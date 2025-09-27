NSA అంటే ఏమిటి? లద్దాఖ్ 'వాంగ్చుక్' అరెస్టుకు దారితీసిన ఆ చట్టం గురించి తెలుసా?
సోనమ్ వాంగ్చుక్పై 'ఎన్ఎస్ఏ'ను ప్రయోగించిన కేంద్రం- ఇందిరాగాంధీ హయాంలో అమల్లోకి వచ్చిన 'జాతీయ భద్రతా చట్టం'- నిరంకుశమైంది అనే విమర్శను ఎదుర్కొంటున్న 'ఎన్ఎస్ఏ'
Published : September 27, 2025 at 12:02 PM IST
What Is The National Security Act : రాష్ట్ర హోదా కోసం నిరసనలు జరుగుతున్న వేళ లద్దాఖ్లో జరిగిన అల్లర్ల అంశం యావత్ దేశంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాల వల్లే సెప్టెంబరు 24న ఈ అల్లర్లు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు అభియోగాలతో శుక్రవారం రోజు సోనమ్ వాంగ్చుక్ను లద్దాఖ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
'జాతీయ భద్రతా చట్టం -1980'లోని పలు సెక్షన్ల కింద ఆయనపై కేసులు నమోదు చేశారు. లేహ్లో జరిగిన అల్లర్లలో నలుగురు చనిపోగా, 90 మందికిపైగా గాయపడిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇంతకీ ఏమిటీ జాతీయ భద్రతా చట్టం -1980? క్రూరమైన చట్టమనే విమర్శను ఇది ఎందుకు ఎదుర్కొంది? ఎన్ఎస్ఏ చట్టాన్ని ప్రయోగించిన ప్రముఖ కేసులు ఏవి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఈ చట్టం ఏం చెబుతోంది?
దేశ భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమించే వ్యక్తులపై జాతీయ భద్రతా చట్టం -1980ను ప్రయోగిస్తుంటారు. అలాంటి సంఘ విద్రోహులను దేశంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించకుండా అడ్డుకోవడమే ఈ చట్టం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ చట్టం కింద ఎవరిపై అయినా కేసు నమోదైతే, ఆయా వ్యక్తులను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అదుపులోకి తీసుకుంటాయి, అరెస్ట్ చేస్తాయి. ఈ అభియోగాలను ఎదుర్కొనే వ్యక్తిని గరిష్ఠంగా 12 నెలల పాటు నిర్బంధించే అధికార ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే, ఈ గడువును ప్రభుత్వం మరింత పొడిగించొచ్చు.
అభియోగాలు ఏమిటో చెప్పకుండా ఎవరినైనా 10 రోజుల పాటు అదుపులో ఉంచుకునే విశేష అధికారాన్ని సైతం ఈ చట్టం ప్రభుత్వానికి ఇస్తోంది. అవసరమైన సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించేందుకు అవకాశమిచ్చేలా జాతీయ భద్రతా చట్టం ఉంది. అందుకే క్రూరమైన నిరంకుశ చట్టమనే విమర్శలను ఇది ఎదుర్కొంటోంది. 1993లో విడుదలైన ఒక నివేదిక ప్రకారం, ఎన్ఎస్ఏ చట్టం కింద అరెస్టయిన వారిలో 72.3 శాతం (3,783) మంది సరైన సాక్ష్యాలు లేవనే కారణంతో తదుపరిగా రిలీజ్ అయినట్లు వెల్లడైంది.
బ్రిటీష్ నిరంకుశ చట్టాల్లో ఏముంది?
బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో భారతీయులు ఎన్నో బాధలు, వేధింపులను ఎదుర్కొన్నారు. తెల్లదొరలు తీసుకొచ్చిన ఎన్నో నిరంకుశ చట్టాలతో దేశ ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. మచ్చుకు పరిశీలిస్తే, 1818లో 'గాల్ రెగ్యులేషన్ 3' బ్రిటీష్ పాలకులు అమల్లోకి తెచ్చారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ఎవరినైనా ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయొచ్చని ఆ చట్టం చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో చట్టపరమైన ప్రొసీడింగ్స్ను కూడా ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదని అందులో ప్రస్తావించడం గమనార్హం. భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమకారులను అణచివేసేందుకు 1919లో బ్రిటీష్ సర్కారు రౌలట్ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. అనుమానిత వ్యక్తులు ఎవరినైనా అదుపులోకి తీసుకోవచ్చని, అలాంటి వారిని కోర్టు ఎదుట విచారణకు హాజరుపర్చాల్సిన అవసరమూ లేదని ఆ చట్టంలో ఉండటం గమనార్హం.
ఇందిరాగాంధీ హయాంలో 'ఎన్ఎస్ఏ' అమల్లోకి!
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రివెన్షన్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ను అమల్లోకి తెచ్చారు. అయితే అమలు గడువు 1969 సంవత్సరం డిసెంబరు 31తో ముగిసింది. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ 1980 సెప్టెంబరు 23న జాతీయ భద్రతా చట్టంను అమల్లోకి తెచ్చారు. ఈ చట్టం యావత్ భారతదేశానికి వర్తిస్తుంది. ఇందులో 18 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించుకునే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకూ ఉంది. దేశ భద్రత, విదేశీ సంబంధాలు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నిత్యావసరాలు, అత్యవసర వైద్య సేవల నిర్వహణ వంటి అంశాలతో ముడిపడిన వ్యవహారాల్లో సంఘ విద్రోహులపై ఈ చట్టాన్ని ప్రయోగించొచ్చు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న విదేశీయులను అదుపులోకి తీసుకోవచ్చని, వారిని భారత్ నుంచి బహిష్కరించొచ్చని ఈ చట్టం చెబుతోంది.
ఎన్ఎస్ఏ నిరంకుశమైందని ఎందుకు అంటున్నారు?
సాధారణ అభియోగాలతో అరెస్టయ్యే వ్యక్తులకు భారత రాజ్యాంగ హక్కులు లభిస్తాయి. ఎందుకు అరెస్టు చేశారు? అనే అంశాన్ని అరెస్టయిన వ్యక్తికి పోలీసులు తెలియజేస్తారు. దీనికి అనుగుణంగా అరెస్టయిన వ్యక్తి, తన న్యాయవాది ద్వారా కోర్టులో న్యాయపోరాటం చేసుకోవచ్చు. 'అరెస్టయిన వ్యక్తికి, అరెస్టుకు గల కారణాన్ని తెలియజేయాలి' అని క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ (సీఆర్పీసీ)లోని సెక్షన్ 50 చెబుతోంది. కానీ ఎన్ఎస్ఏ చట్టం కింద కేసును ఎదుర్కొనే వ్యక్తిని, అరెస్టుకు గల కారణాన్ని చెప్పకుండా 10 రోజుల వరకు అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
సాధారణ కేసుల్లో ఎవరినైనా పోలీసులు అరెస్టు చేస్తే, 24 గంటల్లోగా కోర్టు ఎదుట హాజరుపర్చాలని సీఆర్పీసీలోని 56, 76 సెక్షన్లు చెబుతున్నాయి. కానీ ఎన్ఎస్ఏ కేసును ఎదుర్కొనే వారికి ఈ నిబంధన వర్తించదు. వారిని 24 గంటల్లోగా కోర్టు ఎదుట హాజరుపర్చాల్సిన అవసరం లేదు. కనీసం న్యాయవాదిని సంప్రదించే అవకాశాన్ని కూడా ఎన్ఎస్ఏ కేసులో ఉన్నవారికి కల్పించరు.
ఎన్ఎస్ఏ ప్రయోగించిన ప్రముఖ కేసులివీ!
ఇప్పటివరకు మనదేశంలో ఎంతమందిపై ఎన్ఎస్ఏ కేసులను నమోదు చేశారనే సమాచారం అందుబాటులో లేదు. ఈ కేసులను ఎదుర్కొన్న వారిలో చాలావరకు సామాజిక కార్యకర్తలు, నిరసనకారులే ఉన్నారు. కొన్ని ప్రముఖ కేసుల విషయానికొస్తే, 2020 ఫిబ్రవరిలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిల్లల వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ కఫీల్ కుందర్పై ఎన్ఎస్ఏను ప్రయోగించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారనే అభియోగాలను ఆయనపై నమోదు చేశారు. తదుపరిగా అలీగఢ్ కోర్టు డాక్టర్ కఫీల్కు బెయిల్ను మంజూరు చేసింది.
'లవ్ జిహాద్' అభియోగాలతో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ అన్వర్ ఖాద్రీపై ఎన్ఎస్ఏ కేసును నమోదు చేశారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని బహ్రయిచ్లో అల్లర్లు జరిగిన సమయంలో పలువురిపై ఈ చట్టాన్ని ప్రయోగించారు. 2023 నుంచి పంజాబ్లో ఎంపీ అమృత్పాల్ సింగ్, ఆయన 9 మంది అనుచరులను ఎన్ఎస్ఏ కింద అరెస్టు చేశారు. మధ్యప్రదేశ్లో గోవధకు సంబంధించిన ఓ వ్యవహారంలో భాగమైన పలువురిపై ఈ చట్టాన్ని ప్రయోగించారు. ఇదే రాష్ట్రంలో ఓ క్రికెట్ విజయోత్సవ ర్యాలీలో జరిగిన హింసలో భాగమయ్యారనే అభియోగాలను ఎదుర్కొన్న కొందరిపైనా ఎన్ఎస్ఏ కేసులను నమోదు చేశారు.
