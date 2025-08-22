ETV Bharat / bharat

AI Monitor Prisoners: ఇది ‘కృత్రిమ మేధస్సు’ (ఏఐ - AI) యుగమే. ఈ అధునాతన సాంకేతికత అత్యంత వేగంగా అన్ని రంగాల్లోనూ వ్యాపిస్తోంది. చివరకు జైళ్లలోనూ ఏఐ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. మన దేశంలోని దాదాపు ప్రతీ జైలులో అత్యాధునిక కెమెరాలు ఉన్నాయి. అయినా ఖైదీల పర్యవేక్షణలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఖైదీలను నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ, వారి ప్రతి కదలికలపై నిశితంగా నిఘా పెట్టేందుకు ఏఐని వినియోగించేందుకు ప్రభుత్వాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఖైదీలు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు, గంజాయిని, మొబైల్ ఫోన్లను జైలులోకి తెప్పించుకోవడం వంటి వాటికి అడ్డుకట్ట వేసే లక్ష్యంతో జైళ్లలో ఏఐ వినియోగం దిశగా ఒక రాష్ట్రం విప్లవాత్మక ముందడుగు వేసింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్ వేద్దాం.

జైళ్లలోని కెమెరాలతో ‘ఏఐ’ అనుసంధానం.. ఎందుకు ?

పశ్చిమ బంగాల్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 60 జైళ్లు ఉన్నాయి. దాదాపు ప్రతీ జైలులోనూ అత్యాధునిక కెమెరాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కొందరు పేరుమోసిన నేరస్థులు జైళ్లలోనే ఉంటూ, కొత్త నేర నెట్‌వర్క్‌లను నడుపుతున్నారు. గంజాయి స్మగ్లింగ్ నుంచి హత్యలకు ప్లాన్ చేయడం దాకా చాలా రకాల నేరాలకు జైలులో నుంచే ప్రణాళికలను రెడీ చేస్తున్నారు. పలు జైళ్లలోని ఖైదీలు గ్రూపులుగా ఏర్పడి హింసాత్మక ఘర్షణలకు దిగుతున్న దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో భాగమవుతున్న ఖైదీలను సీసీ కెమెరాలతో పాటు జైలుగార్డులు నిత్యం పర్యవేక్షిస్తుంటారు. అయితే వివాదాస్పద, క్రూర నేపథ్యం కలిగిన ఖైదీలు ఏ క్షణంలో ఎలా వ్యవహరిస్తారో ఎవరూ అంచనా వేయలేరు. జైలు గోడల నడుమ సాగే ఇలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను నిత్యం ట్రాక్ చేసి, ఎప్పటికప్పుడు జైలుగార్డులను అలర్ట్ చేసే కీలక బాధ్యతను ఏఐ టెక్నాలజీ చేపట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా పశ్చిమ బంగాల్‌లోని పలు పెద్ద జైళ్లలో ఉన్న కెమెరాలతో ఏఐను అనుసంధానించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. దశలవారీగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జైళ్లలో ఉన్న కెమెరాలతో ఏఐను లింక్ చేయనున్నారు.

జైళ్లలో ఏఐ టెక్నాలజీ చేసే పని ఏమిటి ?

జైళ్లలో ఉండే సీసీటీవీ కెమెరాలు ఖైదీల కదలికలను మాత్రమే రికార్డు చేయగలవు. ఈ ఫుటేజీని 24 గంటల పాటు జైలు సిబ్బంది చూస్తూ కూర్చోలేరు. అందుకే ఏఐ టెక్నాలజీని జైలులోని కెమెరాలతో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, జైలులోని కెమెరాల పనితీరు అడ్వాన్స్ లెవల్‌కు చేరుతుంది. సాధారణంగా అన్ని జైళ్లలోనూ ఖైదీలకు సంబంధించిన చేతులు, కాళ్లు, వేలిముద్రలు, ముఖం వంటి బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తారు. పశ్చిమ బంగాల్‌ రాష్ట్రంలోని జైళ్లలో ఉన్న కెమెరాలకు ఏఐను లింక్ చేసిన తర్వాత, ఖైదీల బయోమెట్రిక్ చిట్టాను కూడా దానిలోకి అప్‌లోడ్ చేస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ పూర్తయ్యాక, బయోమెట్రిక్ సమాచారం ఆధారంగా జైలులోని ప్రతీ ఖైదీని నిర్దిష్టంగా పేరుతో సహా ఏఐ టెక్నాలజీ గుర్తించగలదు. ఆయా ఖైదీల ప్రవర్తనా విధానాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా నమోదు చేస్తుంది. వారి బాడీ ల్యాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది ? మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారా ? ఆత్మహత్యకు యత్నిస్తున్నారా ? అనేది ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు ఏఐ ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ వివరాలను జైలు గార్డులకు ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తుంది. దీని ఆధారంగా ఆయా ఖైదీలకు ముందస్తుగా కౌన్సెలింగ్ చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.

జైలులో ఘర్షణలకు ఏఐతో చెక్

జైలులో ఖైదీల అనుమానాస్పద కదలికలు ఉన్నా, వారి మధ్య ఘర్షణ జరుగుతున్నా, విధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నా, తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఏఐ టెక్నాలజీ వెంటనే జైలుగార్డులను అలర్ట్ చేస్తుంది. జైలులోని ఏ బ్లాక్‌లో, ఏ సెల్‌లో ఆ ఘటన జరుగుతోంది అనే నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని ఏఐ అందిస్తుంది. ఆ ఘటన ఎప్పుడు మొదలైంది ? ఎలా మొదలైంది ? అందులో ఎవరెవరు, ఎప్పుడెప్పుడు భాగమయ్యారు ? అనే వివరాలను ఆధారాలతో సహా సమకూరుస్తుంది. దీంతో ఏఐ సూచించిన ఆ నిర్దిష్ట ప్రదేశానికి జైలుగార్డులు సత్వరం చేరుకొని, పకడ్బందీ భద్రతా చర్యలను అమలు చేస్తారు. తద్వారా పరిస్థితి చేయిదాటక ముందే, జైలులో ఘర్షణలను, హింసను, ఇతరత్రా ఉపద్రవాలను ఆపే వీలు కలుగుతుంది.

‘‘జైలులోని ఖైదీల కదలికలను, వారి వ్యవహార శైలిని ఏఐ అద్భుతంగా ట్రాక్ చేయగలదు. అవసరమైనప్పుడు ముందస్తు సమాచారాన్ని జైలుగార్డులకు ఇవ్వగలదు. దీని వినియోగంతో జైలు సిబ్బంది పని మరింత ఈజీ అయిపోతుంది. ఏఐకు తగిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, మన అవసరాలకు అనుగుణంగా సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. పరిస్థితి చేయిదాటక ముందే ఎన్నో ఉపద్రవాలను ఆపడంలో ఏఐ దోహదం చేస్తుంది’’

- సైబర్ నిపుణుడు సందీప్ సేన్‌గుప్తా

ఏఐ అద్భుతంగా ట్రాక్ చేయగలదు

‘‘మేము ఖైదీల బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని ఏఐకి అందించనున్నాం. దాని ఆధారంగా అది ప్రతీ ఖైదీ కదలికల సమాచారాన్ని వ్యక్తిగతంగానూ నమోదు చేయగలదు. దీనివల్ల పేరుమోసిన నేరస్థులపై ప్రత్యేక నిఘాకు అవకాశం కలుగుతుంది. జైలులో ఘర్షణలు, హింస మొదలైన వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని జైలు గార్డులకు ఏఐ చేరవేస్తుంది. ఫలితంగా దాన్ని వెంటనే ఆపగలం. ఆయా గొడవల్లో భాగమైన వారి చిట్టాను కూడా ఏఐ అందించగలదు’’ అని బెంగాల్‌లోని సౌత్ 24 పరగణా జిల్లాలోని ఒక జైలుకు చెందిన సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.

