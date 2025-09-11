భారత్-పాక్ మ్యాచ్ పిటిషన్ విచారణకు అంత తొందరెందుకు?- సుప్రీంకోర్టు
ఆసియా కప్లో భాగంగా నిర్వహించనున్న భారత్-పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్పై గురువారం సుప్రీంకోర్టు కీలక కామెంట్స్ చేసింది.
SC On India-Pakistan Cricket Match: ఆసియా కప్లో భాగంగా నిర్వహించనున్న భారత్-పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్పై గురువారం సుప్రీంకోర్టు కీలక కామెంట్స్ చేసింది. ఈ పిటిషన్ను అత్యవసరంగా విచారించడానికి నిరాకరించింది. అత్యవసరంగా విచారించాలని కోరుతూ ఓ న్యాయవాది దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ జె.కె.మహేశ్వరి, జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది.
ఈ సందర్భంగా పిటిషనర్ను ఉద్దేశించి ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. " ఈ పిటిషన్లో అంత అత్యవసరం ఏముంది? ఇది ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే. దానిని జరగనివ్వండి. అయినా మ్యాచ్ ఈ ఆదివారం ఉంది. దానికి మేము ఏం చేయగలం?" అని పిటిషనర్ను ప్రశ్నించింది.
2025 ఆసియా కప్లో భాగంగా భారత్- పాక్ దేశాలు సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఊర్వశి జైన్ నేతృత్వంలోని నలుగురు లా విద్యార్థులు ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ఇటీవల పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్తో భారత్- పాక్ మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించడం జాతీయ గౌరవానికి, ప్రజల భావోద్వేగాలకు విరుద్ధమని పిటిషనర్లు వాదించారు.
పిటిషనర్ల వాదన
దేశాల మధ్య జరిగే క్రికెట్ స్నేహం, ఐకమత్యాన్ని సూచిస్తాయని, కానీ పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో ఎంతో మంది పర్యటకులు మరణించారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత భారత సైనికులు ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టారని, దేశం కోసం వారు తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారన్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో పాక్తో క్రికెట్ ఆడడం సరికాదన్నారు. ఇది ఉగ్రవాదుల చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబాల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుందని తెలిపారు. దేశ గౌరవం, పౌరుల భద్రత వినోదం కంటే ముందుంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు, సాయుధ దళాలకు, దేశ నైతికతకు హానికరమని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
జాతీయ క్రీడా పాలన చట్టం 2025 అమలు చేయాలి
భారత్- పాక్ మ్యాచ్ రద్దు చేయాలని కోరడంతో పాటు, యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖను జాతీయ క్రీడా పాలన చట్టం 2025 అమలు చేయాలని పిటిషనర్లు కోరారు. భారత క్రికెట్ బోర్డును క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరారు. 'బీసీసీఐని యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి తీసుకురావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. జాతీయ క్రీడా పాలన చట్టం 2025 అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీసీఐ జాతీయ క్రీడా బోర్డు పరిధిలోకి రావాల్సి ఉంటుంది' అని ఊర్వశి జైన్ నేతృత్వంలోని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు.
భారత్ ఘన విజయం!
కాగా బుధవారం దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్, యూఏఈ(ఆతిథ్య యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్)ను తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన 58 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ అద్భుత ప్రదర్శన చూపించారు.
