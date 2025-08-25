ETV Bharat / bharat

రాహుల్‌జీ ఆనాటి నైతికత ఏమైంది? మన్మోహన్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ను 2013లో ఎందుకు చింపారు?: అమిత్‌షా - AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI

రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025 విషయంలో రాహుల్​ గాంధీపై అమిత్​ షా ఫైర్

Amit Shah On Rahul Gandhi
Congress MP Rahul Gandhi, Union Minister Amit Shah (ETV Bharat, ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read

Amit Shah On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌‌షా ఫైర్ అయ్యారు. 'రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025' విషయంలో రాహుల్ అనైతికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినందు వల్లే ఆయన నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చని ధ్వజమెత్తారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర హోంమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కేసుల్లో దోషులుగా తేలే ప్రజాప్రతినిధులు తమ లోక్‌సభ/అసెంబ్లీ సీటును నిలుపుకునేందుకు మూడు నెలల డెడ్‌లైన్ పెట్టే నిబంధనతో 2013లో నాటి మన్మోహన్‌సింగ్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ తెచ్చిన విషయాన్ని అమిత్‌‌షా గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ ఆర్డినెన్స్ కాపీలను ఆనాడు రాహుల్‌గాంధీ బహిరంగంగా చింపివేశారని తెలిపారు. నాడు యూపీఏ సర్కారు ఆ ఆర్డినెన్స్‌ను తెచ్చేందుకు సహకరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తీరా అది ప్రభుత్వ ఆమోదాన్ని పొందాక వ్యతిరేకించిందన్నారు. పశువుల దాణా కుంభకోణంలో ఆర్‌జేడీ చీఫ్ లాలూప్రసాద్ యాదవ్‌ను కాపాడటం కోసమే అప్పట్లో ఆర్డినెన్స్ కాపీని రాహుల్ చింపారా ? అని కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రశ్నించారు.

దోషులుగా తేలే ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటంతో ఆ ఆర్డినెన్స్‌ను తదుపరిగా యూపీఏ సర్కారు ఉపసంహరించుకుందని అమిత్​ షా అన్నారు. 'రాహుల్ జీ ఆనాటి మీ నైతికత ఏమైంది ? బహుశా మూడు వరుస ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాభవం వల్లే మీరు నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చు. రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు' అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నైతికత అనేది సూర్య,చంద్రుల్లా స్థిరంగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీకి హితవు పలికారు.

జైలు నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం సరైన విషయమేనా?
'ఒకవేళ దేశ ప్రధానమంత్రే జైలుకు పోతే, జైలు నుంచే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వాలను నడపడం మంచి విషయమని మీరు భావిస్తున్నారా' అని అమిత్‌షా ప్రశ్నించారు. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల వంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉండేవారు తీవ్ర నేరాభియోగాలతో 30 రోజులకు మించి జైలులో ఉంటే పదవి నుంచి తప్పించేలా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని భావించడం తప్పా అని ఆయన నిలదీశారు. తమ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ ఉందా లేదా అనేది బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో ఓటింగ్ జరిగాక తెలుస్తుందన్నారు. దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో తమ సీఎంలే ఉన్నారని, రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025 అందరిలాగే తమ సీఎంలకూ, ప్రధానమంత్రికీ వర్తిస్తుందని కేంద్ర హోంమంత్రి చెప్పారు.

తీవ్ర నేరాభియోగాలతో అరెస్టయ్యే సీఎంలు, మంత్రులు 30 రోజుల్లోగా బెయిల్ తెచ్చుకోవాలనే నిబంధన రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025లో ఉందని అమిత్​ షా తెలిపారు. ఒకవేళ వారిపై నమోదైంది ఫేక్ కేసే అయితే వెంటనే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ తెచ్చుకుంటారని అమిత్‌షా తెలిపారు. ఒకవేళ బెయిల్ రాకుంటే, పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. బెయిల్ వచ్చాక ప్రజాప్రతినిధి మళ్లీ తన పదవిని పొందొచ్చని పేర్కొన్నారు. సెషన్స్ కోర్టు తీర్పుతో రెండేళ్లకుపైగా జైలుశిక్ష పడే ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే పదవిని కోల్పోతారనే నిబంధన కాంగ్రెస్ హయాంలో అమలైందని కేంద్ర హోంమంత్రి తెలిపారు. అలాంటప్పుడు తాము మొత్తం పార్లమెంటు సభ్యత్వాన్ని ఎందుకు కోల్పోవాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను తేవడం వెనుక ఎన్‌డీఏ సర్కారుకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో సుపరిపాలనను అందించే వ్యవస్థను ఎన్‌డీఏ సర్కారు కోరుకుంటోందన్నారు.

సొహ్రాబుద్దీన్ ఫేక్ ఎన్‌‌కౌంటర్ కేసుపై షా కీలక వ్యాఖ్యలు
'సొహ్రాబుద్దీన్ షేక్ ఫేక్ ఎన్‌‌కౌంటర్ కేసులో నాకు సీబీఐ సమన్లు జారీచేసిన మరుసటి రోజే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాను. ఆ తర్వాతే నన్ను అరెస్టు చేశారు. కేసును కోర్టు కొట్టివేసే వరకు నేను ఎలాంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవులను చేపట్టలేదు. రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే నాపై ఆ కేసును పెట్టించారని విచారణలో తేలింది. నేను అమాయకుడిని అని వెల్లడైంది. బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే నేను పదవులను చేపట్టలేదు. నాపై నమోదైన అభియోగాలన్నీ న్యాయస్థానంలో కొట్టివేతకు గురైన తర్వాతే హోంమంత్రి పదవిని చేపట్టాను. ఇలాంటి విషయాల్లో విపక్ష పార్టీలు నాకు నైతిక విలువలను బోధించడం ఏమిటి ?' అని అమిత్‌షా పేర్కొన్నారు.

Amit Shah On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌‌షా ఫైర్ అయ్యారు. 'రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025' విషయంలో రాహుల్ అనైతికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినందు వల్లే ఆయన నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చని ధ్వజమెత్తారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర హోంమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కేసుల్లో దోషులుగా తేలే ప్రజాప్రతినిధులు తమ లోక్‌సభ/అసెంబ్లీ సీటును నిలుపుకునేందుకు మూడు నెలల డెడ్‌లైన్ పెట్టే నిబంధనతో 2013లో నాటి మన్మోహన్‌సింగ్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ తెచ్చిన విషయాన్ని అమిత్‌‌షా గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ ఆర్డినెన్స్ కాపీలను ఆనాడు రాహుల్‌గాంధీ బహిరంగంగా చింపివేశారని తెలిపారు. నాడు యూపీఏ సర్కారు ఆ ఆర్డినెన్స్‌ను తెచ్చేందుకు సహకరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తీరా అది ప్రభుత్వ ఆమోదాన్ని పొందాక వ్యతిరేకించిందన్నారు. పశువుల దాణా కుంభకోణంలో ఆర్‌జేడీ చీఫ్ లాలూప్రసాద్ యాదవ్‌ను కాపాడటం కోసమే అప్పట్లో ఆర్డినెన్స్ కాపీని రాహుల్ చింపారా ? అని కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రశ్నించారు.

దోషులుగా తేలే ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటంతో ఆ ఆర్డినెన్స్‌ను తదుపరిగా యూపీఏ సర్కారు ఉపసంహరించుకుందని అమిత్​ షా అన్నారు. 'రాహుల్ జీ ఆనాటి మీ నైతికత ఏమైంది ? బహుశా మూడు వరుస ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాభవం వల్లే మీరు నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చు. రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు' అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నైతికత అనేది సూర్య,చంద్రుల్లా స్థిరంగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీకి హితవు పలికారు.

జైలు నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం సరైన విషయమేనా?
'ఒకవేళ దేశ ప్రధానమంత్రే జైలుకు పోతే, జైలు నుంచే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వాలను నడపడం మంచి విషయమని మీరు భావిస్తున్నారా' అని అమిత్‌షా ప్రశ్నించారు. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల వంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉండేవారు తీవ్ర నేరాభియోగాలతో 30 రోజులకు మించి జైలులో ఉంటే పదవి నుంచి తప్పించేలా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని భావించడం తప్పా అని ఆయన నిలదీశారు. తమ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ ఉందా లేదా అనేది బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో ఓటింగ్ జరిగాక తెలుస్తుందన్నారు. దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో తమ సీఎంలే ఉన్నారని, రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025 అందరిలాగే తమ సీఎంలకూ, ప్రధానమంత్రికీ వర్తిస్తుందని కేంద్ర హోంమంత్రి చెప్పారు.

తీవ్ర నేరాభియోగాలతో అరెస్టయ్యే సీఎంలు, మంత్రులు 30 రోజుల్లోగా బెయిల్ తెచ్చుకోవాలనే నిబంధన రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025లో ఉందని అమిత్​ షా తెలిపారు. ఒకవేళ వారిపై నమోదైంది ఫేక్ కేసే అయితే వెంటనే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ తెచ్చుకుంటారని అమిత్‌షా తెలిపారు. ఒకవేళ బెయిల్ రాకుంటే, పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. బెయిల్ వచ్చాక ప్రజాప్రతినిధి మళ్లీ తన పదవిని పొందొచ్చని పేర్కొన్నారు. సెషన్స్ కోర్టు తీర్పుతో రెండేళ్లకుపైగా జైలుశిక్ష పడే ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే పదవిని కోల్పోతారనే నిబంధన కాంగ్రెస్ హయాంలో అమలైందని కేంద్ర హోంమంత్రి తెలిపారు. అలాంటప్పుడు తాము మొత్తం పార్లమెంటు సభ్యత్వాన్ని ఎందుకు కోల్పోవాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను తేవడం వెనుక ఎన్‌డీఏ సర్కారుకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో సుపరిపాలనను అందించే వ్యవస్థను ఎన్‌డీఏ సర్కారు కోరుకుంటోందన్నారు.

సొహ్రాబుద్దీన్ ఫేక్ ఎన్‌‌కౌంటర్ కేసుపై షా కీలక వ్యాఖ్యలు
'సొహ్రాబుద్దీన్ షేక్ ఫేక్ ఎన్‌‌కౌంటర్ కేసులో నాకు సీబీఐ సమన్లు జారీచేసిన మరుసటి రోజే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాను. ఆ తర్వాతే నన్ను అరెస్టు చేశారు. కేసును కోర్టు కొట్టివేసే వరకు నేను ఎలాంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవులను చేపట్టలేదు. రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే నాపై ఆ కేసును పెట్టించారని విచారణలో తేలింది. నేను అమాయకుడిని అని వెల్లడైంది. బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే నేను పదవులను చేపట్టలేదు. నాపై నమోదైన అభియోగాలన్నీ న్యాయస్థానంలో కొట్టివేతకు గురైన తర్వాతే హోంమంత్రి పదవిని చేపట్టాను. ఇలాంటి విషయాల్లో విపక్ష పార్టీలు నాకు నైతిక విలువలను బోధించడం ఏమిటి ?' అని అమిత్‌షా పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH ON RAHUL GANDHIRAHUL GANDHI VS AMIT SHAHAMIT SHAH ON 130TH AMENDMENT BILLAMIT SHAH ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.