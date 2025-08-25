Amit Shah On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఫైర్ అయ్యారు. 'రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025' విషయంలో రాహుల్ అనైతికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినందు వల్లే ఆయన నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చని ధ్వజమెత్తారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర హోంమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేసుల్లో దోషులుగా తేలే ప్రజాప్రతినిధులు తమ లోక్సభ/అసెంబ్లీ సీటును నిలుపుకునేందుకు మూడు నెలల డెడ్లైన్ పెట్టే నిబంధనతో 2013లో నాటి మన్మోహన్సింగ్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్ తెచ్చిన విషయాన్ని అమిత్షా గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ ఆర్డినెన్స్ కాపీలను ఆనాడు రాహుల్గాంధీ బహిరంగంగా చింపివేశారని తెలిపారు. నాడు యూపీఏ సర్కారు ఆ ఆర్డినెన్స్ను తెచ్చేందుకు సహకరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తీరా అది ప్రభుత్వ ఆమోదాన్ని పొందాక వ్యతిరేకించిందన్నారు. పశువుల దాణా కుంభకోణంలో ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూప్రసాద్ యాదవ్ను కాపాడటం కోసమే అప్పట్లో ఆర్డినెన్స్ కాపీని రాహుల్ చింపారా ? అని కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రశ్నించారు.
#WATCH | When the constitution was made, the constitution makers would not have imagined such shamelessness that a CM would go to jail and continue as the CM from jail..., " says union hm amit shah on the 130th amendment bill— ANI (@ANI) August 25, 2025
"...the court also understands the seriousness of the… pic.twitter.com/DFuLy6tuCW
దోషులుగా తేలే ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటంతో ఆ ఆర్డినెన్స్ను తదుపరిగా యూపీఏ సర్కారు ఉపసంహరించుకుందని అమిత్ షా అన్నారు. 'రాహుల్ జీ ఆనాటి మీ నైతికత ఏమైంది ? బహుశా మూడు వరుస ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాభవం వల్లే మీరు నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చు. రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు' అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నైతికత అనేది సూర్య,చంద్రుల్లా స్థిరంగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీకి హితవు పలికారు.
#WATCH | On opposition's allegations and criticism of 130th Amendment Bill, Union HM Amit Shah says, " in this country today, the number of nda cms is more. the pm is also from the nda. so this bill does not raise questions only for the opposition. this raises questions for our… pic.twitter.com/k8nmT81crK— ANI (@ANI) August 25, 2025
జైలు నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం సరైన విషయమేనా?
'ఒకవేళ దేశ ప్రధానమంత్రే జైలుకు పోతే, జైలు నుంచే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వాలను నడపడం మంచి విషయమని మీరు భావిస్తున్నారా' అని అమిత్షా ప్రశ్నించారు. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల వంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉండేవారు తీవ్ర నేరాభియోగాలతో 30 రోజులకు మించి జైలులో ఉంటే పదవి నుంచి తప్పించేలా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని భావించడం తప్పా అని ఆయన నిలదీశారు. తమ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ ఉందా లేదా అనేది బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో ఓటింగ్ జరిగాక తెలుస్తుందన్నారు. దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో తమ సీఎంలే ఉన్నారని, రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025 అందరిలాగే తమ సీఎంలకూ, ప్రధానమంత్రికీ వర్తిస్తుందని కేంద్ర హోంమంత్రి చెప్పారు.
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, " ... if you are neck deep in corruption, then you will be arrested, you will have to go to jail, you will have to resign. even then, if you get bail later, then you can take the oath again..."#130thAmendmentBill pic.twitter.com/ZCmh8mbVqV— ANI (@ANI) August 25, 2025
తీవ్ర నేరాభియోగాలతో అరెస్టయ్యే సీఎంలు, మంత్రులు 30 రోజుల్లోగా బెయిల్ తెచ్చుకోవాలనే నిబంధన రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025లో ఉందని అమిత్ షా తెలిపారు. ఒకవేళ వారిపై నమోదైంది ఫేక్ కేసే అయితే వెంటనే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ తెచ్చుకుంటారని అమిత్షా తెలిపారు. ఒకవేళ బెయిల్ రాకుంటే, పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. బెయిల్ వచ్చాక ప్రజాప్రతినిధి మళ్లీ తన పదవిని పొందొచ్చని పేర్కొన్నారు. సెషన్స్ కోర్టు తీర్పుతో రెండేళ్లకుపైగా జైలుశిక్ష పడే ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే పదవిని కోల్పోతారనే నిబంధన కాంగ్రెస్ హయాంలో అమలైందని కేంద్ర హోంమంత్రి తెలిపారు. అలాంటప్పుడు తాము మొత్తం పార్లమెంటు సభ్యత్వాన్ని ఎందుకు కోల్పోవాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను తేవడం వెనుక ఎన్డీఏ సర్కారుకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో సుపరిపాలనను అందించే వ్యవస్థను ఎన్డీఏ సర్కారు కోరుకుంటోందన్నారు.
#WATCH | On 130th Amendment Bill for removal of the PM, CMs, and ministers held on serious criminal charges, Union Home Minister Amit Shah says, " ...the elected government in the parliament can bring any bill or constitutional amendment. what objection can there be in placing it… pic.twitter.com/S4CaRLnMB6— ANI (@ANI) August 25, 2025
సొహ్రాబుద్దీన్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ కేసుపై షా కీలక వ్యాఖ్యలు
'సొహ్రాబుద్దీన్ షేక్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ కేసులో నాకు సీబీఐ సమన్లు జారీచేసిన మరుసటి రోజే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాను. ఆ తర్వాతే నన్ను అరెస్టు చేశారు. కేసును కోర్టు కొట్టివేసే వరకు నేను ఎలాంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవులను చేపట్టలేదు. రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే నాపై ఆ కేసును పెట్టించారని విచారణలో తేలింది. నేను అమాయకుడిని అని వెల్లడైంది. బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే నేను పదవులను చేపట్టలేదు. నాపై నమోదైన అభియోగాలన్నీ న్యాయస్థానంలో కొట్టివేతకు గురైన తర్వాతే హోంమంత్రి పదవిని చేపట్టాను. ఇలాంటి విషయాల్లో విపక్ష పార్టీలు నాకు నైతిక విలువలను బోధించడం ఏమిటి ?' అని అమిత్షా పేర్కొన్నారు.
. #WATCH | On the Opposition questioning his morality and his time in jail, Union HM Amit Shah says, " as i received the summons from cbi, i resigned the very next day. i was arrested later. the case went on, and the judgment stated that this was a case of political vendetta, and… pic.twitter.com/miccndVR15— ANI (@ANI) August 25, 2025