Rahul Gandhi Asks Why Dhankhar Hiding : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ రాజీనామా చేసిన తరువాత ప్రజలకు మళ్లీ కనిపించలేదు. దీనితో ఆయన ఎక్కడ దాక్కున్నారు? ఎందుకు పూర్తిగా మౌనంగా ఉన్నారు? అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు.
ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి.సుదర్శన్ రెడ్డిని బుధవారం సంవిధాన్ సదన్ సెంట్రల్ హాల్లో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, "ధన్ఖడ్ రాజీనామా వెనుక ఒక 'కథ' ఉంది. కానీ దాని గురించి 'ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేని', 'దాక్కోవాల్సిన' పరిస్థితుల్లో ఆయన ఎందుకు ఉన్నారో? ఇదంతా ఆశ్చర్యంగా ఉంది" అని అన్నారు.
"ధన్ఖడ్ రాజీనామా చేసిన రోజు, కేసీ వేణుగోపాల్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఉపరాష్ట్రపతి 'తప్పిపోయారు' అని చెప్పారు. ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేశారనే దాని గురించి ఒక పెద్ద కథ ఉంది. మీలో కొంత మందికి అది తెలిసి ఉండవచ్చు. మరికొందరికి అది తెలియకపోవచ్చు. కానీ దాని వెనుక ఒక బలమైన కథ మాత్రం ఉంది. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. దాని వెనుక కూడా ఒక కథ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఉన్నారు? ఎందుకు దాక్కోవాల్సి వచ్చిందో అందరికీ తెలుసు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
మనం ఎలాంటి కాలంలో ఉన్నామంటే?
'రాజ్యసభలో విరుచుకుపడే మనిషి, అకస్మాత్తుగా పూర్తిగా మౌనంగా మారిపోయారు. అంటే, మనం ఎలాంటి కాలంలో జీవిస్తున్నామో ఆలోచించండి' అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the day the vice president resigned. venugopal ji called me and said, vice president is gone. there's a big story about why he resigned. some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story… https://t.co/8mjhbPliIY pic.twitter.com/5LEfoz6vXL— ANI (@ANI) August 20, 2025
జగదీప్ ధన్ఖడ్ జులై 21న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైన మొదటి రోజే అకస్మాత్తుగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆరోగ్య కారణాల వల్లనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన రాష్ట్రపతికి పంపించిన రాజీనామా లేఖలో పేర్కొన్నారు. అయితే అధికార బీజేపీతో ఆయనకున్న సంబంధాలు దెబ్బతినడమే రాజీనామాకు కారణమనే వార్తలు బయటకువచ్చాయి.
సీపీ రాధాకృష్ణన్ నామినేషన్
ఈ నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్కు ఆయన బుధవారం మధ్యాహ్నం నామినేషన్ పత్రాలు అందించారు. నామినేషన్ పత్రాలపై ఎన్డీఏ నేతలు సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సహా పలువురు నాయకులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎలక్ట్రోరల్ కాలేజీ ప్రకారం ఎన్డీఏకు సంపూర్ణ బలం ఉంది. కాబట్టి ఉపరాష్ట్రపతిగా రాధాకృష్ణన్ విజయం లాంఛనమే. కానీ ఈ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కాకూడదని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి నిర్ణయించింది. అందుకే తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బి.సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలోకి దించేందుకు సిద్ధమైంది.
తెలంగాణ బిడ్డ
జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి స్వస్థలం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఆకులమైలారం. 1946 జులైలో జన్మించిన ఆయన, 1971లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లా పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది డిసెంబర్ 27న బార్ కౌన్సిల్లో నమోదు చేసుకున్నారు. 1995 మే 2న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా నియమితులవ్వగా 2005లో గువాహటి హైకోర్టు సీజేగా పని చేశారు. 2007-11 మధ్య సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగాను సేవలందించిన ఆయన, 2013 మార్చిలో గోవా తొలి లోకాయుక్తగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, వ్యక్తిగత కారణాలతో ఏడు నెలల్లోనే ఆ పదవికి రాజీనామా చేశారు.
లోక్సభ ముందుకు PM, CMను తొలగించే బిల్లు- కాపీలను చింపి అమిత్ షా పైకి విసిరిన విపక్షాలు