Sanjay Raut Letter To Amit Shah : మాజీ రాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియజేయాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు, శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్ లేఖ రాశారు. తాము ధన్ఖడ్ను సంప్రదించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు అన్నీ విఫలమయ్యాయని, అందుకే ఈ లేఖ రాస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
జులై 21న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు మొదలైన రోజే, జగదీప్ ధన్ఖడ్ ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆరోగ్య సమస్యలే ఇందుకు కారణమని రాష్ట్రపతికి అందించిన రాజీనామా పత్రంలో పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామం చాలా మందికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. అయితే ఇది జరిగిన తర్వాత ధన్ఖడ్ మళ్లీ ఎవరికీ కనిపించలేదు.
"మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు ఎక్కడ ఉన్నారో మాకు సమాచారం లేదు. ఆయన ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? అనే విషయాలపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. రాజ్యసభలోని కొంత మంది సభ్యులు ఆయనను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ వీలుపడలేదు" అని సంజయ్ రౌత్ ఆగస్టు 10న అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు. అంతేకాదు తాను రాసిన లేఖను తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.
నేషన్ వాంట్స్ టూ నో
'ప్రస్తుతం ధన్ఖడ్ దిల్లీలోని తన నివాసానికే పరిమితమయ్యారని, ఆయన ఏమాత్రం సురక్షితంగా లేరని వదంతులు వ్యాపిస్తున్నాయి. ఆయనతో గానీ, ఆయన సిబ్బందితో కానీ ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపడానికి వీలుపడడం లేదు. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశం. మన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతికి నిజంగా ఏం జరిగింది? ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? నిజంగా ఆయన సురక్షితంగానే ఉన్నారా? ఈ ప్రశ్నల గురించి దేశం నిజం తెలుసుకోవాలి' అని సంజయ్ రౌత్ అన్నారు. గతవారం శివసేన యూబీటీ చీఫ్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కూడా ధన్ఖడ్ ఆచూకీ గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. 'మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ అంశంపై చర్చించాల్సిందే' అని అన్నారు.
హెబియస్ కార్పస్ రిట్ పిటిషన్ వేస్తా!
'రాజ్యసభలో చాలా మంది మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ గురించి నిజంగా ఆందోళ చెందుతున్నారు. అందుకే ఆయన ఆచూకీ తెలపాలని కోరుతూ సుప్రీం కోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నా. అయితే సుప్రీం తలుపులు తట్టే ముందు, మీ (అమిత్ షా) నుంచి సరైన సమాచారాన్ని కోరడం మంచిదని భావించాను. మా భావాన్ని అర్థం చేసుకుని, ధన్ఖడ్ ఆచూకీ, ఆరోగ్యం, భద్రతల గురించి నిజమైన సమాచారాన్ని అందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను' అని సంజయ్ రౌత్ పేర్కొన్నారు.
