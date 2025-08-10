Essay Contest 2025

భారత్- అమెరికా ట్రేడ్ వార్! ఇందిర బాటలో మోదీ పయనిస్తారా? ట్రంప్ నుంచి చైనా ఎలా తప్పించుకుంటోంది?

భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఘర్షణపై అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు - ఇందిర బాటలో ప్రధాని మోదీ పయనిస్తారా అంటూ ప్రశ్నలు

US India Tariffs War Modi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 9:39 AM IST

US India Tariffs War Modi : అమెరికా ఇప్పుడు చైనాను వదిలేసి భారత్‌‌ను టార్గెట్‌గా చేసుకుంటోంది. భారతదేశం రష్యా ముడి చమురును కొనడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. భారత వస్తు,ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాలను ఇష్టానుసారంగా పెంచుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఏం చేయబోతున్నారు ? కాంగ్రెస్ పార్టీ సూచన మేరకు మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ బాటలో పయనించి అమెరికా బాస్ కాదు దోస్త్ మాత్రమే అని తేల్చి చెబుతారా ? అగ్రరాజ్యం బెదిరింపులను చాకచక్యంగా ఎదుర్కొని సంక్షోభ పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొంటారా ? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ఉదయిస్తున్నాయి. తాజాగా అంతర్జాతీయ మీడియాలోనూ ఈ అంశాలపైనే కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. చైనాను వదిలేసి భారత్‌ను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న వైనంపైనా కీలక సమాచారాన్ని వాటిలో ప్రస్తావించారు.

భారత్ వల్లే ముడిచమురు మార్కెట్‌లో స్థిరత్వం!
"రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురును కొనడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక ఆయుధంలా ఉపయోగిస్తున్నారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముందు, భారత్ చమురు కొనుగోళ్లలో 1 శాతం కంటే తక్కువే రష్యా నుంచి వచ్చేది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) దేశాలు ఆపేసిన తర్వాత మాత్రమే, ఈ వ్యవహారంలో భారత్ జోక్యం చేసుకుంది. రష్యా తక్కువ రేటుకే ముడి చమురును ఇస్తుండటంతో, ఆ అవకాశాన్ని భారత్ అందిపుచ్చుకుంది. నిశ్శబ్దంగా, భారత్ నిర్ణయం అందరికీ నచ్చింది. చాలావరకు రష్యన్ ఇంధన ఉత్పత్తులను అమెరికా కంపెనీలు దిగుమతి చేసుకోకుండా బైడెన్ పాలనా కాలంలోనే బ్యాన్ విధించారు. ఈ ఆంక్షలు ప్రపంచ చమురు ధరలను దెబ్బతీస్తాయని నాటి బైడెన్ సర్కారు ఆందోళన చెందింది. అయితే అందుకు భిన్నంగా ఫలితం వచ్చింది. ముడి చమురు మార్కెట్లు స్థిరంగా ముందుకు సాగాయి. రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసిన ముడి చమురును భారత్ శుద్ధి చేసి, ఐరోపా దేశాలకు విక్రయించేది. తద్వారా ఐరోపాకు చమురు కొరత తీరింది. భారతీయ కంపెనీలు కూడా భారీగా లాభాలను ఆర్జించాయి" అని ది న్యూయార్క్ టైమ్స్‌లో అలెక్స్ ట్రావెలి రాసుకొచ్చారు.

భారత్‌లో ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిపై టిమ్‌కుక్ హామీ ప్రశ్నార్ధకం!
"భారత్‌లో ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతామని గతంలో యాపిల్ కంపెనీ సీఈఓ టిమ్ కుక్ ప్రకటించారు. చైనాపై అమెరికా ప్రకటించిన భారీ సుంకాల బాదుడు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆనాడు ఆ ప్రకటన చేశారు. ఇప్పుడు లెక్క మారింది. అమెరికా సుంకాల బాదుడు లిస్టు నుంచి చైనాను తప్పించారు. గత బుధవారం రోజు (ఆగస్టు 6న) వాషింగ్టన్‌లోని ఓవల్ కార్యాలయం వేదికగా టిమ్‌కుక్ ట్యాలెంట్ బయటపడింది. తీవ్రతరం అవుతున్న వాణిజ్య యుద్ధపు ఊబి నుంచి ఆయన నేర్పుగా యాపిల్‌ కంపెనీని గట్టెక్కించారు. ఓవల్ కార్యాలయంలోనే టిమ్‌కుక్ పక్కన నిలబడి ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టే యాపిల్ సహా అన్ని కంపెనీలకు కొత్త దిగుమతి సుంకాల నుంచి మినహాయింపు కల్పిస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమం వేదికగా అమెరికాలో 100 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెడుతామని టిమ్ కుక్ ప్రకటించారు.

వాస్తవానికి అమెరికాలో చౌకగా ఐఫోన్లను తయారు చేయడం కుదరదు. అయితే ప్రస్తుతానికి సుంకాల నుంచి రక్షణ పొందడానికి టిమ్ కుక్ ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరించి ఉంటారు. యాపిల్ కంపెనీ పెట్టుబడిదారులు కూడా కుక్ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసించారు. దీంతో ఆ కంపెనీ షేర్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ విలువ 200 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా పెరిగింది. ట్రంప్ భారత్‌ను బహిరంగంగా విమర్శించడం, 50 శాతం సుంకాలను ప్రకటించాక ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చైనాలోని తమ ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిని పరిరక్షించుకోవడానికే యాపిల్ కంపెనీ సీఈఓ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఆగస్టు 6న ఓవల్ కార్యాలయంలో ట్రంప్, కుక్ ప్రెస్‌మీట్ జరిగిన తర్వాత, భారత్‌పై సుంకాలను ట్రంప్ 50 శాతానికి పెంచారు. దీంతో భారత్‌లో ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతామనే టిమ్ కుక్ హామీ ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. ఇకపైనా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఐఫోన్లపై 20 శాతం సుంకాన్ని యాపిల్ చెల్లిస్తూనే ఉంటుంది. భారత్ నుంచి వచ్చే ఐఫోన్లపై ఎలాంటి సుంకం ఉండకపోవచ్చు" అని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనంలో ప్రస్తావించారు.

సుంకాలను పెంచుతూ పోతే దిల్లీలో స్నేహితులు మిగలరు!
"మొత్తం మీద ట్రంప్ భారతదేశం ద్వారా రష్యాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ మెరుపు దాడి నుంచి చైనాను అమెరికా ఎందుకు మినహాయిస్తోంది ? అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. గతంలో అనేక మంది అమెరికా అధ్యక్షులు ఆసియా-పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో చైనాకు వ్యూహాత్మక ప్రత్యర్ధిగా భారత్‌ను భావించారు. అందుకోసం భారీగా సమయం, వనరులను కేటాయించారు. అయితే ఆ అంచనాలను భారత్ అందుకోకపోవడం వల్లే, ఇప్పుడు టార్గెట్‌ లిస్టులోకి చేర్చి ఉండొచ్చు. చైనాకు మినహాయింపు కల్పించి, రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నందుకు భారత్‌పై సుంకాలను పెంచుతూపోతే దిల్లీలో ఒక అమెరికాకు స్నేహితులు మిగలరు" అని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ విశ్లేషించింది.

భారత కరెన్సీ బలహీనపడొచ్చు!
"డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల బాదుడుతో భారత రూపాయి బాగా బలహీనపడింది. పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి వెళ్లిపోతుండటం కూడా దీనికి ఒక కారణం. భారత్‌లోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (FDI) ప్రవాహం సైతం గణనీయంగా తగ్గింది. ట్రంప్ వాణిజ్యాన్ని ఆర్థిక ఆయుధంగా భారత్‌పైకి ప్రయోగించారు. దీని ప్రభావాలను మనం ఇప్పటికే చూస్తున్నాం. ఈ కుదుపులకు భారత కరెన్సీ ప్రభావితమై, రాబోయే కొన్ని త్రైమాసికాలలో పర్యవసానాలు కనిపిస్తాయి. భారతదేశపు స్థూల ఆర్థిక మూలాలకు అంతరాయం కలగొచ్చు’’ అని ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ ఇండియా బిజినెస్ బ్రీఫింగ్‌లో వీణా వేణుగోపాల్ రాసుకొచ్చారు.

భారతీయులు మోదీని ఇందిరతో పోల్చి చూస్తున్నారు : ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్‌
"అమెరికా - భారత్ వాణిజ్యపరమైన ఘర్షణతో భారతీయులు విసిగిపోయారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారా అనే ప్రశ్న భారతీయుల మదిలో ఉదయిస్తోంది. వారు మోదీని ఇందిరా గాంధీతో పోల్చి చూస్తున్నారు. గతంలో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రిచర్డ్ నిక్సన్‌ను ఇందిరాగాంధీ లౌక్యంగా ఎదిరించారు. అమెరికా బాస్ కాదు, స్నేహితుడు అని ఇందిర అన్నారు. ఆనాడు నిక్సన్‌ను ధిక్కరించినందుకు ఇందిరా గాంధీకి మద్దతు పెరిగింది. అయితే భారతదేశ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన అమెరికాతో సంబంధాలను మెరుగుపర్చుకునేందుకు మోదీ ప్రయారిటీ ఇస్తే మంచిది. ట్రంప్ ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా మోదీ వ్యూహాత్మకంగా, చాకచక్యంగా ముందుకుసాగాలి" అని పేర్కొంటూ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్‌లో జాన్ రీడ్ మరియు ఆండ్రెస్ షిపాని కథనాన్ని రాశారు.

రష్యా వల్లే అమెరికా టార్గెట్‌‌లో భారత్‌ : వాషింగ్టన్ పోస్ట్‌
"కేవలం రష్యా వల్లే భారత్‌ను అమెరికా టార్గెట్‌గా చేసుకుంటోంది. ఈ కారణం వల్లే అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ సంకోచం చివరికి వ్యూహాత్మక మార్పుకు దారితీస్తుంది. తమకు రష్యా కంటే అమెరికా అవసరమే ఎక్కువని, దీని ద్వారా భారత్ గ్రహిస్తుంది. భారత్‌ కూడా వ్యూహాత్మకంగానే వ్యవహరిస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. అమెరికా నుంచి లభించే ఖరీదైన ముడి చమురు కంటే, రష్యా ఇచ్చే చౌక ముడి చమురే మంచిదని భారత్ భావించి ఉండొచ్చు. దేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఆ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చు" అని సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ బడ్జెటరీ అసెస్‌మెంట్స్‌లో నాన్-రెసిడెంట్ సీనియర్ ఫెలోగా ఉన్న సమీర్ లాల్వానీ వాషింగ్టన్ పోస్ట్‌కు చెప్పారు.

