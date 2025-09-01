Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra : బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్ - SIR) ప్రక్రియ చేపట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ చేపట్టిన ఓటర్ అధికార్ యాత్ర ముగిసింది. అయితే యాత్రతో రాహుల్ గాంధీ ఏం సాధించారు? ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై రాహుల్ వాణి ఓటర్లకు చేరిందా? ఇండియా కూటమికి కలిగిన ప్రయోజనమేంటి? ఈ యాత్ర రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభం ఏమైనా చేకూరుస్తుందా?
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ద్వారా 65 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా నుంచి ఎన్నికల సంఘం తొలగించాక రాహుల్ యాత్ర మొదలైంది. ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబరు 1 వరకు సాగింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ద్వారా చాలా తక్కువ సమయంలోనే 65 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితాల నుంచి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తొలగించగా, బిహార్లోని 13.07 కోట్ల జనాభాలో 89 శాతం మంది గ్రామీణులే. వారిలో అక్షరాస్యతా శాతం కూడా తక్కువ.
దీంతో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన టెక్నికల్ అంశాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేకపోయారని రాహుల్ గాంధీ తన యాత్రలో పెద్ద ఎత్తున చెప్పారు. ఇంత హడావుడిగా సరిగ్గా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఎస్ఐఆర్ను నిర్వహించి, లక్షలాది మంది ఓట్లను తొలగించాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందని ఆయన గట్టిగా ప్రశ్నించారు. ప్రత్యేకించి పెద్దసంఖ్యలో ఓట్లను కోల్పోయిన కుటుంబాలు దీనితో రాహుల్ వ్యాఖ్యలతో కనెక్ట్ అయ్యాయి.
ఉదాహరణకు గయ జిల్లా బారాచట్టి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని నిదాని గ్రామపు పోలింగ్ బూత్ నంబర్ 161 పరిధిలోని 947 మంది పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి ఈసీ తొలగించింది. వారందరికీ ఒకే ఇంటి అడ్రస్ ఉందనే కారణంతో ఏకపక్షంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇలాంటి అంశాలను తన యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ హైలైట్ చేశారు. ఎందుకు తాము ఓటును కోల్పోయామో ప్రజలు తెలుసుకోలేక పోతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇంటింటి వెరిఫికేషన్ చేయకుండానే ఓటర్ల పేర్లను జాబితాల నుంచి తొలగించారని ఆరోపించారు. మొత్తం మీద ఆ విషయం విపక్ష పార్టీలు బిహార్ ఓటర్లకు చేరువయ్యాయి.
ఇండియా పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చిన రాహుల్
ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈవీఎంల పనితీరు గాడి తప్పడం, ఓట్ల చోరీ వల్లే ఇండియా కూటమి వరుసగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోతోందని ఆయన సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఓట్ల దొంగ, గద్దె దిగాలంటూ నినదించారు. బిహార్లోని అధికార ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్న పలువురు నేతలకు రెండు చొప్పున ఓట్లు ఉన్నాయనే ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యల వీడియో క్లిప్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఈ అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ టాపికే ఇండియా కూటమిలోని ఇతర పార్టీలతో కాంగ్రెస్ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసింది. ఎస్ఐఆర్ వల్ల ఓట్లు కోల్పోయిన తరఫున రాహుల్గాంధీ తన వాణిని వినిపించారు. ఈ అంశంపై గళం విప్పుతున్న వ్యక్తులు, సంస్థలు, రాజకీయ పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చారు. ప్రజలకు ఓటు హక్కు ప్రాముఖ్యాన్ని వివరించారు.
అభివృద్ధి నమూనాతో ఎన్డీఏ కూటమికి కౌంటర్!
బిహార్ను పాలిస్తున్న ఎన్డీఏ కూటమి సర్కారును విమర్శించడంతో పాటు ఈ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి గెలిస్తే ఏమేం చేస్తామనే దానిపై రాహుల్ గాంధీ ప్రజలకు క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన 'అభివృద్ధి నమూనా' ఎలా ఉంటుంది అనేది వివరించారు. బిహార్ సమగ్ర ఆర్థిక అభివృద్ధిపై ఫోకస్ చేస్తూ, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు అభివృద్ధిలో న్యాయమైన భాగస్వామ్యం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించి, మూతపడిన పరిశ్రమలను తెరిపిస్తామన్నారు. తద్వారా నిరుద్యోగ సమస్య సమసిపోయి బిహార్లో పేదరికం తగ్గుతుందని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.
బిహార్లో కాంగ్రెస్ బలోపేతం దిశగా ముందడుగు
బిహార్లో కాంగ్రెస్ అనేది లాలూప్రసాద్ యాదవ్ ఆర్జేడీ పార్టీపైనే ఆధారపడుతుందనే అభిప్రాయం ఉంది. ఈ ముద్రను చెరిపివేసేందుకు రాహుల్ గాంధీ తన యాత్ర ద్వారా బలమైన ప్రయత్నం చేశారు. ఈ యాత్ర అంతటా ఆయన విపక్ష కూటమిని ఇండియా అని సంబోధించారు. ఆర్జేడీ నేతలు మాత్రం విపక్ష కూటమిని మహాఘట్ బంధన్ అని పిలిచారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి సీఎం అభ్యర్థి లాలూ కుమారుడు తేజస్వియేనా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, రాహుల్ సమాధానాన్ని దాటవేశారు.
ఆర్జేడీ పార్టీ ముస్లిం, యాదవ వర్గాలకే అత్యంత చేరువగా ఉండగా, రాహుల్ గాంధీ మాత్రం ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ వర్గాలకూ తన యాత్రలో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ప్రముఖ దళిత నేత, మాజీ ఉప ప్రధాని బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ కుమార్తె, మాజీ లోక్సభ స్పీకర్ మీరా కుమార్ నివసించే ససారాం నగరం నుంచి ఓటర్ అధికార్ యాత్రను రాహుల్ గాంధీ ప్రారంభించారు. సీతామర్హిలోని జానకి ఆలయాన్ని ఆయన సందర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బైక్ ర్యాలీల ద్వారా ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ క్యాడర్లో జోష్ నింపారు. బిహారీల స్టైల్లో మెడ, భుజాలపై గంచ (సన్నని టవల్) ధరించి మఖానా పొలాల్లోకి నడిచి వెళ్లి రైతులతో రాహుల్ ముచ్చటించారు. ఈ అంశాలన్నీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో పునరుత్తేజాన్ని నింపాయి.
నెక్ట్స్ ఏమిటి ?
రాహుల్ గాంధీ ఓటర్ అధికార్ యాత్ర నాలుగు దశల్లో జరిగింది. గత 16 రోజుల్లో 25 జిల్లాల పరిధిలోని 1,300 కి.మీ.లకు పైగా ప్రాంతంలో ఆయన పర్యటించారు. ఈ మధ్యలో మూడు రోజులే విరామం తీసుకున్నారు. ఈ యాత్రతో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ క్యాడర్ యాక్టివేట్ అయింది. ఫలితంగా ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఇండియా కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు జరిగే సమయంలో కనీస సంఖ్యలో సీట్లను డిమాండ్ చేసేందుకు హస్తం పార్టీకి అవకాశం దక్కింది. సోమవారం ఈ యాత్ర ముగిసిన తర్వాత రాహుల్ ఏం చేస్తారు? బిహార్ రాష్ట్రంపైనే మరింత దృష్టిసారిస్తారా? పట్నాలోనే ఉంటూ ఎన్డీఏ కూటమిని ఓడించే లక్ష్యంతో పావులు కదుపుతారా ? అనే దానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ యాత్రతో బిహార్లో కాంగ్రెస్ రూపురేఖలు మారతాయని అనుకోవడం అతిశయోక్తి అవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే రాహుల్ చేపట్టిన ఓటర్ అధికార్ యాత్ర మాత్రం ప్రజల దృష్టిని కాంగ్రెస్పైపు మళ్లించడానికి ఉపయోగపడినట్లు స్పష్టమవుతోంది. కానీ, ఈ యాత్ర ఓటు బ్యాంకును సాధించిపెడుతుందా? లేదా? అనేది తెలియాలంటే ఎన్నికల వరకు ఆగాల్సిందే.