోంది. మొదట్లో ఆమెకు చాలా భయంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత భయం పోయింది. కొవిడ్ సమయంలో సుధారాణి ఒంటరిగా దహన సంస్కారాలు నిర్వహించింది. ఈ వృత్తిలో ఆనందం, శాంతిని పొందుతోంది. చనిపోయిన వారిని స్వేచ్ఛగా చూడటం ఒక భాగ్యం. దేవుడు ఈ సేవలో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడు. కరోనా సమయంలో పరిస్థితులు ఘోరంగా ఉండేవి. కొవిడ్ సోకి మరణించినవారి శవాలను శ్మశానానికి పంపేవారు. దహన సంస్కారాలకు తాము రామని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పేవారు. అన్మీ మమ్మల్నే చూసుకోమని ఫోన్ చేసేవారు. శ్మశానవాటికలో దెయ్యాలు ఉన్నాయని చెబుతారు. అలాంటివేమి లేవు. సుధారాణి మృతదేహాలను అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు దహనం చేస్తారు. ఆమె ధైర్యవంతురాలైన మహిళ. " అని స్వామీజీ తెలిపాడు.
వైకుంఠ ట్రస్ట్ 2000వ సంవత్సరంలో ఏర్పడిందని సిద్ధరామేశ్వర స్వామీజీ చెప్పాడు. అది ఏర్పడి ఈ ఏడాది 25 ఏళ్లు పూర్తవుతోందన్నాడు. ఈ వైకుంఠ ట్రస్ట్ శ్మశానవాటిక పేదలకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి మోతీ రామారావు , నల్లూర్ శాంతారామ్ ప్రారంభించారని వెల్లడించాడు. నల్లూర్ రాఘవేంద్ర తల్లి ఈ వైకుంఠ ట్రస్ట్ కు 3 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నాడు.