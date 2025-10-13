రోమ్ శంకర్ యాదవ్ ఎవరు? ఈయన్ను కలిశాక అమితాబ్ బచ్చన్ తీసుకున్న సంకల్పం ఏమిటి ?
అమితాబ్ చేతుల మీదుగా రోమ్ శంకర్ యాదవ్కు అవార్డ్- అక్టోబరు 9 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షో వైరల్- ఇంతకీ జర్నలిస్ట్ రోమ్ శంకర్ యాదవ్ ఏం చేశారు?
Published : October 13, 2025 at 8:45 PM IST
KBC Rom Shankar Yadav Story : ఆయన గత 27 ఏళ్లలో ఏకంగా 8.5 లక్షల మొక్కలను నాటారు. వాటిని తన పిల్లల్లా కాపాడారు. ఎన్నోచోట్ల చెట్ల నరికివేతను అడ్డుకొని, వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రజలకు కౌన్సెలింగ్ చేశారు. నిస్వార్థంగా, వజ్ర సంకల్పంతో హరిత సంపదను పరిరక్షించి ఎంతో మంది యువజనులకు జర్నలిస్ట్ రోమ్ శంకర్ యాదవ్ స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచారు. గత గురువారం (అక్టోబరు 9న) సోనీ టీవీలో ప్రసారమైన 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' (కేబీసీ) షో వేదికగా ఆయనకు విశేష గౌరవం దక్కింది. కేబీసీ షోకు యాంకర్గా వ్యవహరిస్తున్న ప్రముఖ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ చేతుల మీదుగా 'ఫోర్స్ ఫర్ గుడ్ హీరోస్' అవార్డును రోమ్ శంకర్ యాదవ్ అందుకున్నారు. ఇంతకీ పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా ఈయనకు ప్రేరణ అందించిన అంశం ఏమిటి? లక్షలాది మొక్కలు నాటే మహా ఉద్యమాన్ని ఎలా మొదలుపెట్టారు? రోమ్ శంకర్ యాదవ్ ప్రభావంతో వచ్చిన సామాజిక మార్పు ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మొక్కలను నాటేలా ప్రజల్లో చైతన్యం
అమితాబ్ బచ్చన్ చేతుల మీదుగా 'ఫోర్స్ ఫర్ గుడ్ హీరోస్' అవార్డును అందుకున్న తర్వాత జర్నలిస్ట్ రోమ్ శంకర్ యాదవ్ ఫేమస్ అయ్యారు. 'కేబీసీ' షోలో ప్రసారమైన ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ వైరల్ అవుతోంది. పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మొక్కలను నాటేలా వేలాది మంది ప్రజలను రోమ్ శంకర్ యాదవ్ చైతన్యపరిచారని అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు. మొక్కలను నాటాక వాటికి పేర్లు పెట్టించడం అనేది పవిత్రమైన కార్యమని, ఎంతో మందితో రోమ్ శంకర్ ఈ పనిని చేయించడం గొప్ప విషయమన్నారు. తన తండ్రి కూడా ఇలాగే మొక్కలు నాటి, పేర్లు పెట్టేవారని అమితాబ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇకపై తన ఫ్యామిలీలోనూ ఎవరి పుట్టినరోజు వచ్చినా, తప్పకుండా ఒక మొక్కను నాటిస్తానని ఆయన ప్రకటించారు.
గెందాలాల్ దేశ్ముఖ్ చూపిన బాట
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం దుర్గ్ జిల్లా కేంద్రానికి దాదాపు 18 కిలోమీటర్ల దూరంలోని దుండేరా గ్రామంలో రోమ్ శంకర్ యాదవ్ నివసిస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు యావత్ దేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఐకాన్గా మారారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో ముడిపడిన అంశాలు, కార్యక్రమాలపై రోమ్ శంకర్ ఎన్నో కథనాలు రాశారు. అయితే 1997-1998 సంవత్సరంలో దుర్గ్ జిల్లాలోని పారిశ్రామిక నగరం భిలాయ్ పరిధిలో 10 లక్షల చెట్ల ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. ఆ ఏడాది భిలాయ్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రతిరోజు దాదాపు 1000 చెట్లను నరికారు. దీనిపై రోమ్ శంకర్ రాసిన వార్తా కథనాలు సంచలనం సృష్టించాయి. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో భిలాయ్కు 105 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కొడియా గ్రామంలో ఓ స్ఫూర్తిదాయక ఘట్టం రూపుదాలుస్తోంది. ఆ ఊరికి చెందిన 70 ఏళ్ల గెందాలాల్ దేశ్ముఖ్ 5 ఎకరాల బంజరు భూమిని అడవిగా మార్చేశారు. అక్కడ ఎవరూ చెట్లను నరకకుండా సొంత ఖర్చుతో పరిరక్షణ ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనిపై కథనాన్ని రాసిన తర్వాత రోమ్ శంకర్ యాదవ్ ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది. బంజరు భూమి అడవిగా మారడాన్ని చూసి ఆయనకు ప్రేరణ కలిగింది. దీంతో తాను కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్యమాల్లో ప్రత్యక్ష భాగమయ్యారు. ఈవిధంగా 27 ఏళ్ల క్రితం సేవ్ గ్రీనరీ ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
అనతికాలంలోనే ప్రజా ఉద్యమంగా రూపు
పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం 'హిత్వ సంగ్వరి' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను రోమ్ శంకర్ యాదవ్ నెలకొల్పారు. తొలి నాళ్లలో ఆయన ఒంటరిగానే మొక్కలను నాటడం ప్రారంభించారు. తదుపరిగా ప్రజలను రోమ్ శంకర్ కలిసి కౌన్సెలింగ్ చేశారు. వారికి మొక్కలను పంపిణీ చేశారు. కనీసం పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు లాంటి వేడుకల టైంలోనైనా మొక్కలను నాటాలని, వాటిని కాపాడుతామని ప్రమాణం చేయాలని ప్రజలకు సూచించారు. ఆయన ప్రయత్నం ఫలించింది. ఎంతోమంది తమ పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు వేడుకల టైంలో మొక్కలను నాటడం మొదలుపెట్టారు. ఆ మొక్కలకు పేర్లు కూడా పెట్టసాగారు. ఈ విధంగా ఇదొక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. రోమ్ శంకర్ స్ఫూర్తితో గత 27 ఏళ్లలో 'హిత్వ సంగ్వరి' సంస్థలో ఎంతో మంది సభ్యులుగా చేరారు. వీరంతా మొక్కలను నాటడంతో పాటు వాటిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతారు. నీటిని అందిస్తారు. మొక్కల చుట్టూ రక్షణ కంచెలను నిర్మిస్తారు. ఈ 27 ఏళ్ల వ్యవధిలో దాదాపు 8.5 లక్షల మొక్కలను రోమ్ శంకర్ నాటించడం విశేషం. 'హిత్వ సంగ్వరి' సంస్థ ద్వారా ఇప్పటి వరకు వందలాది పేద కుటుంబాలకు అంత్యక్రియల కోసం ఉచితంగా కలపను ఆయన అందించారు.
మొక్కలపై ప్రజలకు మమకారాన్ని పెంచాను
"నేను నాటే ప్రతీ మొక్కను నా బిడ్డలా భావిస్తాను. దాన్ని ప్రేమ, బాధ్యతలతో పెంచుతాను. ఈ అంకితభావమే నాకు జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 'హిత్వ సంగ్వరి' సంస్థ ద్వారా మొక్కలపై ప్రజలకూ మమకారాన్ని పెంచేందుకు నా వంతు ప్రయత్నం చేశాను. చాలా మంది ప్రజలు చైతన్యవంతులు అయ్యారు. మనం ఒక మొక్కను నాటితే దానివల్ల మన శత్రువులు కూడా భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రతి సంవత్సరం పితృపక్షం సమయంలో నేను మొక్కలను నాటి పూర్వీకులకు హరిత నైవేద్యాలు అందిస్తాను. ఇది వారి ఆత్మలకు గొప్ప శాంతిని కలిగిస్తుంది. ఇలాగే చేయాలని ప్రజలకు నేను సలహా ఇస్తుంటాను" అని ఈటీవీ భారత్కు పర్యావరణవేత్త రోమ్ శంకర్ యాదవ్ తెలిపారు.
మా నాన్న అవార్డుల కోసం మొక్కలు నాటలేదు
"మా నాన్నే నాకు రోల్ మోడల్. ఆయన అవార్డులను ఆశించి మొక్కలను నాటలేదు. నిస్వార్థంగా, పర్యావరణంపై ప్రేమతో మా నాన్న లక్షలాది మొక్కలను నాటారు. ఎంతోమంది ప్రజలను మొక్కలను నాటే దిశగా ప్రోత్సహించారు. చాలా చోట్ల చెట్ల నరికివేతను అడ్డుకొని ప్రజలకు మా నాన్న కౌన్సెలింగ్ చేశారు. మన జీవితాలకు చెట్లతో ఉన్న అనుబంధం గురించి వారికి వివరించారు. నాన్నకు అవార్డు దక్కినందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని రోమ్ శంకర్ యాదవ్ కుమార్తె హిమ్ శిఖా యాదవ్ తెలిపారు.
రోమ్ శంకర్ యాదవ్ స్ఫూర్తితో మొక్కలు నాటించాను
"నేను గతంలో దుర్గ్ జిల్లాలోని బోరిగర్కా గ్రామానికి సర్పంచ్గా పనిచేశాను. అప్పట్లో రోమ్ శంకర్ యాదవ్ స్ఫూర్తితో మా గ్రామంలో వందలాది మొక్కలు నాటించాను. ఆ సమయానికి రోమ్ శంకర్ 400 మొక్కలు నాటారు. నేను సర్పంచ్ అయ్యాక, మా ఊరిలోని 11 మంది వార్డు సభ్యులు చేతుల్లో మొక్కలను పట్టుకొని ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గతంలో పొలాల సరిహద్దుల్లో చెట్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య తగ్గింది. రైతులు తమ పొలాల సరిహద్దుల్లో కనీసం 2 చెట్లయినా ఉండేలా చూసుకోవాలి" అని బోరిగర్కా గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ ఘనశ్యామ్ గజ్పాల్ తెలిపారు.
