Online Gaming Bill 2025 Top Points : దేశంలో ఎంతోమంది ఆన్లైన్ గేమింగ్ వ్యసనం బారినపడుతుండటాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. దిద్దుబాటు చర్యలను చేపట్టే క్రమంలో మంగళవారం రోజు ‘ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు - 2025’కు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్లను నియంత్రించడం, ఆర్థిక మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యాలు. గత కొన్ని నెలల్లో ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్లతో ముడిపడిన మోసపూరిత వ్యవహారాలు పెద్దసంఖ్యలో వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాటిని ప్రమోట్ చేస్తున్న సెలబ్రిటీలపై దర్యాప్తు సంస్థలు కొరడా ఝుళిపిస్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో బుధవారం (ఆగస్టు 20న) లోక్సభ ఎదుటకు వచ్చే అవకాశమున్న ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు - 2025లో ఏయే కీలక ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి ? ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ను, దానికి వేదికగా నిలిచే యాప్స్కు సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లను కేంద్రం పూర్తిగా బ్యాన్ చేస్తుందా ? అనే అంశాలపై ఓ లుక్ వేద్దాం.
ఆర్థిక అక్రమాలు, వ్యసనంగా బెట్టింగ్
ఆన్లైన్ రియల్ మనీ గేమింగ్ (RMG) యాప్లకు యువత బానిసలుగా మారుతున్నారు. తమ విలువైన డబ్బును బెట్టింగ్లో పెట్టి ఆర్థికంగా దివాలా తీస్తున్నారు. రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్లు సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లతో ఆకట్టుకునే యాడ్లు చేయించి, ప్రజల్లో ఈజీ మనీ ఆశలను పెంచుతున్నాయి. వీటిని నిజమేనని నమ్మి ఎంతోమంది యువత రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్లలో బెట్టింగ్ కాస్తున్నారు. చివరకు ఈ వ్యసనపు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. పలు రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్లు ఆర్థిక మోసాలకు, ఇతరత్రా అవకతవకలకు పాల్పడుతున్న దాఖలాలు కూడా గత కొన్ని నెలల్లో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇలాంటి ఆర్థిక అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వ్యసనం నుంచి యువతను రక్షించే లక్ష్యంతో ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు’ను కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లులో ఏయే ప్రతిపాదనలు ఉండొచ్చు ?
- ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేసినా, యాడ్లను ప్రచారంలోకి తెచ్చినా బాధ్యులకు జరిమానాలు, శిక్షలను విధించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. అంటే ఈ యాడ్లను పూర్తిగా నిషేధించే ఛాన్స్ ఉంది.
- రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలకు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సేవా సంస్థలు వేదికగా మారకూడదనే నిబంధన బిల్లులో ఉండే అవకాశం ఉంది.
- స్కిల్, ఛాన్స్ అనే అంశాలతో సంబంధం లేకుండా డబ్బుతో జరిగే అన్ని రకాల ఆన్లైన్ రియల్ మనీ గేమ్లను, బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం వర్గీకరించే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన డబ్బుతో ముడిపడిన లావాదేవీలు కలిగిన పోకర్బాజీ, రమ్మీ, డ్రీమ్ 11, ఎంపీఎల్, పారిమ్యాచ్ వంటి ప్రసిద్ధ ఆన్లైన్ కార్డ్ గేమ్ ప్లాట్ఫామ్లు కూడా ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతాయి.
- భారత్లో ఆన్లైన్ గేమింగ్ వ్యవహారాలకు ప్రభుత్వ నియంత్రణ సంస్థగా కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖను నియమించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. గతంలోనూ ఈ వ్యవహారాలను ఇదే శాఖ పర్యవేక్షించేది. పలు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, జూదం యాప్లను బ్లాక్ చేయడానికి 2022 సంవత్సరం నుంచి 2025 జూన్ మధ్యకాలంలో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ దాదాపు 1,524 ఆర్డర్లు ఇచ్చింది.
- దీపావళి నుంచి అమల్లోకి రాబోతున్న కొత్త తరం వస్తు,సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) సంస్కరణల్లో భాగంగా ఆన్లైన్ గేమింగ్పై ఏకంగా 40 శాతం జీఎస్టీని విధించే ఛాన్స్ ఉంది. ఫైనాన్స్ యాక్ట్ - 2023’ ప్రకారం 2024-2025 నుంచి ఆన్లైన్ గేమ్స్లో గెలిచే డబ్బులపై 30 శాతం ఆదాయపు పన్నును విధిస్తున్నారు. 2023 అక్టోబరు 1 నుంచి ఆన్లైన్ గేమింగ్పై 28 శాతం జీఎస్టీని విధిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం ఏ చట్టం చేసినా స్వాగతిస్తాను: నితిన్ గోయల్, గేమ్ లాఫ్ట్
"రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్లకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు బాగున్నాయి. వాటిని నేను స్వాగతిస్తున్నాను. డబ్బుతో ముడిపడిన యాప్ల వల్ల సమాజంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంటే, దాన్ని నిలువరించే చర్యలను ప్రభుత్వం చేపట్టొచ్చు. ఆ దిశగా ఏ చట్టం చేసినా నేను స్వాగతిస్తాను" అని ఫ్రాన్స్కు చెందిన ప్రఖ్యాత గేమ్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ గేమ్ లాఫ్ట్ భారత ఉప ఖండ విభాగం కంట్రీ మేనేజర్ నితిన్ గోయల్ చెప్పారు.
భారతీయ స్టార్టప్లను టార్గెట్ చేయడం ఇక ఆగిపోవచ్చు : రామీశ్ కైలాసం, ఇండియాటెక్.ఓఆర్జీ
"ప్రస్తుతం భారత్లో ఆన్లైన్ గేమింగ్ పరిశ్రమ 2 లక్షల మందికిపైగా నిపుణులకు ఉపాధిని కల్పిస్తోంది. ఈ విభాగంలో 400కుపైగా స్టార్టప్లు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ పరిశ్రమతో ముడిపడిన భారతీయ కంపెనీల్లోకి రూ.25వేల కోట్ల దాకా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) వచ్చాయి. విదేశాలను వేదికగా చేసుకొని బెట్టింగ్ యాప్ల ద్వారా మోసాలు, ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడుతున్న కంపెనీలపై కొరడా ఝుళిపించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు - 2025’లో అదే విధమైన ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. సర్కారుకు సవ్యంగా పన్నులు చెల్లిస్తూ, చట్టప్రకారం నడుస్తున్న భారతీయ గేమింగ్ స్టార్టప్లను టార్గెట్ చేయడం ఇక ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది" అని ఇండియాటెక్.ఓఆర్జీకి చెందిన రామీశ్ కైలాసం విశ్లేషించారు.