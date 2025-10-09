పడుకున్న భర్తపై వేడి నూనె పోసిన భార్య- కాలిన గాయాలపై కారం చల్లి!
Wife Poured Boiling Oil On Her Husband: నిద్రిస్తున్న భర్తపై వేడి వేడి నూనే పోసి ఆపై కారం పొడి చల్లింది ఓ ఇల్లాలు. బాధితుడు ఒంటిపై కాలిన గాయాలను భరించలేక గట్టిగా కేకలు వేశాడు. దీంతో వెంటనే స్పందించిన ఇంటి యజమాని అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ దారుణ ఘటన దిల్లీలోని అంబేద్కర్ నగర్లో గురువారం వెలుగుచూసింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం
మదంగీర్ ప్రాంతంలోని ఓ అద్దె ఇంట్లో బాధితుడు అతడి భార్య, కూతురు నివసిస్తున్నారు. వృత్తి రీత్యా అతడు ఓ ప్రైవేటు ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం వీరిద్దరికి వివాహం జరిగింది. అయితే రెండు సంవత్సరాల క్రితం దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది భార్య. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు వీరిద్దరి నచ్చజెప్పి పంపించారు. అయితే అతడిపై సీఏడబ్యూ (మహిళలపై జరిగే నేరాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక విభాగం)లో అప్పటికే కేసు నమోదైంది.
బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
అక్టోబర్ 2వ తేదీన తాను పని ముగించుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చి భోజనం చేసి నిద్రపోయానని బాధితుడు పేర్కొన్నాడు. తన భార్య, కూతురు పక్కనే నిద్రపోయారని తెలిపారు. కానీ, ఆకస్మాత్తుగా తెల్లవారుజామున 3:15 గంటలకు తన శరీరంపై మంటగా అనిపించి మేల్కొన్నానని, లేచి చూసే సరికి తన భార్య ఎదుట కారం పొడి, వేడి నూనే పట్టుకొని నిలుచొని ఉందని తెలిపాడు. తాను తేరుకునేలోపే ఒంటిపై అయిన గాయాలపై కారం పొడి చల్లిందని వాపోయాడు.
బాధితుడి కేకలు విన్న స్థానికులు!
ఒంటిపై కాలిన గాయాలతో విలవిలడాతున్న బాధితుడి గట్టిగా అరిచాడు. దీంతో అరుపులు విన్న ఇంటి యజమాని పైకి వచ్చి చూడగా, తలుపు లోపల గడియ పెట్టి ఉంది. వెంటనే తలుపులు తీసి బాధితుడిని మదన్ మోహన్ మాల్వియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో సఫ్దర్జుంగ్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లమని వైద్యులు సూచించారు. బాధితుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో అత్యవసర చికిత్స విభాగంలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే ఘటన జరిగిన వెంటనే అతడి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందించారు ఇంటి యజమాని. కాగా విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు బాధితుడి వాగ్మూలం ఆధారంగా అతడి భార్యపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇదిలా ఉండగా ఘటన జరిగిన రోజు, దానికి ముందురోజు భార్యభర్తలు మధ్య గొడవ జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు.
