మళ్లీ మొదలవ్వచ్చు- పాకిస్థాన్ చర్యల ఆధారంగా 'సిందూర్ పార్ట్ 2': రాజ్​నాథ్

మొరాకో పర్యటనలో రాజ్​నాథ్ సింగ్- ఆపరేషన్ సిందూర్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు

Rajnath Singh On Operation Sindoor
Rajnath Singh On Operation Sindoor (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Rajnath Singh On Operation Sindoor : ఉగ్రవాదులకు మద్దతిస్తోన్న పాకిస్థాన్‌కు సరిహద్దుల్లోనే కాకుండా, వారి సొంతగడ్డపైనా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పామన్నారు. ఉగ్రవాదులను వారి మతం ఆధారంగా చంపలేదని, వారి చర్యలను ఆధారంగానే లక్ష్యం చేసుకున్నమని తెలిపారు. రాజ్​నాథ్ సింగ్ ప్రస్తుతం మొరాకో పర్యటనలో ఉన్నారు. అక్కడి ప్రవాస భారతీయులతో మచ్చింటిన సందర్భంగా ఆపరేషన్‌ సిందూర్​ విజయాలను గురించి పంచుకున్నారు. సిందూర్‌ పార్ట్‌ 2,3 అనేది పాక్‌ తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుందని దాయాదిని హెచ్చరించారు.

'ఉగ్రవాదులు భారత్​లోకి చొరబడి మతం అడిగి మరీ మన పౌరులను కాల్చి చంపారు. మేం మతం చూసి ఉగ్రవాదలను చంపలేదు. వారు చేసిన పనులు చూసి చంపేశాం. ఏ పౌరుడిని లేదా సైనిక సంస్థపైనా దాడి చేయలేదు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత ఏం జరిగిందో ప్రపంచం మొత్తం చూసింది. కేవలం సరిహద్దుల్లోనే కాదు. పాక్​ భూభాగంలో 100 కిలోమీటర్లు లోపలికి వెళ్లి మరీ ఉగ్ర స్థావరాలను మట్టుబెట్టాం. ఆ దాడుల్లో మసూద్‌ అజార్‌ కుటుంబం చెల్లాచెదురైందని జైషే ఉగ్ర నాయకులే అంగీకరించారు. పాకిస్థాన్‌ అభ్యర్థించడం వల్లే కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాం. స్నేహితులు మారొచ్చు గానీ, పొరుగువారు ఎప్పటికీ మారరు అని వాజ్‌పేయీ చెబుతుండేవారు. అందుకే వారిని సరైన మార్గంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇక, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేశాం. అది ఎప్పుడైనా మళ్లీ మొదలవ్వొచ్చు. సిందూర్‌ పార్ట్‌ 2, పార్ట్‌ 3 అనేది పాక్‌ చర్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పహల్గాం ఘటన జరిగిన తర్వాత త్రివిధ దళాల అధిపతులతో జరిగిన సమావేశంలో వారిని నేను ఒకే ప్రశ్న అడిగాను. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపితే అందుకే సిద్దమా? అని ప్రశ్నించాను. వారు నిమిషం ఆలస్యం చేయకుండా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. దీంతో మేం ప్రధాని మోదీని కలిస్తే ఆయన సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చారు' అని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వివరించారు.

పీఓకేపై కీలక వ్యాఖ్యలు
పాక్​ ఆక్రమిత కశ్మీర్(పీఓకే) గురించి రాజ్​నాథ్​ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పీఓకే మనదే అవుతుందని పేర్కొన్నారు. అక్కడ డిమాండ్లు మొదలయ్యాయని, నినాదాలు మీరు కూడా వినే ఉంటారని అన్నారు. పీఓకేపై దాడి చేసి స్వాధీనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కశ్మీర్​లో సైన్యాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసగించిన్పపుడు చెప్పానని గుర్తు చేశారు. ఇది ఎలాగైనా మనదే అవుతుందని, ఆ రోజు వస్తుందని తెలిపారు.

అందుకే టారిఫ్​లపై స్పందిచడం లేదు : రాజ్​నాథ్ సింగ్
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిలపై కూడా రాజ్​నాథ్ సింగ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విశాల దృక్పథం గొప్ప మనసు ఉన్నవారు ఇలాంటి విషయాల్లో తక్షణమే స్పందించరని అన్నారు.

పహల్గాంలోకి ఏప్రిల్​ 22న పాక్​ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పర్యటకులే లక్ష్యంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఉగ్రవాదుల దాడిలో ఏకంగా 26 మంది మృతిచెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఉగ్రవాదుల దాడికి ప్రతీకారంగా భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాకిస్థాన్​, పీఓకేలోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడులు చేసింది. ఈ ఘటనతో భారత్‌, పాక్‌ల మధ్య విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. పాక్‌తో దౌత్య సంబంధాలకు సంబంధించి భారత్‌ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సింధూ జలాల ఒప్పందం అమలును నిలిపివేయడంతో పాటు పాక్‌ పౌరులు తక్షణమే భారత్‌ విడిచివెళ్లాలని ఆదేశించింది.

TAGGED:

