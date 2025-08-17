Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ యత్నిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. దేశ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేందుకే 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. యావత్ దేశంలో అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓట్ల చోరీ జరిగిందన్నారు. ఆదివారం రోజు బిహార్లోని ససారంలో 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రారంభించే ముందు లోక్సభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ మాట్లాడారు. 'ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ' (SIR) పేరుతో బిహార్లో ఓట్లను తొలగించేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కొత్త కుట్రకు తెరతీశాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్లో ఓట్ల చోరీకి పాల్పడేందుకు వాళ్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవకాశాన్ని ఇవ్వబోమన్నారు. పేదల చేతిలో ఉన్న ఏకైక శక్తి ఓటుహక్కు మాత్రమేనని, దాన్ని వారికి దూరంగా కాకుండా చూస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Before embarking on 'Voter Adhikar Yatra' from Bihar's Sasaram, LS LoP and Congress leader Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, " this is the fight to save the constitution, in the whole country, rss and bjp are trying to erase it. in every election, bjp, narendra modi win,… pic.twitter.com/Cpsg4i0BDe— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025