'బిహార్లో SIRను రద్దు చేస్తాం'- ఎలక్షన్ కమిషన్కు సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరిక
బిహార్ ఓటర్ల జాబితా సవరణలో ఏదైనా అక్రమాలు జరిగినట్లు గుర్తిస్తే- SIRను రద్దు చేస్తాం- తుది వాదనలు అక్టోబర్ 7న వింటాం- ఈసీకి తెలిపిన సుప్రీంకోర్టు
Published : September 15, 2025 at 4:38 PM IST
SC Big Warning To Poll Panel : భారత ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీఐ) అనుసరిస్తున్న పద్ధతుల్లో ఏదైనా చట్టవిరుద్ధం అని తేలితే, బిహార్లో చేపట్టిన 'ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ' (ఎస్ఐఆర్)ను రద్దు చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
బిహార్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన వ్యాజ్యాలపై సోమవారం జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్జిలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐఆర్ నిర్వహణలో ఎలక్షన్ కమిషన్ చట్టాలను, తప్పనిసరి నిబంధనలను పాటించిందని తాము భావిస్తున్న సుప్రీం ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఎస్ఐఆర్ తాము ఇచ్చే తుది తీర్పు బిహార్కు మాత్రమే కాదు, దేశం మొత్తానికి వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. బిహార్ ఎస్ఐఆర్ ఎక్సర్సైజ్పై తుది వాదనలు అక్టోబర్ 7న వింటామని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది.
SIR నిర్వహణపై నిర్ణయాధికారం మాదే!
ఇంతకు ముందు, నిర్ణీత కాల వ్యవధుల్లో దేశవ్యాప్తంగా 'ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ' (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను నిర్వహించాలనే ఆదేశాలు జారీ అయితే తమ ప్రత్యేక అధికార పరిధికి విఘాతం కలుగుతుందని సుప్రీంకోర్టుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) తెలిపింది. 'ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ'కు సంబంధించిన విధానంపై పూర్తి విచక్షణతో స్వతంత్రంగా నిర్ణయాన్ని తీసుకునే అధికారం తమకు ఉందని పేర్కొంది. ఈ విషయంలో ఇతర సంస్థలతో నిమిత్తం లేకుండా పనిచేసే స్వేచ్ఛ తమకు ఉందని ఈసీ చెప్పింది. ఈ మేరకు వాదనలతో సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ను ఎన్నికల సంఘం దాఖలు చేసింది.
ఆధార్ చెల్లుబాటు
ఎలక్షన్ కమిషన్ బిహార్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ కోసం 11 గుర్తింపు కార్డులను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంది. అయితే వీటిలో ఆధార్ కార్డు లేకపోవడంతో ప్రతిపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశాయి. ఆధార్ను గుర్తింపు పత్రంగా పరిగణించాలని కోరుతూ, సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించాయి. దీనితో ఆధార్ను 12వ గుర్తింపు పత్రంగా పరిగణించాలని సెప్టెంబర్ 8న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈసీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఆధార్ అనేది వ్యక్తుల గుర్తింపునకు, నివాసానికి చట్టబద్ధమైన రుజువుగా మాత్రమే ఉంటుందని, అది పౌరసత్వాన్ని సూచించదని స్పష్టం చేసింది.
ఈసీ బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ చేపట్టి, సరైన ధ్రువీకరణ లేకుండా లక్షలాది మంది నిజమైన ఓటర్ల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిస్తోందని విపక్షాలు విమర్శలు గుప్పించాయి. ఈసీ ఆధార్ను గుర్తింపు పత్రంగా గుర్తించకపోవడం వల్ల నిజమైన ఓటర్లకు అన్యాయం జరుగుతోందని వాదించాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆగస్టు 18న విడుదల చేసిన ఎస్ఐఆర్ ముసాయిదా జాబితాలో ఏకంగా 65 లక్షల మంది పేర్లు తొలగించబడ్డాయి.
ఓటు చోరీ
దీనితో 'ఓటు చోరీ' జరిగిందంటూ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్ష పార్టీలు ఆందోళన చేపట్టాయి. బీజేపీతో ఈసీ కుమ్మక్కు అయ్యి ఓటు చోరీ చేస్తోందంటూ బిహార్ అంతటా 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' చేపట్టాయి. అయితే దీనిపై ఎలక్షన్ కమిషన్ మండిపడింది. విపక్ష పార్టీలు ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని ప్రత్యారోపణలు చేసింది.
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్ సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యాంగా చేసుకున్నారు. రాహుల్ తన ఆరోపణలకు ఆధారాలతో సహా అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని, లేదా బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు.
వక్ఫ్ చట్టం అమలుపై స్టేకు సుప్రీం నిరాకరణ- ఆ మూడు నిబంధనలపై మాత్రం స్టే
'వక్ఫ్'పై సుప్రీం కోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాం: కాంగ్రెస్