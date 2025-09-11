రూ.3 కోసం కన్జూమర్ ఫోరంను ఆశ్రయించిన మహిళ- చివరికి ఏమైందంటే!
రూ.3 కోసం మహిళ పోరాటం- కన్జూమర్ ఫోరం తీర్పులో ఏం చెప్పిందంటే!
Published : September 11, 2025 at 3:23 PM IST
Bilaspur Consumer Court Unique Case: చాలామంది రూ.3 కదా దీని కోసం గొడవ ఎందుకు అని అనుకుంటారు. కానీ, ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఓ మహిళ మాత్రం ఆ రూ.3 కూడా ముఖ్యమని నిరూపించింది. తన వద్ద నుంచి రూ.3 అదనంగా వసూలు చేసిన రిటైల్ దుకాణంపై పోరాడింది. వినియోగదారుల ఫోరంను ఆశ్రయించి చివరికి విజయం సాధించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
21 ఏళ్ల జైరా అమీనా బిలాస్ పుర్లోని ఒక రిటైర్ దుకాణంలో రూ.235 విలువైన టీ ఆకులు కొనుగోలు చేసింది. బిల్లింగ్ సమయంలో దుకాణదారుడు ఆమె నుంచి రూ.238 వసూల్ చేశారు. ఎందుకు అదనంగా డబ్బులు తీసుకున్నారని ఆమె దుకాణదారుడిని ప్రశ్నించినా సరైనా సమాధానం ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆ మహిళ వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించింది. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపిన కన్జూమర్ ఫోరమ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
కస్టమర్ నుంచి రూ.3 అదనంగా వసూలు చేసినందుకు, ఆ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని రిటైల్ దుకాణాన్ని ఆదేశించింది. అలాగే రూ.2వేల మొత్తాన్ని పరిహారంగా, రూ.1,000 వ్యాజ్యం ఖర్చులను కూడా చెల్లించాలని ఆదేశించింది. మొత్తం సదరు మహిళకు రూ.3వేలు పరిహారంగా చెల్లించాలని చెప్పింది. ఈ పరిహారాన్ని 45 రోజుల్లోపు ఇవ్వకపోతే, తదుపరి తేదీ నుంచి 9శాతం వార్షిక వడ్డీతో మహిళకు చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
తన వద్ద ఎంఆర్పీ కంటే రూ.3 అదనంగా వసూలు చేసినందుకు ఓ మహిళ కేసు దాఖలు చేసిందని వినియోగదారుల ఫోరం సభ్యుడు అలోక్ పాండే తెలిపారు. బిలాస్ పుర్లో వినియోగదారుల ఫోరంలో ఓ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందన్నారు. పెద్ద దుకాణం నుంచి కొనుగోలు చేసిన టీ ఆకుల ప్యాకెట్కు ఒక మహిళ ఎంఆర్పీ కంటే రూ.3 ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. వస్తువు ఎంఆర్పీ రూ.235 ఉండగా, దుకాణదారుడు దానికి రూ.238 వసూలు చేశారని వెల్లడించారు. "లీగల్ మెట్రాలజీ చట్టం ప్రకారం, ఏ విక్రేత కూడా ప్యాక్ చేసిన వస్తువులపై ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయరాదు. ఫిర్యాదు అందిన నాలుగు నెలల్లోనే తీర్పు వెలువడింది" అని వినియోగదారుల ఫోరం సభ్యుడు అలోక్ పాండే పేర్కొన్నారు.
క్యారీ బ్యాగ్ కోసం రూ.18 వసూలు
గతంలో ఇలాంటి ఘటనల్లో వినియోగదారుల ఫోరమ్ కస్టమర్లకు అనుకూలంగా కీలక తీర్పులు ఇచ్చింది. తాజాగా కస్టమర్ అనుమతి లేకుండా క్యారీ బ్యాగ్ కోసం రూ.18 వసూలు చేసినందుకు ఓ మార్ట్కు రూ.25,000 పరిహారం చెల్లించాలని లఖ్నవూ వినియోగదారుల కోర్టు ఆదేశించింది. కస్టమర్ అనుమతి లేకుండా అవసరమైన ప్యాకేజింగ్ కోసం డబ్బులు వసూలు చేయడం రిటైల్ నిబంధనలు, చట్టపరమైన పూర్వాపరాలకు విరుద్ధంగా ఉందని తీర్పునిచ్చింది.
శశికాంత్ శుక్లా అనే వ్యక్తి సదరు మార్ట్లోో రూ.599 విలువైన షర్టును కొనుగోలు చేశాడు. అయితే, అతను అడగకున్నా క్యారీ బ్యాగ్ కోసం రూ.18 తీసుకొని రూ. 616 బిల్లు వేశారు. తన అనుమతి లేకుండా క్యారీ బ్యాగ్కు బిల్లు వేశారని శుక్లా మండిపడ్డారు. అయినప్పటికీ స్టోర్ అతన్ని పూర్తి మొత్తాన్ని చెల్లించమని బలవంతం చేసింది. దీంతో శశికాంత్ శుక్లా మార్ట్కు చట్టపరమైన నోటీసు పంపాడు. దానిని కంపెనీ పట్టించుకోలేదు. ఆ తర్వాత అతను అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతి, లోపభూయిష్ట సేవను ఆరోపిస్తూ లఖ్నవూ జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ - Iలో ఫిర్యాదు చేశాడు. విచారణకు కమిషన్ ముందు మెగా మార్ట్ హాజరు కాలేదు. ఆ తర్వాత దర్యాప్తు చేపట్టి కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.
