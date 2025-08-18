Why BJP Choose CP Radhakrishnan : ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపికపై అధికార ఎన్డీఏ కూటమి వ్యూహాత్మక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. పార్టీకి విధేయంగా ఉంటున్నందుకు ఆయనకు ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బీజేపీ ఇచ్చింది. ఎన్డీఏ కూటమి నిర్ణయం విపక్ష ఇండియా కూటమికి మాస్టర్ స్ట్రోక్ లాంటిదని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకు ? దీనివల్ల ఇండియా కూటమిపై పడే ప్రభావం ఏమిటి ? ఏయే విపక్ష పార్టీలు ప్రభావితం అవుతాయి ? విపక్ష కూటమిలో చీలిక తెచ్చేందుకే బీజేపీ ఈ స్కెచ్ గీసిందా ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సీపీ రాధాకృష్ణన్ విధేయతకు గుర్తింపు
అధికార ఎన్డీఏ కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎవరు అనేది తేలిపోయింది. ప్రస్తుత మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ ప్రకటించింది. సీపీ రాధాకృష్ణన్ 16 ఏళ్ల వయసు నుంచే ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉన్నారు. ఆయన తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ నుంచి వరుసగా రెండుసార్లు (1998, 1999) బీజేపీ తరఫున ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ద్రవిడ పార్టీలను ఎదుర్కొంటూ ఆ రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతానికి పాటుపడ్డారు. ప్రత్యేకించి 2004 నుంచి 2007 మధ్యకాలంలో తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ సేవలు అందించారు. ఆ సమయంలో పార్టీ విస్తరణ కోసం 93 రోజుల పాటు 19వేల కి.మీ మేర రథయాత్ర చేశారు.
ఆ విధేయతకు, అంకితభావానికి గుర్తింపుగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను 2023 ఫిబ్రవరిలో జార్ఖండ్ గవర్నర్గా నియమించారు. 2024 జులై వరకు ఆ రాష్ట్రంలోనే ఆయన సేవలు అందించారు. ఈ వ్యవధిలో కొన్ని నెలల పాటు తెలంగాణ గవర్నర్గా, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా అదనపు బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. 2024 జులై నుంచి మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా సీపీ రాధాకృష్ణన్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ అన్ని బాధ్యతలను ఆయన చక్కగా నిర్వర్తించారు. ఎక్కడా వివాదాలకు తావు ఇవ్వలేదు. జార్ఖండ్, మహారాష్ట్రలలో అధికార, విపక్షాలను సమన్వయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అందుకే ఇప్పుడు సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి చేయాలని ఎన్డీఏ కూటమి నిర్ణయించింది. రాజ్యసభను ఆయన సమర్ధంగా నడిపించగలరనే విశ్వాసంతో బీజేపీ వర్గాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇండియా కూటమికి మాస్టర్ స్ట్రోక్- ఎలాగో తెలుసా?
ఎన్డీఏ కూటమి సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం వెనుక సామాజిక, రాజకీయ కోణాలు కూడా ఉన్నాయి. సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఓబీసీ వర్గం నేత. ఓబీసీలకు తాము ప్రాధాన్యం ఇస్తామనే సందేశాన్ని ఆ వర్గంలోకి పంపాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. కులగణన అంశంపై తొలుత బలంగా వాణిని వినిపించింది ఇండియా కూటమి పార్టీలే. వాటి చొరవ వల్లే ఎన్డీఏ సర్కారు జనగణనతో పాటే కులగణన చేయిస్తామని ప్రకటించింది. దేశంలో కులగణన జరిగితే ఓబీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందని కాంగ్రెస్ సహా విపక్ష పార్టీలన్నీ వాదిస్తున్నాయి. అటువంటిది ఇప్పుడు ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వంపై అవి ఎలా స్పందిస్తాయి ? అనేది కీలకమైన అంశంగా మారింది.
ఒకవేళ ఇండియా కూటమి ఓబీసీ వ్యక్తిని కాకుండా మరో వర్గం వ్యక్తిని అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపితే, దాన్ని బీజేపీ విమర్శనాస్త్రంగా మలుచుకునే అవకాశం లభిస్తుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఇలాంటి నిర్ణయం త్వరలో జరగనున్న బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ విపక్ష పార్టీలను రాజకీయంగా దెబ్బతీస్తుందని చెబుతున్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపికతో ఇండియా కూటమికి ఎన్డీఏ మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చిందనే అభిప్రాయం రాజకీయ పండితుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సవాల్ను ఇండియా కూటమి ఎలా ఎదుర్కొంటుంది ? ఓబీసీ వర్గం వ్యక్తినే ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తుందా ? అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
డీఎంకేకు అగ్నిపరీక్ష
సీపీ రాధాకృష్ణన్ తమిళుడు. ఆయన దక్షిణాది వ్యక్తి. ఈ రెండు అంశాలు కూడా ఈసారి ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి. తమిళనాడు నుంచి ఇప్పటివరకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఆర్.వెంకటరామన్ ఉప రాష్ట్రపతులు అయ్యారు. ఈ రాష్ట్రం నుంచి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే మూడో వ్యక్తిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ నిలువబోతున్నారు. దీన్ని వ్యతిరేకించి తమిళ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసేందుకు తమిళనాడులోని రాజకీయ పార్టీలు సాహసించకపోవచ్చని పరిశీలకులు అంటున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీఏ కూటమిలో లేని బీఆర్ఎస్, వైఎస్సార్ సీపీ పార్టీలు కూడా దక్షిణాది వ్యక్తి అయిన సీపీ రాధాకృష్ణన్కు మద్దతు ఇచ్చేందుకే మొగ్గు చూపుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. తమిళనాడులోని అధికార డీఎంకే పార్టీ విపక్ష ఇండియా కూటమిలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. దీనికి 32 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. ఈ పార్టీ కూడా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడాన్ని స్వాగతించింది.
ఈమేరకు డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి టీకేఎస్ ఇలంగోవన్ ప్రకటన చేశారు. వచ్చే ఏడాదే తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ కీలక సమయంలో సీపీ రాధాకృష్ణన్కు వ్యతిరేకంగా డీఎంకే ఎంపీలు ఓటువేస్తే, దాన్ని వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకేపైకి అస్త్రంగా బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే ప్రయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఎదురుకాకుండా డీఎంకే ఏం చేస్తుంది ? తమిళ సెంటిమెంట్ను ఇండియా కూటమి పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందా ? అనేది వేచిచూడాలి.
బీజేపీ టార్గెట్ సౌత్
కర్ణాటక మినహా అన్ని దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ బలహీనంగా ఉంది. ఎలాగైనా ఆయాచోట్ల పుంజుకోవాలనే పట్టుదలతో కమలదళం పెద్దలు ఉన్నారు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటికే అన్నాడీఎంకేతో బీజేపీ చేతులు కలిపింది. ఆ ఎన్నికల్లో గౌరవప్రదమైన సంఖ్యలో అసెంబ్లీ స్థానాలను గెల్చుకోవాలనే లక్ష్యంతో మోదీసేన పావులు కదుపుతోంది. ఈక్రమంలోనే తమిళులకు సముచిత ప్రాధాన్యత ఇస్తామనే సంకేతాలను ఆ రాష్ట్ర ప్రజల్లోకి పంపేందుకు సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారని అంటున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు బీజేపీకి చాలా ముఖ్యమైనవే అనే మెసేజ్ను సైతం ఎన్డీఏ కూటమి పంపింది. భవిష్యత్తులో తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడులలో ఎలాగైనా పాగా వేయాలనే ప్లాన్తో బీజేపీ ఉంది. ఈ దీర్ఘకాలిక విజన్కు బలం చేకూర్చేలా సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వం ఉందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
విపక్షాన్ని చీల్చిన ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలివీగతంలో పలుమార్లు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక సందర్భంగా విపక్ష కూటమిలో చీలిక వచ్చింది. ఈసారి కూడా అలాగే జరగాలని బీజేపీ కోరుకుంటోందని పలువురు పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం వెనుక సైతం బహుశా అలాంటి కారణమే ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- గతంలోకి వెళితే, ప్రతిభా పాటిల్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా యూపీఏ కూటమి ప్రకటించినప్పుడు, అనూహ్యంగా శివసేన మద్దతు ఇచ్చింది. ఆమె మహారాష్ట్ర వాస్తవ్యురాలనే ఒకే ఒక్క కారణంతో శివసేన ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.
- రామ్నాథ్ కోవింద్ను ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రకటించినప్పుడు, నాడు విపక్ష కూటమిలోని జేడీయూ మద్దతు ఇచ్చింది. బిహార్లో గవర్నర్గా సేవలు అందించారనే కారణంతో రాంనాథ్ కోవింద్ను జేడీయూ సపోర్ట్ చేసింది.
- జగదీప్ ధన్ఖడ్ను ఎన్డీఏ కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించినప్పుడు, ఎన్నికకు సంబంధించిన ఓటింగ్కు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) హాజరుకాలేదు. జగదీప్ ధన్ఖడ్ గతంలో పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్గా సేవలు అందించారు. టీఎంసీ అధినేత్రి, బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీతో జగదీప్కు మంచి రాజకీయ సంబంధాలేం లేవు. అయినప్పటికీ గతంలో బెంగాల్లో గవర్నర్గా పనిచేశారనే కారణంతో, జగదీప్ ధన్ఖడ్కు వ్యతిరేకంగా టీఎంసీ ఎంపీలు ఓటు వేయలేదు. డీఎంకే సైతం ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది.
- ప్రణబ్ ముఖర్జీని యూపీఏ కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించాక, నాటి ఎన్డీఏ కూటమిలో చీలిక వచ్చింది. శివసేన, జేడీయూలు ప్రణబ్ ముఖర్జీకి మద్దతును ప్రకటించాయి.
ఎన్డీఏ వర్సెస్ ఇండియా: ఎవరి బలం ఎంత?
ఈసారి సెప్టెంబరు 9న జరగబోయే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక రసవత్తరంగా మారింది. అదే రోజున ఓటింగ్, ఓట్ల కౌంటింగ్ జరుగుతాయి. ఎవరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవుతారో తేలిపోతుంది. గతంలో ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో జగదీప్ ధన్ఖడ్ 528 ఓట్లను సాధించారు. ఆనాడు ఎన్డీఏ కూటమికి వైఎస్సార్ సీపీ, బీఆర్ఎస్, బీజేడీ మద్దతు ప్రకటించాయి. మారిన రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో అవి అదే బాటలో పయనిస్తాయా ? నిర్ణయాన్ని మార్చుకొని విపక్ష ఇండియా కూటమికి దన్నుగా నిలుస్తాయా ? అనేది వేచిచూడాలి. ప్రస్తుతం పార్లమెంటులో అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి 422 ఎంపీల బలం ఉంది. విపక్ష ఇండియా కూటమికి 313 మంది ఎంపీల బలం ఉంది. ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎన్నిక కోసం 391 ఎంపీల మద్దతు అవసరం. ఈ మెజారిటీ ఎన్డీఏ కూటమికి మాత్రమే ఉంది. ఈ లెక్కన ఉప రాష్ట్రపతిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్కు అవకాశం దక్కడం ఇక లాంఛనమే.