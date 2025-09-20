ఆ ప్రాంతంలో విజయదశమి రోజు 'రావణ దహనం' చేయరు- ఎందుకో తెలిస్తే షాకే!
విజయదశమి రోజు దేశమంతా రావణ దహనం చేస్తే- కానీ అక్కడ మాత్రం చేయరు- ఎందుకో తెలుసా?
September 20, 2025
Why Ravana Not Burnt In Deoghar : విజయదశమి నాడు దేశమంతా రావణ దహనం చేస్తారు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఓ ప్రాంతంలో మాత్రం రావణ దహనం చేయకపోగా, ఆయనపై గౌరవంతో పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ కథనం చదవండి.
ఝార్ఖండ్లోని దేవఘర్లో బాబా బైద్యనాథ్ ధామ్లో ఒక ప్రత్యేక సంప్రదాయం ఉంది. అక్కడ విజయదశమి రోజు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రావణ దహనం చేయరు. ఎందుకంటే దేశంలోని పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైనా బాబా బైద్యనాథ్ ధామ్ను రావణుడే స్వయంగా స్థాపించాడని భక్తుల విశ్వాసం.
గొప్ప శివభక్తుడు
"రావణాసురుడు గొప్ప పండితుడు. మహా శివభక్తుడని మన ప్రాచీన గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. రావణుడు శివుని కోసం ఘోర తపస్సు చేసి, ఆయన అనుగ్రహంతో ఇక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. అందుకే దీనిని 'రావణేశ్వర్ ధామ్' అని కూడా అంటుంటారు. రావణుడి భార్య మండోదరి చాలా ఆదర్శవంతమైన, సంస్కారవంతురులైన, అంకిత భావం కలిగిన మహిళగా గుర్తించబడింది. రావణుడు సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి, ఘోర పాపం చేసి, తన నాశనాన్ని తానే కొనితెచ్చుకున్నాడు. అయినప్పటికీ అతని జ్ఞానం, తపస్సు, భక్తిని మనం విస్మరించలేము. అందుకే దేవఘర్ ప్రాంతవాసులు రావణ దహనం సాంప్రదాయాన్ని పాటించరు." - ధరంచంద్ మిశ్రా, బాబా ధామ్లోని సీనియర్ పూజారి
రావణుడే స్వయంగా స్థాపించాడు!
"బాబా బైద్యనాథ్ (శివుడు)ను రావణుడే స్వయంగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించాడు. అందుకే దీనిని రావణేశ్వర్ ధామ్ అని కూడా అంటారు. రావణాసుర విగ్రహాన్ని దహనం చేసే సంప్రదాయం ఇక్కడ లేదు. నా జీవిత కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో రావణ దహనాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శివుడినే కాదు, శివభక్తులను కూడా గౌరవించే సంప్రదాయం ఉంది. రావణుడు మహా శివభక్తుడు అని మనకు తెలిసిన విషయమే కదా! అందుకే ఇక్కడ రావణ దహనం చేయరు." - బబ్లు నరౌని, ఆలయ పూజారి
'రావణ దహనం చేయకూడదని ఇక్కడి స్థానిక ప్రజల నమ్మకం. అందుకే ఈ ఆచారం తరతరాలుగా కొనసాగుతూ వస్తోంది' అని ఆలయ ప్రధాన నిర్వాహకుడు రమేశ్ పరిహస్త్ తెలిపారు.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయం
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దేశవ్యాప్తంగా విజయదశమి రోజు రావణ దహనం చేస్తుంటారు. దసరా నాడు దుర్గా పూజను అంగరంగ వైభవంగా చేస్తారు. దేవఘర్లోనూ ఇదే చేస్తారు. అయితే వారు రావణ దహనం మాత్రం నిర్వహించరు.
వాల్మీకి రాసిన రామాయణం ప్రకారం, శ్రీరాముని భార్య సీతాదేవిని, లంకాధిపతి అయిన రావణుడు అపహరిస్తాడు. దీనితో రాముడు తన తమ్ముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి వానరుల సాయంతో లంకకు వెళ్తాడు. సీతను అప్పగించమని రావణుడిని అడుగుతాడు. కానీ రావణుడు అందుకు అంగీకరించడు. దీనితో భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధంలో రావణుడి తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడు, కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు మరణిస్తారు. చివరికి రావణుడే స్వయంగా యుద్ధరంగంలోకి వస్తాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు పదితలల రావణుడిని సంహరించి, సీతను విడిపిస్తాడు. లంకను రావణుడిని తమ్ముడైన విభీషణుడికి అప్పగించి, తిరిగి అయోధ్యకు చేరుకుంటాడు. ఈ విధంగా రామాయణం సుఖాంతం అవుతుంది. అయితే రావణుడు రాక్షసుడు అయినప్పటికీ, అతను గొప్ప శివభక్తుడని, ఆయన శివుని ఆత్మలింగం కూడా సంపాదించాడని రామాయణంలో ఉంది.
