ETV Bharat / bharat

రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు BJP, RSS యత్నం : రాహుల్‌గాంధీ - VOTE ADHIKAR YATRA IN BIHAR

ఓటర్ అధికార్ యాత్ర కార్యక్రమంలో బీజేపీపై రాహుల్ ఫైర్

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra
Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ యత్నిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. దేశ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేందుకే 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. యావత్ దేశంలో అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓట్ల చోరీ జరిగిందన్నారు. ఆదివారం రోజు బిహార్‌లోని ససారంలో 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించే ముందు లోక్‌సభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ మాట్లాడారు. 'ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ' (SIR) పేరుతో బిహార్‌లో ఓట్లను తొలగించేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కొత్త కుట్రకు తెరతీశాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్‌లో ఓట్ల చోరీకి పాల్పడేందుకు వాళ్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవకాశాన్ని ఇవ్వబోమన్నారు. పేదల చేతిలో ఉన్న ఏకైక శక్తి ఓటుహక్కు మాత్రమేనని, దాన్ని వారికి దూరంగా కాకుండా చూస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ యత్నిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. దేశ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేందుకే 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. యావత్ దేశంలో అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓట్ల చోరీ జరిగిందన్నారు. ఆదివారం రోజు బిహార్‌లోని ససారంలో 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించే ముందు లోక్‌సభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ మాట్లాడారు. 'ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ' (SIR) పేరుతో బిహార్‌లో ఓట్లను తొలగించేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కొత్త కుట్రకు తెరతీశాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్‌లో ఓట్ల చోరీకి పాల్పడేందుకు వాళ్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవకాశాన్ని ఇవ్వబోమన్నారు. పేదల చేతిలో ఉన్న ఏకైక శక్తి ఓటుహక్కు మాత్రమేనని, దాన్ని వారికి దూరంగా కాకుండా చూస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI VOTE ADHIKAR YATRARAHUL ON BIHAR POLLSRAHUL GANDHI FIRE ON RSS BJPVOTE ADHIKAR YATRA IN BIHAR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.