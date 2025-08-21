Rahul Gandhi Slams BJP Voter Chori : గతేడాది జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలను బీజేపీ తారుమారు చేసిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ 'ఓట్ల చోరీ'ని రాజ్యాంగంపై చేసిన దాడిగా అభివర్ణించారు. ఇకపై ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ)తో బీజేపీ కుమ్మక్కై ఓట్ల అవకతవకలకు పాల్పడేందుకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో అనుమతించమని రాహుల్ తేల్చిచెప్పారు. 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'లో భాగంగా బిహార్లోని ముంగేర్లో నిర్వహించిన సభలో రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ, ఈసీలపై ఈ విధంగా విమర్శల వర్షం కురిపించారు.
"ఎన్నికల సంఘంతో కలిసి ఓటరు జాబితా 'ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' పేరిట బీజేపీ ఓట్ల చోరీకి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే బీజేపీ, ఈసీలు కలిసి బిహార్ ప్రజల ఓటు హక్కును లాక్కునేందుకు 'ఇండియా' కూటమి అనుమతించదు. గత లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలను బీజేపీ తారుమారు చేసింది. ఇప్పుడు కొందరు పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది" అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు.
ఓట్ల చోరీతో అధికారంలోకి!
ప్రస్తుతం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చోరీ చేసిన ఓట్ల ద్వారానే ఏర్పాటు అయినట్లు అంతకుముందు రాహుల్ ఆరోపించారు. అలాంటి ప్రభుత్వానికి ప్రజాసేవ చేసే ఉద్దేశం ఉంటుందా? అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. బిహార్లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లా యువతతో సమావేశమైన వీడియోను రాహుల్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. అందులో దేశాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు అనే శక్తిని వినియోగించాలని పిలుపునిచ్చారు. సరైన ఓటరు జాబితాలే స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలకు పునాది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అంతకు ముందు, ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ఓట్ల చోరీ వ్యవహారంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్తో పాటు, మరో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే.
రాహుల్ గాంధీనే ప్రధానమంత్రి!
బిహార్ ఎస్ఐఆర్, ఓటర్ చోరీలపై బిహార్లో ఇండియా కూటమి యాత్ర చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీనే ప్రధానమంత్రి అవుతారని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ఇంతకు ముందు అన్నారు. ఆయనను ప్రధాని చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తామని తెలిపారు. బిహార్లో బలహీనమైన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించాలని ఆయన యువతకు పిలుపునిచ్చారు.
