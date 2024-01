రాముడు వచ్చేశాడు! తర్వాతేంటి? అందరికీ దర్శనం ఎప్పుడు? ఏ సమయంలో వెళ్లొచ్చు?

What Next After Ram Mandir Pran Pratishta : దశాబ్దాల కల నెరవేరింది. అయోధ్యలో శ్రీరాముడికి అంగరంగ వైభవంగా ప్రాణప్రతిష్ట జరిగింది. దేశంలోని ప్రముఖులంతా ఈ వేడుకకు విచ్చేసి బాలరాముడిని కనులారా వీక్షించారు. మరి తర్వాత ఏం జరగనుంది? అయోధ్య రాముడి దర్శనానికి సాధారణ ప్రజలు ఎప్పటి నుంచి వెళ్లొచ్చు? బాలరాముడికి పూజలు చేసేది ఎవరు? ప్రసాదం ఏమిస్తారు? వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మీకోసం.

